Akuter Azubi-Mangel im Landkreis Starnberg: Aber es gibt auch Ausnahmen

Von: Tobias Gmach

Im „La Villa“ in Niederpöcking ist die Ausbildungswelt noch in Ordnung: Geschäftsführerin Katja Lindo (M.) mit den angehenden Hotelfachkräften (v.l.) Magdalena Anzill, Elisabeth von der Osten und Sofia Großmann Casaubon. Oftmals stimmen die Berufswünsche der jungen Leute leider nicht mit dem regionalen Angebot an Ausbildungsstellen überein. Aus dem aktuellen Bericht der Agentur für Arbeit © Jaksch

Wenn das Ausbildungsjahr am 1. September beginnt, bleiben im Landkreis viele Lehrstellen unbesetzt. Manche Betriebe sind aber auch bemerkenswert attraktiv für Nachwuchskräfte. Andere finden zwar Azubis, können sie aber nicht langfristig halten.

Landkreis – „Sorge“ bereitet die Lage auf dem Ausbildungsmarkt der für den Landkreis Starnberg zuständigen Agentur für Arbeit Weilheim. Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, nimmt mit Blick auf den 1. September sogar das Wort „Katastrophe“ in den Mund. Ende Juli, nur einen Monat vor Beginn des Ausbildungsjahrs, meldete die Industrie- und Handelskammer noch mehr als 300 freie Lehrstellen im Landkreis – aber nur 132 unversorgte Bewerber. Die Zahlen decken sich mit denen der Arbeitsagentur, in deren Bericht es zuletzt hieß: „Oftmals stimmen die Berufswünsche der jungen Leute leider nicht mit dem regionalen Angebot an Ausbildungsstellen überein.“

Dass es in gewissen Branchen gravierende Nachwuchsprobleme gibt, zeigte sich Anfang August bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft. Eine einzige Fachverkäuferin entsendeten die Bäcker nach Andechs, einen Metzger suchte man unter den insgesamt 33 Handwerkern vergeblich. Am Dienstag meldete die Kreishandwerkerschaft, dass 158 Azubis im Landkreis heuer anfangen, 15 mehr als 2021. Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder betont: „Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen konnten wir endlich wieder auf Ausbildungsmessen und bei Schulbesuchen Kontakt mit jungen Leuten aufnehmen.“ Die meisten Verträge seien bislang in den Berufen Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker und Zimmerer geschlossen worden.

Leopold Göring, Obermeister der Zimmerer-Innung, ist stolz auf die Zahl 21. So viele Lehrlinge seiner Zunft wurden im Klostergasthof-Saal freigesprochen. „Wir Zimmerer haben einen guten Zulauf und viele Anfragen nach Praktika, woraus dann Ausbildungsverhältnisse entstehen“, sagt Göring im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Er findet zwar junge Leute – aber er kann sie nicht halten. In den vergangenen drei Jahren habe sein Betrieb in Starnberg fünf Lehrlinge „ausgespuckt“. Und jetzt? „Drei von ihnen wollten reisen, einer hat sich umorientiert, und einer studiert Bauingenieurwesen“, erzählt Göring und klingt dabei leicht verzweifelt. „Ich bilde doch nicht zum Spaß aus. Das ist mein täglich Brot.“

Landratsamt kann fünf Ausbildungsstellen nicht besetzen

Das kann auch das Landratsamt von sich behaupten, schließlich arbeiten dort rund 50 Nachwuchskräfte. Sechs beginnen heuer die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, zwei jene zum Verwaltungswirt. Ins duale Studium zum Diplom-Verwaltungswirt starten drei junge Menschen, wie Behördensprecherin Barbara Beck auf Nachfrage mitteilt. In diesem Herbst sollten allerdings noch fünf weitere Leute ihre Ausbildung im Landratsamt anfangen. Die Stellen konnten aber nicht besetzt werden. Laut Beck steckt dahinter die logische Fortsetzung eines Trends. „Wir erhalten seit etwa acht bis zehn Jahren eine jährlich geringer werdende Anzahl von geeigneten Bewerbungen. Wir führen dies unter anderem darauf zurück, dass gerade im Speckgürtel der Stadt München ein Überangebot an Ausbildungs- und Studienplätzen, auch im öffentlichen Dienst, vorhanden ist.“

Einen Trend hebt auch die Arbeitsagentur hervor: „Immer mehr Auszubildende werden nahtlos übernommen.“ Natürlich oft wegen des Fachkräftemangels – und auch nur, wenn sie wollen. Zimmerer-Obermeister Göring sagt, man müsse den fertigen Gesellen „sofort eine Perspektive vor die Nase knallen“. Er hat das Gefühl, „dass sie nach der Prüfung in ein Loch fallen“. Mit Seminaren, die speziell auf die frisch Ausgelernten zugeschnitten sind, wolle die Innung sie nun zum Bleiben bringen. Oder mit der Perspektive, dass sie sehr schnell eigenständige Unternehmer sein könnten. „Rund um München werden demnächst Tausende Handwerksbetriebe übergeben. Und sehr viele finden keinen Nachfolger“, betont Göring.

Die Suche nach Auszubildenden wird für die Kreissparkasse seit Jahren schwieriger, sagt Sprecherin Marion Pinzka. Die Bewerbungen kämen immer kurzfristiger, der Konkurrenzdruck sei sehr hoch – und der Zeitdruck bei den Personalentscheidungen für die Sparkasse selbst. Neun Azubis beginnen am 1. September in Landkreis-Filialen, für den neu geschaffenen Ausbildungsplatz zum/zur digitalen Bankkaufmann/-frau fand das Unternehmen „trotz einiger Gespräche keinen geeigneten Bewerber“, so Pinzka.

45 Bewerber für sechs Stellen: TQ Systems hat die Qual der Wahl

Die Qual der Wahl hatte dagegen TQ Systems mit Hauptsitz auf Gut Delling in Seefeld. 45 Schulabsolventen bewarben sich auf die sechs Lehrstellen im kaufmännischen Bereich. Auch die sechs Elektroniker-Stellen zu besetzen, sei kein Problem gewesen, berichtet Tim Schäfer vom Personalmarketing. Dass das Unternehmen mit Themen wie E-Mobilität, Robotik und Flugzeugtechnik zu tun habe, komme bei den jungen Leuten gut an.

Der Gilchinger Bäcker Wilhelm Boneberger, Obermeister der Innung im Landkreis, macht komplett gegenteilige Erfahrungen als Schäfer: Die wenigen Schüler, die sich bei ihm bewerben, könne er oft gar nicht nehmen – wegen eklatanter Schwächen beim Schreiben, Rechnen und Lesen. „Wir sprechen von deutschen Kindern von der Mittelschule“, sagt Boneberger. Wer mit Prozent-Angaben zum Mehl-Verhältnis nichts anfangen kann, könne nun mal keinen Teig machen. Als kleiner Betrieb, der unter Fachkräftemangel leidet, sei es schwierig, in Schulen oder auf Ausbildungsmessen präsent zu sein. „Man ist oft im Laden gefangen“, so Boneberger. Er wendet sich an die große Politik: Marketing-Initiativen wie „Genusshandwerke“ des Bayerischen Ernährungsministeriums reichten nicht aus, um das Sterben kleiner Betriebe zu verhindern. „Da muss steuerlich und bei den Löhnen was passieren.“

Arbeitsagentur-Sprecherin: „Manche Wege zum Scheitern verurteilt“

Der Azubi-Mangel ist besonders in der Gastronomie groß. Aber manche Probleme sind nach Aussagen von IHK-Regionalausschuss-Chefin Katja Lindo hausgemacht. „In der Pandemie wurden die Leute von manchen Betrieben hängen gelassen“, sagt sie. Lindo ist selbst Geschäftsführerin des „La Villa“, ein Tagungshotel mit Restaurant in Niederpöcking. 14 Azubis beschäftige das Haus ab 1. September, acht neue fangen heuer an. Es sei wichtig, sie genauso wie Mitarbeiter zu behandeln, die seit 20 Jahren dabei sind, sie bei allen internen Events einzubeziehen. Das „La Villa“ zahle auch einen fixen Bonus zum Grundgehalt und einen weiteren für Zuverlässigkeit. Und das Tagungshotel hat mit der direkten Lage am Starnberger See einen Standortvorteil.

Es gibt Ausnahmen, ja, aber insgesamt steht dem Nachwuchsproblem auch das „Starnberger Phänomen“ im Wege. Davon spricht Kathrin Grabmaier von der Arbeitsagentur und spielt an auf den hohen Akademikeranteil der Bewohner – auf Eltern, die unbedingt, wollen, dass ihre Kinder studieren. Grabmaier: „Auch wenn die Fähigkeiten oder Berufswünsche anders gelagert sind, mancher Weg auch zum Scheitern verurteilt ist, gehen diese Jugendlichen auf Hochschulen und Unis.“

Tag der Ausbildung

2020 wurde er coronabedingt abgesagt, 2021 nur virtuell abgehalten: Der „Tag der Ausbildung“, organisiert von der Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, soll heuer wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden. Am Buß- und Bettag, Mittwoch, 16. November, werden Schüler mit Bussen von Unternehmen zu Unternehmen gefahren, um viele Einblicke zu bekommen.