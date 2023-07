Alarm in Söckinger Senioren-Stift: Zimmer brennt

Einsatz im Rummelsberger Stift: Ein Zimmer brannte aus – die Spuren sind außen zu sehen (rechts). © Feuerwehr

Ein Zimmerbrand im Rummelsberger Stift in Söcking hat am Freitagmittag für Aufregung gesorgt. Verletzt wurde niemand. Das Feuer gelöscht wurde von zwei Feuerwehrfrauen.

Söcking – Ein Zimmerbrand im Rummelsberger Stift in Söcking hat am Freitagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist erheblich.

Kurz vor 12 Uhr schlug jemand in der Senioren-Wohnanlage an der Riedeselstraße einen Feuermelder ein, und das mit Recht: In einer Mitarbeiterwohnung hatte vermutlich ein Defekt eines Elektrogerätes ein Feuer entfacht. Die Bewohner des betroffenen Bereichs konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Zunächst wurde nur auf einen BMA-Alarm alarmiert, doch sahen die Söckinger Feuerwehrleute schon vom knapp 100 Meter entfernten Gerätehaus die Rauchwolke – und ließen Großalarm auslösen, wie Einsatzleiter Benjamin Bauer dem Starnberger Merkur sagte. Ein sogenannter B5 für Senioreneinrichtungen war die Folge, und das bedeutet: Es kommen viele Feuerwehren und Rettungskräfte für den Fall, dass die Senioren evakuiert werden müssen. Das war in Söcking aber glücklicherweise nicht der Fall.

Frauen-Trupp löscht Brand

Zwei Frauen der Feuerwehr Söcking,, ein „Mädelstrupp“, gingen mit Atemschutzgeräten in das Zimmer und löschten den Brand in wenigen Minuten. Die Feuerwehren Starnberg und Hadorf überprüften alle Gebäudeteile, maßen mögliche Schadstoffbelastungen – und fanden nichts. Das Gebäude wurde gründlich durchgelüftet, dann konnten die Wehren wieder abrücken, berichtete Bauer. Im Einsatz waren neben Söcking, Starnberg und Hadorf die Feuerwehren Hechendorf, Oberalting-Seefeld, Pöcking, Maising und Berg Unterstützungskräfte und die Kreisbrandinspektion um Kreisbrandrat Helmut Schweickart. Nach knapp eineinhalb Stunden war der Einsatz abgeschlossen.

Für die Polizei ist die genaue Brandursache noch unklar, es gibt aber deutliche Hinweise auf einen Defekt an einem elektrischen Gerät. Den Sachschaden beziffert sie vorsichtig auf 20 000 bis 30 000 Euro – das Zimmer ist nicht bewohnbar, außen am Haus sind Brandspuren zu erkennen. (ike)