Algen-Explosion am Nordufer des Starnberger See: Was dahinter steckt

Seit Tagen fischen Luca Herrmann und seine Kollegen vom Seebad in Starnberg Algen aus dem Wasser. Die warmen Temperaturen und der niedrige Wasserstand regen das Wachstum der Pflanzen an.

Viele grüne Wasserpflanzen

Von Laura Forster schließen

Am vergangenen Wochenende sind die Temperaturen erstmals heuer auf über 30 Grad gestiegen, und auch die kommenden Tage bleibt es warm. Wer sich in Starnberg im See abkühlen möchte, muss sich jedoch auf grüne Wasserpflanzen einstellen. Denn auch Algen mögen das derzeitige Klima.

Starnberg/Landkreis – Sechs Stunden war Jesco Ringwald, stellvertretender Betriebsleiter des Seebads in Starnberg, am Sonntag mit dem Boot unterwegs, bei 33 Grad. „Ich habe vier bis fünf Schubkarren Algen mit einem Kescher aus dem Starnberger See gefischt“, sagt er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Wasserpflanzen blühen derzeit besonders stark am Nordufer des Sees – zum Leidwesen der Badenden.

„Die gut 2300 Gäste am Sonntag haben sich deutlich wohler gefühlt, nachdem ich die Algen entfernt habe.“ Ringwald wurde sogar gefragt, ob das Seegras gefährlich sei. Die Frage konnte der stellvertretender Betriebsleiter jedoch guten Gewissens verneinen. „Das sind ganz harmlose Pflanzen.“ Damit sich die Algen nicht im Wasser stauen, hat Rindwald die Schwimmstangen, die das Seebad vom restlichen See abgrenzen, geöffnet. Trotzdem sind am Montag zwei Beschwerden beim Bad eingegangen. „Wir haben in einer E-Mail die Sachlage erklärt und um Verständnis gebeten. So schnell wie die Algen an die Oberfläche kommen, können wir gar nicht reagieren“, so Ringwald. Er geht jedoch von einem temporären Problem aus, denn Algen im Starnberger See sind nichts ungewöhnliches.

Fast jedes Jahr hat das Seebad im Sommer mit blühenden Wasserpflanzen zu kämpfen. „Normalerweise verschwinden sie nach zwei bis drei Wochen wieder. Ich bin allerdings kein Experte. Dieses Mal sind es aber schon besonders viele“, sagt Ringwald. Er vermutet einen Zusammenhang mit dem niedrigen Wasserpegel und der hohen Wassertemperatur. „Beides mögen die Algen gerne, so können sie schneller und besser wachsen.“

Nicht nur im Starnberger See gibt es derzeit Algen. „Auch in kleineren Seen und Stillgewässern blühen gerade Wasserpflanzen“, sagt Dr. Andreas Kolbinger, stellvertretender Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim. „Das Klima der vergangenen Tage hat das Wachstum von Algen und Wasserpflanzen begünstigt.“ Im Starnberger See wurden am vergangenen Sonntag 25,4 Grad gemessen. „Das ist schon ein sehr hoher Wert“, sagt Kolbinger. Der stellvertretende Behördenleiter geht jedoch davon aus, dass sich das Algenproblem löst, sobald es im Fünfseenland wieder etwas kühler wird.

Hohe Temperatur, niedriger Wasserstand, viele Algen

Neben der hohen Temperatur sorgt auch der niedrige Wasserstand, wie Rindwald es bereits vermutet hat, für ein vermehrten Auftreten von Algen im See. Im Moment steht der Pegel in der Nähe des Landratsamtes bei 57 Zentimetern. Die Hochwasserwarnstufe wird bei einem Wert von 122 Zentimetern erreicht – es ist also noch viel Platz im See. Laut Andreas Kolbinger ist der niedrige Wasserstand des Sees jedoch kein Grund zur Sorge. „Der Pegel ist der Jahreszeit entsprechend“, sagt er. „Das ist keine außergewöhnliche Situation. Seit Mai steigt der Wasserstand sogar schon wieder.“ Da der Starnberger See nur wenig Zuflüsse hat, dauert es laut Kolbinger etwas länger, bis der Pegel sich wieder erhöht. „Bei den derzeitgen Temperaturen verdampft der Niederschlag der vergangenen Monate schneller.“

Allgemein seien der Starnberger See sowie die anderen Gewässer im Landkreis in einem „sehr guten ökologischen Zustand“, sagt Kolbinger. Weder Zerkarien noch andere Larven oder Bakterien wurden bisher im Wasser festgestellt. Wer jedoch ungern mit Wasserpflanzen schwimmt, sich in den kommenden Tagen aber trotzdem im Starnberger See abkühlen möchte, kann an die Ufer in Feldafing oder Tutzing ausweichen. Diese Orte sind vom Algenproblem verschont geblieben.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.