Alkohol und Flaschen weiter erlaubt

Von: Tobias Gmach

Bier am See darf man in den Starnberger Badegebieten auch weiterhin trinken. Nur auf Spielplätzen ist Alkohol künftig verboten. © Andrea Jaksch

Die Stadt regelt per Satzung, wie sich Bürger in Grünanlagen und insbesondere Jugendliche im Steininger-Badegelände zu verhalten haben. Das von der Verwaltung angepeilte Alkohol- und Glasflaschenverbot steht aber nicht drin. Die Mehrheit des Stadtrats ist dagegen.

Starnberg - Mit dem Alkohol auf dem Starnberger Steininger Grundstück und in anderen Bereichen am See ist es ein Hin und Her: Im März beschloss der Hauptausschuss ein Verbot, das der Stadtrat nur eine Woche später wieder kassierte. Im Juni empfahl der Ausschuss dem Stadtrat dann ein Regelwerk für Badegelände – inklusive Alkohol- und Glasflaschenverbot. Ausgerechnet diese beiden Punkte wurden am Montag aber in einer mühsamen Einzelabstimmung im Stadtrat wieder abgelehnt – und zwar klar mit 8:16.

Die neuen Regeln, die insbesondere Eskapaden von Jugendlichen im Steininger eindämmen sollen, sind in einer Grünanlagensatzung festgehalten (siehe Kasten). Der ursprünglich vom Ausschuss abgesegnete Entwurf umfasste 14 Punkte. Jetzt sind es noch neun. Neben dem Alkohol- und Glasverbot strich der Stadtrat auch „Musikdarbietungen jeglicher Art“, „das Zelten und Aufstellen von Pavillons sowie das Nächtigen in den Anlagen“ und den „Verkauf von Waren aller Art einschließlich Speisen und Getränken, das Anbieten gewerblicher Leistungen, das Filmen und Fotografieren zu gewerblichen Zwecken und die Veranstaltung von Vergnügungen“ – die letzteren beiden Punkte übrigens so knapp wie möglich mit 12:12 Stimmen.

Fast alle 24 Stadträte meldeten sich in der Sitzung im Landratsamtssaal zu Wort. Es hatte wirklich jeder eine ganz eigene Meinung zum Thema. Nachdem sie ausgetauscht waren und erst mal knapp entschieden war, dass es überhaupt eine Satzung geben soll, stellte Dr. Charlotte Meyer-Bülow (CSU) einen Antrag. Das Gremium möge auf weitere Wortmeldungen verzichten und die Punkte einzeln abstimmen – so kam es dann auch. Die Satzung als Ganzes wurde mit 17:7 verabschiedet, dagegen waren Stefan Kandler, Anton Summer, Eva und Josef Pfister (alle BMS), Anke Henniger (FDP), Michael Mignoli (BLS) und Dr. Johannes Glogger (WPS).

Die Kritiker hatten sich vor allem an der Durchsetzbarkeit des Regelwerks festgebissen. „Solange es keine konsequenten Kontrollen gibt, können wir uns das sparen“, sagte Mignoli. Eva Pfister fragte: „Welche Leute schicken wir da überhaupt hin? Wir kriegen das Problem nur in den Griff, wenn die personellen Kapazitäten da sind. Ich zweifle den Wirkungsgrad an.“ Bürgermeister Patrick Janik entgegnete: „Ich habe den Glauben an die Menschheit noch nicht ganz verloren.“ Er meinte: Wenn auf Schildern stehe, das Abspielen lauter Musik sei zu unterlassen, könne das schon wirken. Und andere Badegäste im Steininger würden sich dann auch leichter tun, auf das Verbot hinzuweisen.

Der städtische Geschäftsleiter Ludwig Beck betonte, es gehe um eine rechtliche Grundlage: „Mit der Satzung können wir selbst Ordnungswidrigkeiten ahnden, bisher kann das nur das Landratsamt.“ Es werde stichprobenartige Kontrollen geben. „Oder die Polizei schreibt Verstöße auf, die wir dann ahnden.“

Mehreren Stadträten war der erste Satzungsentwurf „zu aufgebläht“ (Franz Heidinger/BLS), sie sprachen von „Überregulierung“ (Dr. Franz Sengl/Grüne) oder gar „Regelungswut“ (Henniger). Kein Wunder also, dass das Regelwerk entschlackt wurde. Geschäftsleiter Ludwig Beck hatte zuvor darauf hingewiesen, dass die Stadt mit einem „Ermessensspielraum“ handle und nicht immer sofort bestrafe, sondern auch mal erst verwarne. Thomas Beigel (CSU) sprach der Mehrheit schließlich aus dem Herzen: „Wir brauchen eine Grundlage, um die Brennpunkte konsequent angehen zu können.“