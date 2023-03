Alle fünf städtischen Kitas sind am Dienstag zu

Von: Peter Schiebel

Streik: So wie hier am Maria-Kempter-Kindergarten sind auch an den Türen der weiteren vier Kindertagesstätten der Stadt Starnberg seit Montagnachmittag Aushänge zu sehen. Rund 40 Mitarbeiter wollen am Großstreiktag des öffentlichen Dienstes teilnehmen. Notbetreuungen in den fünf Einrichtungen gibt es nicht. © Dagmar Rutt

Der Streik im öffentlichen Dienst hat am Dienstag Auswirkungen in der Stadt Starnberg. Alle fünf städtischen Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Die Belegschaften wollen in der aktuellen Tarifauseinandersetzung damit ein Zeichen setzen.

Starnberg – Das hat es zumindest in den vergangenen Jahrzehnten noch nie gegeben. Die Belegschaften in allen fünf städtischen Kindertageseinrichtungen in Starnberg folgen am Dienstag den Streikaufrufen der Gewerkschaften Verdi und GEW für den öffentlichen Dienst und erscheinen nicht zur Arbeit, sondern nehmen am Großstreiktag in München teil. „Es gibt eine große Solidarität“, sagt Gabriele Bödewadt, die Leiterin des Maria-Kempter-Kindergartens, im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Gehaltsstufen würden sich an dem Ausstand beteiligen. In der Summe dürften es rund 40 Erzieher und Kinderpfleger aus Starnberg sein, die sich an der Kundgebung auf dem Marienplatz beteiligen. Eine

Solidarität gebe es auch aus Reihen der Eltern der insgesamt 405 Kinder, die in den fünf Einrichtungen betreut werden, betont Bödewadt. Seitdem die Eltern am vergangenen Donnerstag und Freitag über den Streik informiert worden seien, habe es nicht eine negative Reaktion gegeben. Ähnlich äußern sich die Leiterin des städtischen Kinderhorts, Ireen Tiefenthaler, die stellvertretende Leiterin des Kindergartens am Hirschanger, Sabine Körber, und die Leiterin des Irmgard-Stadler-Kindergartens, Marlene Elisa Lion. An der Söckinger Einrichtung wollte sich der Elternbeirat gestern Abend darüber unterhalten, inwiefern er den Streik unterstützen kann. Sie spüre „totalen Rückenwind von den Eltern“, sagt Marlene Elisa Lion.

Worum es geht, ist vor allem ein deutlicher Anstieg der Gehälter. Die Gewerkschaften fordern ein Plus von 10,5 Prozent, was nicht nur Sabine Körber für „absolut angemessen“ hält – aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten, aber auch „in Anbetracht dessen, dass in anderen Branchen entsprechende Abschlüsse erzielt wurden“, wie sie sagt. Es komme darauf an, die Preissteigerungen aufzufangen – und vor allem auch darauf, für junge Menschen wieder attraktiv zu werden.

Auch Behördenmitarbeiten dürften streiken

„Der geringe Nachwuchs hat natürlich auch etwas mit dem Gehalt zu tun“, sagt Gabriele Bödewadt, die erst vor vier Wochen im Haupt- und Finanzausschuss des Starnberger Stadtrats zusammen mit ihrem Kollegen vom Hirschanger, Sebastian Kopf, einen Bericht über die aktuelle Lage in den Kinderbetreuungseinrichtungen vorgelegt und dabei unter anderem von unbesetzten Stellen, hohen Krankenständen und steigenden Anforderungen berichtet hatte. Wer den chronischen Personalmangel in den Kitas beheben wolle, müsse den Mitarbeitern mehr Geld zahlen, sagt sie. Bödewadt führt auch die geringe Anzahl männlicher Angestellter auf die Entlohnung zurück. „Wenn ich meine Familie nicht ernähren kann und meine Zukunftssicherung nicht geklärt ist, überlege ich es mir, den Beruf zu ergreifen.“

„Es ist sehr schwierig, guten Nachwuchs zu finden“, sagt Sabine Körber, die seit bald vierzig Jahren in Kindergärten arbeitet und seitdem mitbekommen hat, wie sich auch die Rahmenbedingungen verändert haben. „Mittlerweile hat man das Gefühl, man ist nur noch für die Grundversorgung der Kinder zuständig“, sagt sie. Generell würde soziale Arbeit in Deutschland zu gering geschätzt, ganz gleich ob in der Kinderbetreuung oder in der Kranken- und Altenpflege. „Dabei würde ohne uns die Wirtschaft nicht laufen“, sagt Körber. „Es entlastet die Eltern, wenn die Kinder gut betreut und nicht nur verwahrt werden.“

„Es ist nicht nur eine Frage der Wertschätzung“, betont denn auch Marlene Elisa Lion. Und Ireen Tiefenthaler sagt: „Es geht um unsere Zukunft.“ Wie sie die aktuelle Stimmungslage beschreiben würde? „Enttäuschung trifft es am ehesten“, erklärt Gabriele Bödewadt – auch darüber, dass die Arbeitgeber aus ihrer Sicht bislang kein akzeptables Angebot vorgelegt haben. Wo im Landkreis am Dienstag noch gestreikt wird, ist nicht bekannt. Stefan Diebl, der Sprecher des Landratsamtes, geht davon aus, dass auch Mitarbeiter der Kreisbehörde dem Streikaufruf folgen werden, erwartet jedoch keine größeren Auswirkungen auf den Dienstbetrieb.