Alle Starnberger Denkmäler immer dabei: Stadtratsmitglied entwickelt App

Von: Peter Schiebel

Teilen

In der App sind auch die Villa Grundner an der Leopoldstraße (1889 erbaut). © I.Berger

Mehr als 150 Bau- und knapp 60 Bodendenkmäler weist der bayerische Denkmal-Atlas für Starnberg und die Ortsteile auf. Stadtrat Dr. Thorsten Schüler hat sich nun die Mühe gemacht und alle in einer App zusammengefasst.

Starnberg – Von der Villa rustica im Leutstettener Moos bis zum Bayerischen Hof am Bahnhofplatz sind es etwa drei Kilometer Luftlinie. Auf dem Smartphone ist es dagegen nur ein Fingerwisch zwischen den beiden wohl bekanntesten Denkmälern Starnbergs. Und auch zu allen anderen knapp 220 Bau- und Bodendenkmälern der Stadt geht es seit Neuestem mit einer Fingerbewegung auf dem Smartphone-Bildschirm. „Denkmäler vor Ort“, hat UWG-Stadtrat Dr. Thorsten Schüler (56) seine App genannt, mit der sich jeder über die Starnberger Denkmäler informieren kann.

Die Infos an sich stammen aus dem bayerischen Denkmal-Atlas und sind im Internet leicht zu finden. „Aber wer hat schon seinen Computer oder Laptop dabei, wenn er vor einem interessanten Gebäude steht?“, sagt Schüler. Oder wer will dann erst die passende Internetseite suchen, die Schrift vergrößern und so weiter? Zunächst habe er an einen Flyer gedacht, um interessierten Bürgern die Infos quasi im Handtaschenformat mitzugeben. Dann aber habe er sich für die interaktive Plattform für mobile Geräte entschieden. Und so steht die App „Denkmäler vor Ort“ in den jeweiligen App-Stores für Apple-Geräte kostenlos zum Herunterladen bereit.

„Abhängig vom jeweiligen Standort werden die Bau- und Bodendenkmäler in der Umgebung mit einer kurzen Beschreibung auf einer Karte angezeigt“, erklärt der 56-Jährige das Prinzip. „Auf Wunsch kann auch eine Route für Fußgänger oder Pkw berechnet werden.“

Besonders aufwendig sei die Arbeit nicht gewesen, sagt Schüler

Besonders aufwendig sei die Arbeit nicht gewesen, sagt Schüler, eher habe es sich um eine Fleißarbeit gehandelt. Auf Fotos hat der Stadtrat bewusst verzichtet. „Dann bräuchte ja niemand mehr hinzugehen“, erklärt er. Und das wäre wirklich schade bei der Vielfalt der mehr als 150 Baudenkmäler und der knapp 60 Bodendenkmäler. Bei letzteren handelt es sich oft um Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitrechnung, die meist nur mit einer gewissen Fantasie zu erkennen sind. Die Baudenkmäler verdeutlichen dagegen die Entwicklung der vergleichsweise jungen Stadt Starnberg, beispielsweise anhand der zahlreichen herrschaftlichen Villen entlang der Maximilianstraße oder der Possenhofener Straße. „Ich war selbst überrascht, wie viele Denkmäler es in Starnberg gibt“, sagt Schüler, der sich als Verkehrsreferent des Stadtrats im politischen Tagesgeschäft eher weniger um kulturelle Themen kümmert. Dass sich darunter auch kleine Gebäude und nicht nur repräsentative Anwesen finden, habe ihn besonders gefreut. Und so reicht die Liste von A wie Achheimstraße bis W wie Wittelsbacherstraße.

Die Plattform stehe auch anderen Interessierten offen, sagt Schüler. Er würde sich freuen, wenn andernorts engagierte Bürger die dortigen Denkmäler eintragen. „Das hat Potenzial für den ganzen Landkreis“, ist er sich sicher. Wer Interesse daran hat oder gerne mehr Infos zu dem Angebot hätte, schreibt eine E-Mail an die Adresse info@monuments-on-site.guide.