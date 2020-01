Alle Wertstoffhöfe schließen wegen Sturm

Sturmtief „Lolita“ weht auch den Landkreis Starnberg durcheinander. Wegen des Sturms sind die Wertstoffhöfe geschlossen worden.

Update 13.50 Uhr: Wie der AWISTA soeben mitteilte, sind nun alle Wertstoffhöfe im Landkreis Starnberg wegen des Sturms geschlossen.

Starnberg - Böen bis 80 km/h und mehr, Regen, später Schnee - das Wetter ist ungemütlich im Landkreis Starnberg. Schuld ist Sturmtief „Lolita“, dass noch bis Dienstagabend über Oberbayern hinwegzieht.

Das Kommunalunternehmen AWISTA hatte wegen des Sturms vorsorglich den Wertstoffhof in Starnberg geschlossen. Gleiches gelte für den Wertstoffhof in Herrsching und seit wenigen Minuten auch für jenen in Inning. Die Schließung gilt bis auf Weiteres; ob auch andere Einrichtungen schließen, ist noch offen.

Vereinzelt sind bereits Bäume umgestürzt, so in Herrsching.

Noch bis Dienstagabend, 20 Uhr, gilt für den Kreis diese Wetterwarnung: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) gerechnet werden.“ Und bis Mittwoch, 10 Uhr, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall von zwei bis fünf Zentimetern in Lagen höher als 600 Meter - das gilt demnach für weite Teile des Landkreises.