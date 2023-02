Altbau erweitern oder Neubau errichten?

Von: Peter Schiebel

Veränderung in Sicht: Auf dem Dreiecksgrundstücke zwischen Riedener Weg (links) und Leutstettener Straße soll sich etwas tun. Mit dem ersten Vorschlag war der Bauausschuss aber nicht glücklich – und lehnte ab. Das Gebäude am rechten Bildrand sind die neu gebauten Genossenschaftswohnungen. © Andrea Jaksch

Für ein markantes Grundstück unweit des Bahnhof Nord in Starnberg gibt es Neubau- und Erweiterungspläne. Was im Riedener Weg 2 genau möglich sein soll, will die Verwaltung nun mit dem Eigentümer besprechen.

Starnberg – Mehrere tausend Fahrzeuge verkehren jeden Tag über die Leutstettener Straße von der Innenstadt kommend in Richtung Bahnhof Nord, dazu kommen viele Radfahrer und Fußgänger. Ihr Weg führt sie auch an dem markanten Dreiecksgrundstück Riedener Weg 2/Leutstettener Straße vorbei. Direkt in der vorderen Spitze des Grundstücks steht ein markantes, älteres Gebäude, in dem unter anderem eine Fahrschule ihren Sitz hat. Die Fläche dahinter wird zu einem ganz erheblichen Teil als Parkplatz genutzt, auch einen Dönerstand gibt es. Nun soll sich dort grundlegend etwas ändern.

Im Januar ist im Rathaus ein Antrag auf Vorbescheid für einen überwiegend dreigeschossigen Anbau an das Bestandsgebäude mit 290 Quadratmetern Grundfläche, 700 Quadratmetern Geschossfläche und maximalen Wandhöhen von neun Metern eingegangen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen dazu zwar mehrheitlich verweigert, steht einer Bebauung aber dennoch aufgeschlossen gegenüber. Einstimmig beauftragten die Stadträte die Verwaltung, mit dem Eigentümer in Verhandlungen zu treten. Dabei können sie sich einen Anbau genauso vorstellen wie einen Abriss des Bestands samt Neubau.

Knifflig wird die Sache, weil das Grundstück im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungsplans liegt. Der stammt zwar aus dem Jahr 1976, ist aber nach wie vor gültig, auch wenn selbst Stadtbaumeister Stephan Weinl in der Sitzung einräumte, dass nicht mehr alle Vorgaben den aktuellen Zielen entsprächen. Um die nun vorliegenden Pläne umzusetzen, bräuchte es in jedem Fall Befreiungen von den Vorgaben dieses Bebauungsplanes, da eine Bebauung in den beantragten Ausmaßen dort aktuell nicht möglich ist.

Bauausschuss will auch Neubau prüfen

Weinl sah die vorliegenden Pläne kritisch. Er sprach von einem „Maximum“, das beantragt sei, und von einer „städtebaulich nicht verträglichen“ Planung. Gleichzeitig eröffnete er aber auch Chancen für eine Entwicklung. Der Stadtbaumeister kann sich eine Ergänzungsbebauung nämlich prinzipiell gut vorstellen – „einschließlich der in Starnberg üblichen Belegungs-, Verkaufs- und oder Mietpreisbindungen“, wie es in der Sitzungsvorlage hieß. Schließlich würde eine deutliche Mehrung des Baurechts geschaffen, von dem auch die Allgemeinheit profitieren solle.

Im Ausschuss sah das eine 9:4-Mehrheit genauso und verweigerte das Einvernehmen zum beantragten Vorbescheid. Zu den Gegenstimmen gehörten Josef Pfister (BMS, „das ist eine sehr gefällige Planung“) und Michael Mignoli (BLS, „wir wollen doch Verdichtung in der Innenstadt“). Anschließend sprach sich der Ausschuss einstimmig für Verhandlungen mit dem Eigentümer aus – auf Vorschlag von Prof. Otto Gaßner (UWG) auch über die Möglichkeit, das Bestandsgebäude abzureißen und eine ganz neue Planung aufzustellen. Auch Ludwig Jägerhuber (CSU) sah die Chance, dort „einen markanten städtebaulichen Punkt“ in Form eines Neubaus zu setzen – „auch wenn das Bestandsgebäude charmant ist“.

Bürgermeister Patrick Janik versuchte derweil, Befürchtungen zu zerstreuen, das Projekt rücke aufgrund der Überlastung des Bauamts ganz weit hinten auf der Liste. „Wir versuchen, es so schlank wie möglich zu machen.“