B 2 eine Nacht lang halbseitig gesperrt

Autofahrer auf der B 2 von Starnberg Richtung Süden sollten Geduld mitbringen: In der Nacht auf Dienstag ist die Straße halbseitig gesperrt.

Starnberg - Wegen Arbeiten für die Erschließung des Starnberger Einheimischenmodells Am Wiesengrund muss in der Nacht auf Dienstag, 12. November, die B 2 im Abschnitt zwischen dem Einmündungsbereich Waldspielplatz/Mozartstraße und der Einmündung Oberer Seeweg halbseitig gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag, 11. November, um 20 Uhr und dauert bis zum nächsten Morgen gegen 6 Uhr, teilte die Stadt Starnberg mit.

Der Verkehr wird per Ampel geregelt, die Nachtbaustelle soll Verkehrsbehinderungen minimieren. Die Sperrung ist nötig, weil für Leitungsarbeiten ein Teil der dortigen Lärmschutzwand abgebaut werden muss.

