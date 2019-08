Kapellentag lockt mehr als 3000 Besucher an

Zum Tag der offenen Haus- und Hofkapellen hatten auch dieses Jahr wieder 25 Kirchen rund um den Ammersee geöffnet. Gutes Wetter und gute Musik lockten zahlreiche Besucher an.

Ammersee–Volle Kapellen, Musikreigen vom Feinsten und Petrus spielte auch mit. Der Tag der offenen Haus- und Hofkapellen war bei teils hochsommerlichem Wetter ein großer Erfolg. Weit mehr als 3000 Besucher wurden in den 25 kleinen Kirchen rund um den Ammersee gezählt. Die Initiatorin des Klassikfestivals Ammerseerenade, Doris Pospischil, zog eine positive Bilanz: „Unterwegs zwischen Himmel und See: Unsere vor fünf Jahren geborene Idee, die Türen der kleinen, überwiegend privaten Kapellen und Kirchen für die Musik zu öffnen, ist längst zum Klassiker geworden.“

Die Zuhörer konnten sich zwischen vier Musikrouten entscheiden

Auf vier Musikrouten konnten die Zuhörer die Vielfalt der künstlerischen Darbietungen und der Kulturlandschaft in den Kapellen bei freiem Eintritt genießen. Viele Kapellen erlebten einen wahren Ansturm. Höhepunkte waren die Uraufführung des Jakobsruf für Alphorn von Christian Loferer, der das Stück eigens für die Ammerseerenade komponiert hatte, sowie das Flötenspiel des früheren Abtprimas der Benediktiner, Dr. Notker Wolf.

Der Kapellentag war Auftakt für die Ammerseerenade. Am 27. September wird in der Klosterkirche der Erzabtei St. Ottilien ein Benefizkonzert mit der Pianistin Elisabeth Leonskaja und dem Tschaikovsky Symphonie Orchester veranstaltet. Am 26. und 28. September stehen weitere Aufführungen auf dem Programm: Ein Gesprächskonzert in der Israelitischen Kultusgemeinde sowie eine Matinée im Münchner Künstlerhaus.