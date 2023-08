Ampel bremst Umleitungsverkehr

Solange Grün ist, fließt der Verkehr auf der Umleitung: Wegen einer Schaltung, Verkehr aus der Moosstraße auf die Petersbrunner einfahren zu lassen, bremst die Ampel aber oft den Verkehrsfluss auf der Hauptumleitung. Das soll nun noch geändert werden. © Andrea Jaksch

Auf der Umleitungsstrecke für die gesperrte Münchner Straße gab es am Freitagmorgen ein unerwartetes Problem: Die Ampel an der Leutstettener Kreuzung zeigte aus unerfindlichen Gründen nur noch Rot. Auch eine andere Ampel zeigt Rot, wenn sie nicht soll – das soll nun geändert werden.

Starnberg – Die Umleitung für die gesperrte Münchner Straße, die B 2, ist eines der Hauptgesprächsthemen derzeit in Starnberg. Am Freitagmorgen wurde die Geschichte um ein Kapitel reicher. Die Ampelanlage an der Kreuzung Münchner/Leutstettener Straße – mithin der Beginn oder das Ende der Umleitung, je nach Fahrtrichtung – zeigte durchgehend Rot. Die Polizei musste den Verkehr regeln. Bei der Ampel Petersbrunner/Moosstraße soll nachgebessert werden.

Eine Ampel, die immer Rot zeigt, ist durchaus für den Verkehr hinderlich. Der war nicht so sonderlich stark, dennoch reagierte die Polizei nach einem Blick aus dem Fenster ihrer Inspektion und regelte den Verkehr auf der Kreuzung. Das war für manche Autofahrer offenbar so ungewohnt, dass sie die Handzeichen der Beamten ignorierten und an der roten Ampel stehenblieben, wie Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter der Polizei im Landkreis und selbst an der Kreuzung, feststellen musste. Ein Fahrschüler hingegen machte alles richtig. Nach knapp einer Stunde war die Ampel repariert. Einen Grund für den seltsamen Ausfall fanden Fachleute zunächst nicht.

Probleme auf der Umleitungsstrecke macht eine andere Ampel, so die Erfahrung des ersten Tages – jene an Moos- und Petersbrunner Straße. Das war einigen schon am Donnerstag aufgefallen. Denn: An der Einmündung der Moosstraße liegt eine Schleife in der Fahrbahn, die die Ampel regelt. Jauch zufolge reagiert die Ampel, wenn ein Auto etwa 20 Sekunden an der Einmündung steht – und schaltet die Ampel an der Petersbrunner auf Rot, um das Einbiegen zu ermöglichen. Da die Petersbrunner die Hauptumleitung ist, ist das derzeit eher hinderlich. Ab der Einmündung Moosstraße in Richtung Bahnhof Nord fließt der Verkehr nämlich ziemlich reibungslos. Die Moosstraße ist vom Staatlichen Bauamt als Nebenstrecke ausgewiesen, alles aus Richtung Autobahn soll eigentlich nur über die Petersbrunner Straße fließen. Die Stopps durch die Rotphasen dort sind wohl ein Grund, warum es sich auf die Autobahn zurückstaut. Und ein Grund, warum Busunternehmen beim Landratsamt vorstellig wurden, dass die Busse die Haltestelle Moosstraße nur schwer anfahren können. Diese wurde, erklärte Christin Kröck als Sprecher des Landratsamtes am Freitagnachmittag, für die Zeit der Sperrung (bis 6. September) ausgesetzt. In der Nähe gibt es andere Bushaltestellen (Bahnhof Nord, Landratsamt). Im Prinzip laufe es aber gut, sagte Kröck. Beschwerden gebe es keine, eher positive Rückmeldungen.

Abschalten kann man die Ampel an der Moossstraße nicht, weil sie auch eine Bedarfsampel für Fußgänger über die Petersbrunner Straße beinhaltet – und die wird laut Jauch auch gebraucht. Jacob Eberle vom Staatlichen Bauamt zufolge wird an diesem Samstag die Ampel umprogrammiert – in Anwesenheit des Ampelplaners des Staatlichen Bauamts. Testweise soll die Schleife deaktiviert werden, heißt: Verkehr aus der Moos- muss sich dann in den fließenden Verkehr auf der Petersbrunner Straße einordnen, ohne Ampel. Ob das funktioniert, wird man erst nach einigen Tagen wissen. Das Staatliche Bauamt appelliert an Autofahrer von der Autobahn, gleich über die Petersbrunner Straße zu fahren und nicht zu versuchen, über die Moosstraße abzukürzen – das klappt nicht. Über die Moosstraße müssen Autofahrer vom Landratsamt oder Seebad zur Petersbrunner Straße fahren, weil sie aus der Standbadstraße nicht geradeaus fahren dürfen.