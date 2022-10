„Schön, dass Sie hier sind“

Willkommen in Starnberg: Pfarrer Johannes de Fallois, Dekan Jörg Hammerbacher, der neue Starnberger Pfarrer Simon Döbrich, Tatjana von Groll-Schacht, Simon Döbrichs Vater Wolfgang, früher selbst Pfarrer in Starnberg, der katholische Pfarrer Dr. Andreas Jall (vorne v.l.), Bergs Pfarrer Johannes Habdank, Bernd Albers, Ernst Kunas, Philipp Mahla, Marc von Samson aus Madrid, Philipp Hildmann und Volker Letzgus (hinten v.l.). © Andrea Jaksch

Die evangelisch-lutherische Gemeinde Starnberg hat wieder einen Pfarrer: Simon Döbrich. Beim Einführungsgottesdienst dabei war auch sein Vater Wolfgang, der vor 27 Jahren Pfarrer in Starnberg gewesen war.

Starnberg – Nach einem Jahr Vakanz hat die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag wieder offiziell einen neuen Pfarrer in Starnberg begrüßt. Bei seinem Einführungsgottesdienst hielt Pfarrer Simon Döbrich seine erste Predigt in der Friedenskirche. Zahlreich kamen die Gäste, um beim anschließenden Empfang mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Eine große evangelische Flagge, violettes Kreuz auf weißem Grund, hing aus dem Fenster des Gemeindehauses neben der Friedenskirche und zeigte: Die evangelische Kirchengemeinde hat etwas zu feiern. Bänke und Stühle im Hof boten Platz für 150 Gäste, die Getränke standen für den Empfang bereit. „Schön, dass Sie hier sind“, begrüßte Dekan Jörg Hammerbacher aus Weilheim Pfarrer Simon Döbrich (46). Für ihn ist es eine Rückkehr, sein Name ist in Starnberg bekannt. Vor 27 Jahren wirkte Döbrichs Vater Pfarrer Wolfgang Döbrich in der Friedenskirche. Das ist nur eine von vielen Parallelen. Damals kam Simon Döbrich als Zehnjähriger mit seinem Vater nach Starnberg, heute bringt er selbst seinen Sohn mit.

Landrat Stefan Frey und Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik begrüßten Döbrich persönlich, vor 27 Jahren waren es die Väter des Landrats und des Bürgermeisters, die seinen Vater in der Kirchengemeinde begrüßten. Gemeinsam mit Frey und Janik besuchte Döbrich die Oberstufe des Gymnasiums Starnberg, nach dem Abitur 1997 zog es ihn zum Studium nach Bochum und Augsburg. Er wirkte bereits in Nicaragua, Oberfranken und zuletzt in Madrid. „Es ist schön, wenn Sie sich mit all Ihrer Leidenschaft einsetzen“, wünschte Dekan Hammerbacher beim Einführungsgottesdienst. „Aber natürlich auch für Familie und sie selbst.“

Hammerbacher ist froh über Döbrichs Rückkehr nach Starnberg. Neben Anne Stempel-de Fallois und ihrem Mann Johannes de Fallois besetzt er nun die dritte, seit dem Weggang von Pfarrer Dr. Stefan Koch vor über einem Jahr vakante Stelle, hält Gottesdienste und wird am Gymnasium Starnberg Religionsunterricht erteilen. Aus seinen bisherigen Wirkstätten bringe Döbrich viel Erfahrung mit, so Hammerbacher. Zum Beispiel finanziere sich die Kirchengemeinde in Madrid selbst. Durch etwaige kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Räumen der Kirche sei es möglich, Geld einzunehmen und gleichzeitig mehr Menschen für die Kirche zu gewinnen. Die Zahl der Kirchenaustritte steige nämlich auch in Starnberg, so Dekan Hammerbacher.

Schließlich sprachen sieben Assistenten ihren Segen. Darunter Döbrichs Vater Wolfgang, Pfarrer Johannes des Fallois, die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Tatjana von Groll-Schacht, und Marc von Samson, der Kirchenvorsteher aus Madrid. Es folgten die Predigt sowie Begrüßungsworte des Landrats, des Bürgermeisters für die politischen Gemeinden und des Kirchenvorstehers für Madrid. Außerdem hießen Starnbergs katholischer Pfarrer Dr. Andreas Jall und Bergs evangelischer Pfarrer Johannes Habdank ihn stellvertretend für die Ökumene und die Dekanatskonferenz willkommen. Die Rektorin der Grundschule Starnberg, Nicole Bannert, sowie Tatjana von Groll-Schacht sprachen ebenfalls Grußworte. Thematisiert wurden unter anderem der Wunsch nach Frieden und einem Miteinander. „Dort wo eine Gemeinschaft sich trägt, hält und fängt, kann etwas Neues entstehen“, sagte Pfarrer Simon Döbrich. „Ich wünsche mir, dass die Gemeinde zusammenhält. Das ist es, was mein Herz und meine Zukunft trägt.“

Vanessa Lange