Rettung für Wildvögel: Tierheim Starnberg hilft verletzten und hilflosen Tieren

Von: Laura Forster

Teilen

Hilft, wo er kann: Johannes Stroedel, Klein- und Wildtiereleiter im Starnberger Tierheim, päppelt derzeit einen verletzten Schwan auf. © Foto: Dagmar Rutt

Das Tierheim in Starnberg bietet schon lange nicht mehr nur Haustieren eine Bleibe. Immer mehr Wildtiere, darunter auch Vögel, werden am Franziskusweg aufgepäppelt und im besten Fall nach einiger Zeit wieder ausgewildert.

Starnberg – Vor rund einer Woche hat eine Spaziergängerin bei der Gassi-Runde mit ihrem Hund einen verletzten Schwan in der Nähe der Wasserwachtstation in Percha entdeckt. Sofort informierte sie das Tierheim in Starnberg. „Wir sind vorbeigefahren, haben den Schwan mitgenommen, ihn untersucht und leider festgestellt, dass er einen Angelhaken verschluckt hatte, der in der Speiseröhre steckte“, sagt Johannes Stroedel, stellvertretender Tierheimleiter und zuständig für den Bereich Klein- und Wildtiere. „Wir mussten das Tier leider operieren, mittlerweile geht es ihm schon viel besser und es kann bald wieder ausgesetzt werden.“ Der Schwan ist kein Einzelfall, immer wieder kommen Wildvögel ins Tierheim, die verletzt oder hilflos sind.

Derzeit kümmern sich die Mitarbeiter auch um einen Haubentaucher, der am Weßlinger See gefunden wurde, und eine Taube, die eine Vogelattacke nur knapp überlebt hatte. „Viele Tierheime und Tierschutzvereine nehmen gar keine Wildtiere an“, sagt Stroedel. „Deshalb bekommen wir viele Anfragen aus den benachbarten Landkreisen und Regionen.“ Bevor besorgte Bürger jedoch das Tierheim informieren oder ein Tier einsammeln, müsse erst kontrolliert werden, ob der Vogel auch wirklich hilfsbedürftig ist.

Wildvögeln wie Enten, Haubentauchern und Gänsen (unten rechts) ist das Tierheim für gewisse Zeit eine Bleibe. © Foto: Dagmar Rutt

Die Zahl der Wildtiere nimmt im Tierheim seit Jahren zu. „Der natürliche Lebensraum schrumpft“, so Stroedel. Enten beispielsweise brüten am liebsten in Felswänden oder Höhlen am Wasser. An den Seen herrscht im Sommer allerdings viel Betrieb. Deshalb baue die Entenmama ihr Nest nun immer öfter auf Flachdächern oder Dachterrassen. „Letztes Jahr mussten wir sogar eins vom Dach des Klinikums in Starnberg holen“, erinnert sich Stroedel. Die Hilfe des Tierheims ist wichtig, denn die Babyenten wollen nach dem Schlüpfen normalerweise sofort ins Wasser. „Einen halben Meter können die Kleinen schon hüpfen, doch von einer Dachterrasse aus würden sie sich in den Tod stürzen.“ Deshalb nehmen die Mitarbeiter die Nester mit und päppeln die Entenbabys am Franziskusweg auf – zuerst mit tiefgefrorenen Insekten, später mit Gräsern und Kräutern. Um 50 bis 60 Babyenten kümmern sich die Pfleger jährlich.

Mit etwa zwei Monaten dürfen die Vögel in den Ententeich, ein eingezäuntes Areal auf dem Tierheimgelände, auf dem auch zwei nicht mehr flugfähige Kanadagänse das ganze Jahr über leben. „Ab dann können sie sich selbst aussuchen, ob sie wegfliegen möchten oder bleiben wollen.“ Besonders in den harten und kalten Wintermonaten zieht es die Tierheim-Enten immer wieder zurück an den Tierheim-Teich. „Sie wissen, dass sie hier immer was zu Fressen bekommen und wir freuen uns, sie zu sehen.“ lf