Angespannte Haushaltslage: Stadt Starnberg erhöht Steuern auf Rekord-Niveau

Ab 2024

Von Peter Schiebel schließen

Starnberger Bürger müssen rückwirkend zum 1. Januar mehr Grundsteuer bezahlen. Zwei Jahre nach der bislang letzten Erhöhung hat der Haupt- und Finanzausschuss erneut die Sätze angehoben. Zum 1. Januar nächsten Jahres erhöht sich dann auch die Zweitwohnungssteuer. Grund dafür ist die angespannte Haushaltslage.

Starnberg – Das Leben in Starnberg wird unabhängig von Inflation und möglichen Mietsteigerungen in diesem Jahr teurer. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats hat am Montag beschlossen, die Grundsteuer anzuheben. Rückwirkend zum 1. Januar gilt ein sogenannter Hebesatz von 370 Prozent bei der Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und von 430 Prozent bei der Grundsteuer B (alle übrigen Grundstücke).

Was das für die Bürger bedeutet, verdeutlichte der Leiter des städtischen Steueramts, Christian Blümel, anhand einiger Beispiele. Für kleinere, ältere Wohnungen mache die Mehrbelastung etwa 90 Euro im Jahr aus, sagte er. „Die große Masse“ der Einwohner werde vermutlich 100 bis 200 Euro mehr bezahlen müssen, für „luxuriöse Wohnungen in Richtung Penthouse“ würden um die 260 Euro mehr anfallen, bei Einfamilienhäusern mit Garten mache die Erhöhung „schnell 400 bis 500 Euro“ aus. Die Grundsteuer zahlt so gut wie jeder Bürger – Eigentümer von Grundstücken, Wohnungen und Häusern sowieso, aber über die Nebenkostenabrechnung zahlen auch die Mieter. Insgesamt 11 000 Bescheide verschickt die Stadt jedes Jahr.

Blümel hatte zuvor die zweite Grundsteuererhöhung innerhalb von zwei Jahren unter anderem mit der Inflation begründet. Vor der letzten Erhöhung am 1. Januar 2021 von 350 auf 385 Prozent sei die Grundsteuer acht Jahre stabil gewesen – die Inflation in dem Zeitraum habe acht Prozent betragen, sagte er. In den zurückliegenden zwei Jahren hätten sich die Preise bereits um elf Prozent nach oben entwickelt. Der Anstieg auf jetzt 430 Prozent sei von daher „machbar und der Situation angemessen“. Die Stadt rechnet mit Mehreinnahmen von rund 540 000 Euro und Einnahmen von insgesamt gut 5,4 Millionen Euro.

Die Erhöhung ist machbar und der Situation angemessen.

Die 430 Prozent bei der Grundsteuer B bedeuten im Landkreis einen einsamen Rekordwert. Die 13 anderen Gemeinden haben im Durchschnitt einen Hebesatz von 327 Prozent (305 Prozent bei der Grundsteuer A). Den zweithöchsten Wert weist Gauting mit 360 Prozent (Grundsteuer B) aus. Am geringsten besteuert Seefeld seine Bürger (290 Prozent). In vergleichbaren Städten des Umlandes gilt nach Angaben der Verwaltung lediglich in Garmisch-Partenkirchen der gleiche Hebesatz von 430 Prozent (400 Prozent bei der Grundsteuer A).

Im Ausschuss gab es zähneknirschend Zustimmung. Ludwig Jägerhuber (CSU) etwa war nur dafür, weil der Ausschuss zuvor die Schaffung von hauptamtlichen Stellen für die Feuerwehr beschlossen hatte (siehe „Zwölf neue Stellen für die Feuerwehr“). „Das ist für mich der einzige Weg, diese Erhöhung zu rechtfertigen“, sagte er. Denn die Bürger würden derzeit ohnehin schon belastet und müssten Reallohnverluste hinnehmen. Dr. Franz Sengl (Grüne) verwies auf die finanzielle Situation der Stadt. „Wenn ich die gigantischen Zahlen der nächsten Jahre sehe, wird mir ganz schwindlig“, sagte er (siehe „Haushalt ist heuer 97 Millionen Euro schwer“). Er wisse keinen anderen Ausweg aus der Misere als die Steuern zu erhöhen. „Die Gemeinden sind insgesamt unterfinanziert“, kritisierte Sengl.

Ablehnung kam von Michael Landwehr (WPS), der die Erhöhung „überzogen“ nannte und davon sprach, dass „Maß und Mitte verloren“ gegangen seien. Auch Marc Fiedler (FDP) kritisierte das Vorhaben: „Es ist völlig unnötig, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen.“ 11:2 lautete am Ende das Abstimmungsergebnis für die Erhöhung. Der Schritt hat im Übrigen nichts mit der neuen Grundsteuer zu tun, die von 2025 an erhoben werden soll.

Das ist de facto eine Luxus-Steuer.

Mit 10:3 Stimmen (außer Landwehr und Fiedler war diesmal auch Winfried Wobbe/UWG dagegen) beschloss der Ausschuss gleich danach die Erhöhung der im vergangenen Jahr eingeführten Zweitwohnungssteuer – dieser Schritt erfolgt zum 1. Januar 2024. Der Steuersatz wird von zwölf Prozent der Jahresnettokaltmiete auf 20 Prozent erhöht – dem rechtlich zulässigen Höchstsatz. Diesen Satz verlangt im Landkreis nur noch die Gemeinde Berg, dafür aber viele Kommunen weiter südlich wie Murnau, Kochel, Bad Tölz, Tegernsee, Garmisch-Partenkirchen, Bad Kohlgrub, Füssen und Oberammergau.

Bislang seien 750 Bürger zur Abgabe einer Steuererklärung aufgefordert worden, erklärte Amtsleiter Blümel. Erst rund hundert seien im vergangenen Jahr veranlagt worden, was zu Einnahmen von gut 230 000 Euro geführt habe. Insgesamt rechnet die Stadt mit Einnahmen von 280 000 Euro jährlich. Bei einer Erhöhung auf 20 Prozent sind es knapp 470 000 Euro.

Der Steuerchef betonte, dass es bei der Zweitwohnungssteuer nicht nur um die unmittelbaren Einnahmen gehe, sondern auch um „ein Umsteuern“. So sind im Melderegister derzeit 139 Bürger aufgeführt, die mit ihrem Hauptwohnsitz in München und einem Nebenwohnsitz in Starnberg gemeldet sind. Würden sich diese aufgrund der Steuererhöhung nun umentscheiden und ihren Erstwohnsitz nach Starnberg verlegen, würde die Stadt von deren Einkommensteueranteil deutlich stärker profitieren, erklärte Blümel. Auch in der Landeshauptstadt gibt es eine Zweitwohnungssteuer, diese beträgt 18 Prozent.

Bei der Zweitwohnungssteuer in Starnberg gilt eine Einkommensgrenze. Wer aus beruflichen Gründen auf einen Zweitwohnsitz angewiesen ist, ist von der Abgabe befreit. Bürgermeister Patrick Janik bezeichnete die Abgabe denn auch als „de facto Luxus-Steuer“.

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.