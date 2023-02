Angst vor Schummelei? Schulleiter sehen ChatGPT kritisch, verteufeln die KI aber nicht

Von: Laura Forster

Chatroboter wie ChatGPT eignen sich für Schüler zum Schummeln, können aber auch eine Entlastung für Lehrer und ein wichtiger Schritt zu mehr individuellem Lernen sein. Direktoren im Landkreis sehen die Künstliche Intelligenz kritisch, verteufeln sie aber nicht.

Landkreis – Sie kann Seminararbeiten schreiben, Gedichtinterpretationen formulieren und Referate erstellen: Die neue Software ChatGPT ist derzeit in aller Munde – und hat das Zeug dazu, den Schulalltag sowie Prüfungssituationen grundlegend zu verändern. Ob ein Aufsatz von einem Schüler oder einer Schülerin oder einer Künstlichen Intelligenz (KI) geschrieben wurde, wird in Zukunft für Lehrkräfte immer schwerer zu erkennen sein. Die Software scheint der erste Schritt in eine ganz neue Dimension zu sein.

Thomas Volz, Schulleiter des Gymnasiums Starnberg, ist sich sicher: „ChatGPT ist ein Tool, das die Schulen zum Handeln zwingt. Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, auf das wir Schüler und Lehrer vorbereiten müssen.“ Bereits Ende vergangenen Jahres durften Klassen mit der Software experimentieren und sie in verschiedenen Fächern auf Leib und Nieren testen. „Es wurde geschaut, was geht, was die Software kann.“ Das Ergebnis: „ChatGPT hat noch große Mängel und kann einen Menschen nicht ersetzen.“ Trotzdem kann es bei Aufsätzen, Hausaufgaben oder Referaten helfen – und ist von Lehrern nicht so leicht zu erkennen. „Deshalb haben wir im Januar eine Fortbildung für alle interessierten Lehrkräfte angeboten und die Software ein bisschen erklärt“, sagt Volz.

Schulleiter aus Starnberg: „Müssen den Schwerpunkt verschieben“

Laut dem Schulleiter verändert die Software vor allem den Umgang mit den Seminararbeiten, die die Gymnasiasten in der Oberstufe schreiben müssen. Der Großteil der Arbeit findet zu Hause statt, deshalb lässt sich später schwer kontrollieren, ob ein Schüler oder eine KI den Text geschrieben hat. „Wir müssen den Schwerpunkt verschieben. Die Aufgabenstellung sollte unter anderem sehr spezifisch formuliert sein und die mündliche Präsentation mehr Gewicht haben“, erklärt Volz. Fragen beantworten und die einzelnen Schritte erklären statt stur vortragen – das sei in Zukunft wichtig.

Laut Andreas Thalmaier, Schulleiter des Gymnasiums Tutzing, stellt die neue Software vor allem Universitäten und Hochschulen vor Herausforderungen. „Bei uns schreiben die Schüler nur eine Seminararbeit, an der Uni ist das Alltag.“ Mit seinen Lehrkräfte will er das Thema ChatGPT bei der nächsten Konferenz besprechen. „Eins ist klar: Die Schullandschaft und die Prüfungslandschaft müssen sich eventuell anders aufstellen.“

Die große Frage: KI zulassen oder versuchen sie auszuschließen?

Für Thalmaier gibt es künftig zwei Optionen: „Man lässt die Nutzung von KI zu, oder man sucht Wege, diese vom Schulalltag auszuschließen.“ Dieses Problem müsse jedoch von zentraler Stelle gelöst werden. Noch gibt es kein Schreiben des Kultusministeriums, der Schuleiter ist sich aber sicher, dass es kommen wird. „Es muss sich langfristig etwas überlegt werden beim Thema KI. ChatGPT ist erst der Anfang.“

Für Sylke Wischnevsky, Schulleiterin des Otto-von-Taube-Gymnasiums in Gauting, öffnet sich mit ChatGPT nur eine neue Ebene eines alten Problems. „Wie stellen wir sicher, dass Schüler die Arbeit selbst geleistet haben?“ Statt den Eltern oder Wikipedia unterstützt nun eine KI bei Hausaufgaben, Vorträgen oder Referaten. Wischnevsky ist jedoch überzeugt davon, dass in naher Zukunft Programme entwickelt werden, die die Lehrer darin unterstützen, KI-Texte zu entlarven. „Da habe ich vollstes Vertrauen.“

Dass ChatGPT nicht nur Negatives mit sich bringt, darin sind sich die Schulleiter einig. „Ich verteufle die Software nicht“, sagt Thomas Volz. Die KI könne zur Kontrolle und Verbesserung der eigenen Leistung durchaus nützlich sein. „Doch das autonome Denken steht an erster Stelle“, betont der Direktor. Andreas Thalmaier kann sich vorstellen, dass die Nutzung von KI irgendwann „gang und gäbe“ sein wird. „So wie etwa der Taschenrechner.“

