Schilder nicht rechtens? „Anlieger frei“-Konflikt vor nächster Stufe

Von: Peter Schiebel

Starnberg, 17. April 2018: So wie an der Max-Emanuel-Straße ließ die Stadtverwaltung unter der damaligen Bürgermeisterin Eva John die neuen „Anlieger frei“-Schilder montieren. © Stadtverwaltung

Ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen der Stadt Starnberg und der Starnberger Polizei steuert auf einen neuen Höhepunkt zu. Es geht um die „Anlieger frei“-Regelung in dem Wohn- und Schulviertel zwischen Hanfelder Straße und Bahnlinie.

Starnberg – Knapp fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass die Stadt Starnberg das Wohn- und Schulviertel zwischen der Hanfelder Straße und der Bahnlinie mit „Anlieger frei“-Schildern markierte. Ziel war und ist es, den Durchgangs- und Schleichverkehr aus den Wohnstraßen herauszuhalten. Das ist zumindest teilweise gelungen – für die Starnberger Polizei ist die Regelung dennoch ein dauerndes Ärgernis. „Wir haben dort seit dem Jahr 2018 einen rechtswidrigen Zustand“, sagte der Sachbearbeiter Verkehr, Oliver Jauch, kürzlich bei der Vorstellung der Verkehrsstatistik für das vergangene Jahr. Gegenüber dem Starnberger Merkur bekräftigt er jetzt: Noch in dieser Woche werde das Polizeipräsidium in Ingolstadt von ihm den kompletten Sachverhalt mit der Bitte um Klärung bekommen. „Ich bin zuversichtlich, dass die Angelegenheit dann dem Innenministerium vorgelegt wird.“

Die Polizei hatte von Anfang an rechtliche Bedenken gegen die „Anlieger frei“-Regelung und es folglich auch abgelehnt, dort zu kontrollieren. Da sich in dem Bereich unter anderem das Amtsgericht, die Grundschule, die Mittelschule und ein Kindergarten befinden, könne jeder Autofahrer ein Anliegen vorbringen, lautete – vereinfacht gesagt – die Argumentation.

Jauch weiß die übergeordneten Behörden auf seiner Seite. Sowohl das Landratsamt als auch die Regierung von Oberbayern seien in juristischen Einschätzung zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie die Polizei. „Die schriftliche Aussage der Regierung liegt mir vor“, sagt Jauch. „Allerdings ist sie nicht in Form einer förmlichen Weisung an die Stadt Starnberg gegangen.“ Genau das will er nun erreichen.

Landratsamt und Stadt wollen erst bei Anweisung handeln

Warum die Regierung die Stadt bisher nicht angewiesen hat, den Zustand zu ändern, ist unklar. Für das Landratsamt erklärt dessen Sprecherin Barbara Beck: „Wir sehen die Regelung als eingespielt und zweckmäßig an. So lange uns keine Weisung von der Regierung gegeben wird, sehen wir keinen Handlungsbedarf.“

Auch Bürgermeister Patrick Janik macht keinen Hehl daraus, dass er bislang keine Notwendigkeit zum Handeln sieht. Die Rechtsauffassung von Regierung und Polizei sei ihm seit Jahren bekannt. Aber: „So lange es keine Anweisung gibt, das zu ändern, bauen wir die Schilder nicht ab“, betont Janik und verweist auf entsprechende Beschlüsse des Stadtrats, zuletzt im Oktober 2020. Damals hatte die Verwaltung die Ergebnisse einer Untersuchung vorgelegt, wonach das Verkehrsaufkommen in dem Viertel seit Einführung der „Anlieger frei“-Regelung je nach Straße und Tageszeit um 18 bis 33 Prozent zurückgegangen sei. Der Stadtrat sah keine Veranlassung, etwas an der Regel zu ändern.

Faktisch habe sich „Anlieger frei“ bewährt und für die Anwohner zu einer Entlastung geführt, sagt Janik. „In der politischen Landschaft möchte das keiner ändern. Nur einen Brief zu schicken, wir halten das für rechtswidrig, ist mir zu wenig.“ Vereinfacht gesagt: Es sollen sich andere die Hände schmutzig machen, wenn sie es für erforderlich halten.

Insgesamt spricht Janik von einem „schwierigen Fall“. Denn wer wisse schon, ob es in der Angelegenheit nicht doch juristische Möglichkeiten gebe, die „Anlieger frei“-Regelung auch rechtlich einwandfrei beizubehalten.

Aber warum wird die Polizei jetzt, nach so langer Zeit, überhaupt aktiv? „Wenn ich von anderen möchte, dass sie sich an die Regeln halten, dann muss ich selbst mich auch dran halten“, sagt Oliver Jauch. Sein Vorgesetzter, Dienststellenleiter Bernd Matuschek, berichtet zudem von unregelmäßigen Beschwerden aus Reihen der Anwohner, warum die Polizei die „Anlieger frei“-Regelung nicht kontrolliere. Matuschek: „Sie bekommen von mir alle die gleiche Antwort: Weil es sich um einen rechtswidrigen Zustand handelt.“