Anrennen gegen Hunger und Blutkrebs

Teilen

Alles gegeben haben die Starnberger Grund- und Mittelschüler gestern auf der Aschenbahn des TSV. Das war an ihren Gesichtern abzulesen. Dahinter steckte eine Aktion zugunsten hungerleidender Kinder und Blutkrebspatienten. © Jaksch

450 Schüler der Starnberger Grund- und Mittelschulen haben sich am Freitag an einem Spendenlauf beteiligt. Gesammelt wurde für eine Leukämie-Patienten und gegen Hunger.

Starnberg – Rund 450 Schüler der Grund- und der Mittelschule Starnberg tummelten sich am Freitagmorgen auf der Aschenbahn des TSV Starnberg und liefen für den guten Zweck. Zu „The Final Countdown“ von Europe sprintenden die Erst- und Zweitklässler los. Da nicht alle gleichzeitig laufen konnten, gab es nebenher Aktionen, um die Schüler warmzuhalten. Die Kinder spielten Fußball, Basketball und Federball. Versorgt wurden die tapferen Läufer mit Obst von Sponsoren. Die Stimmung war so gelöst, das regnerische Wetter spielte keine Rolle.

Am lautesten feuerte Nicole Bannert an. „Als Schulleiterin kann ich sagen, dass es wunderbar ist, wie die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen sich so engagieren.“ Wegen schlechtem Wetter den Spendenlauf zu verschieben, war auch für sie keine Option. Um 9 Uhr fiel der Startschuss, danach bekamen die Kinder für jede Runde einen Strich auf ihren Zettel. Der Spendenlauf findet jedes Jahr statt. Auch heuer geht ein Teil der Spenden an die Kinderspeisung in Quimili (Argentinien). Weil die Mittelschüler mitlaufen, gehen auch Gelder an die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB), erklärt Bannert. Man wolle die an Blutkrebs erkrankte Babsi, Erzieherin im Fortschritt-Kinderhaus „Kind und Natur“ in Söcking (wir berichteten), unterstützen. Die gesamte Spendensumme stelle sich erst in ein paar Tagen heraus.

AKB braucht Geld für die Tests

Die AKB vertrat Verena Spitzer. „Bei diesem Lauf geht es nur um Spenden, die Grundschüler sind natürlich zu jung, um als Knochenmarkspender infrage zu kommen“, erklärte sie. „Je mehr Spenden wir sammeln, umso mehr Typisierungen können wir machen.“ Und so stiegen auch die Chancen, für Babsi und viele andere Erkrankten einen Knochenmarkspender zu finden. Eine Typisierung koste 35 Euro. Die AKB existiert seit 1993 und betreibt in Gauting eine weltweite Datenbank für Stammzelltransplantation. Allein in Bayern gibt es rund 320 000 registrierte Spender. Die Benefizläufe in den Schulen dienen der Aufklärungsarbeit und sollen die Jugend für das Thema sensibilisieren.

Die Mittelschule hat bereits die nächste Aktion geplant: Am Freitag, 7. Juli, findet ein weiterer Spendenlauf mit den Schülern ab der siebten Klasse statt. Lehrerin Laura Schneider, berichtete dem Starnberger Merkur, bei der Veranstaltung am Freitag: „Wir hatten eine bewegende Schulversammlung zum Thema Stammzellenspende und darüber, wie wir Babsi unterstützen können, das hat die Schüler sichtlich motiviert, beim Spendenlauf ihr Bestes zu geben.“ (slm)