Ansturm auf Gwandmarkt

Volles Haus, volle Tische und Kleiderständer: Der Gwandmarkt des Heimat- und Volkstrachtenvereins lockte Hunderte ins Trachtenheim. Die ersten warteten schon lange vor der Eröffnung vor der Tür. © Dagmar Rutt

Dichtes Gedränge herrschte am Samstag beim Gwandmarkt des Starnberger Heimat- und Volkstrachtenvereins. Die ersten Interessierten warteten schon um kurz nach 7 Uhr auf die Öffnung.

Starnberg – „Trachtengwand aus zwoater Hand“ – unter diesem Motto steht der jährliche Trachtenmarkt im Vereinsheim des Heimat- und Volkstrachtenvereins Starnberg. Am Samstag konnten die Besucher wieder Second-hand-Tracht erwerben, selbst Trachtenstücke verkaufen oder einfach nur stöbern.

Über zwei Stockwerke erstreckte sich der Gwandmarkt im Trachtenheim. Im Erdgeschoss warteten Lederhosen, Haferlschuhe, Hüte oder Hemden auf neue Besitzer. Im ersten Stock wurden die Damen fündig. Kundinnen hatten die Auswahl zwischen 500 Dirndln, es gab zwei Umkleiden sowie Mitglieder des Vereins, die in beratender Funktion tätig waren oder abgelegte Kleidung zurück auf die Stangen hängten. Bereits im November hatte sich ein achtköpfiges Organisationsteam um Kristina Dietrich und Judit Wolf formiert. Seit Januar läuft die tatsächliche Planung.

„Wir haben heuer 176 Verkaufsnummern rausgegeben“, sagte Dietrich. Jeder Verkäufer habe im Vorfeld eine solche Nummer beantragt. Pro Kopf waren 15 Verkaufsstücke erlaubt. „Am meisten haben wir Dirndl bekommen“, so Dietrich. Am Freitag brachten die Verkäufer ihre Teile, welche alle einzeln kontrolliert wurden. „Wir legen Wert darauf, dass es auch wirklich Tracht ist“, so Dietrich. Verkäuferin Martina Kilian gab 15 Teile zum Verkauf ab, darunter vor allem Dirndl und Blusen. „Im Gegenzug wollte ich schauen, ob ich etwas brauchen kann“, so Kilian, die Dreiviertel-Blusen schön findet. „Die Leute hier sind aufgeschlossen, die Organisation ist gut“, sagte sie.

Bei der Beratung unterstützte Daniela Kolbeck die Besucher. Seit Beginn des Marktes um 9 Uhr stand sie in der Damen-Umkleide. „Es ist sehr viel los“, sagte sie. „Vorhin hat man sich hier kaum im Kreis drehen können. Jetzt wird ständig verkauft, aber die Dirndl an den Stangen werden nicht weniger.“ Auch Organisatorin Dietrich ist überrascht. „Um 20 nach sieben standen schon die ersten vor der Tür“, erzählte sie.

Das kann Nina Faltermayer aus Starnberg verstehen. Sie wartete ebenfalls vor 9 Uhr schon auf den Einlass. „Wir kennen den Markt seit Jahren“, sagte sie. „Wenn man früh da ist, bekommt man gute Sachen.“ Faltermayer kaufte sich ein mittellanges, blau-grünes Dirndl mit Bluse und Weste. „Ein Dirndl muss gut passen“, so die 24-Jährige. „Es muss schöne Farben haben, die zu einem passen.“

Bei den Männern stand Ulrich Seebauer beratend zur Seite. Er ist seit 38 Jahren im Starnberger Trachtenverein, besitzt selbst drei Lederhosen und weiß, was die perfekte Lederhose ausmacht: Gemütlichkeit. „Die meisten wollen eine Lederhose mit Trägern“, erzählte er. „Und 90 Prozent der Männer sagen dann: Ah, da muss ich mei Frau fragen‘.“

Dietrich ist stolz auf den Markt. „Es hat alles gut geklappt“, sagte sie. „Wie viel verkauft wurde, haben wir nicht gezählt, aber es ist jedes Jahr ein bisschen weniger als 50 Prozent.“ Von jedem Stück kommen 20 Prozent des Verkaufspreises dem Trachtenverein zu Gute. Dieser verzeichnet 341 Mitglieder, davon 33 Kinder. Auch ein paar der Nachwuchstrachtler halfen beim Gwandmarkt mit. „Es ist eine schöne Sache“, so Dietrich. „Wir machen als Verein etwas zusammen. Den Markt wird es sicher nächstes Jahr wieder geben.“

Vanessa Lange