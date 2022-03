Zigarette vermutlich Brandursache: Anzeige nach Feuer im Feuerwehrhaus

Von: Peter Schiebel

Aus der Wohnung im zweiten Stock an der Ferdinand-Maria-Straße in Starnberg quoll am Sonntagnachmittag dichter Rauch. © Feuerwehr

Fahrlässige Brandstiftung war vermutlich die Ursache für den Brand im Feuerwehrhaus am Sonntagnachmittag. Während die betroffene Wohnung bis auf Weiteres nicht nutzbar ist, verdeutlicht der Einsatz für die Feuerwehrführung offenkundige Probleme.

Starnberg – Die Ursache für den Brand im Starnberger Feuerwehrhaus am Sonntagnachmittag scheint gefunden. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord am Montag gegenüber dem Starnberger Merkur sagte, gingen die Brandfahnder der Kripo Fürstenfeldbruck von einem „unsachgemäßen Umgang mit gluterzeugenden Mitteln“ aus. Übersetzt heißt das: Eine Zigarettenkippe dürfte das Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss des Gebäudes entfacht haben. Gegen den 70 Jahre alten Bewohner werde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet, sagte die Sprecherin.

Die ersten, die von dem Feuer mitbekommen hatten, waren offenbar Bekir Ciftci (23) und seine Mutter Serap Ciftci (46), die in der Wohnung darunter leben. „Meine Mutter hat einen explosionsartigen Knall gehört“, berichtet der Auszubildende zum Informatiker im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Dann sei auch schon ein Feuermelder losgegangen. Während er die Treppen runtergelaufen sei, um persönlich bei der Feuerwehr Alarm zu schlagen, habe seine Mutter den 70-jährigen Rollstuhlfahrer aus der Wohnung und damit aus der unmittelbaren Gefahrenzone geschoben. Kurz darauf sei er selbst wieder dazu gestoßen, berichtet der gebürtige Starnberger Ciftci. „Ich habe den Mann aus dem Rollstuhl gehoben und in den Zwischenbereich zwischen ersten und zweiten Stock getragen.“ Dort hätten sie ihn beruhigt und ihm ein Glas Wasser gegeben. Die Polizeibeamten Benedikt Schallameier und Pascal Ißleib (beide 21) trugen den 70-Jährigen anschließend aus dem Haus, wo ihn der Rettungsdienst übernahm. Der Rollstuhlfahrer erlitt nach aktuellen Angaben leichte Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich gewesen, sagte die Polizeisprecherin.

Polizeioberwachtmeister Pascal Ißleib (l.) und Polizeimeister Benedikt Schallameier trugen einen Rollstuhlfahrer aus dem Haus, nachdem Nachbarn ihn erstversorgt hatten. © Dagmar Rutt

Seine Wohnung ist bis auf Weiteres allerdings nicht nutzbar. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 10 000 Euro an. Rathaussprecherin Lena Choi spricht von einem „sehr schlechten Zustand“. Auch Teile des Mobiliars seien zerstört, sagt sie. „Es ist wohl eine Grundsanierung erforderlich.“ Sechs Wohnungen vermietet die Stadt im Feuerwehrhaus, insgesamt neun Personen sind dort gemeldet, die zum Teil bereits seit Jahrzehnten dort leben. Der Fall gehe nun an die Versicherung, sagt Choi. Die anderen Wohnungen und die Feuerwehr selbst seien von dem Brand nicht betroffen.

Das bestätigt Feuerwehrkommandant Markus Grasl. „Der Fall hat keine betrieblichen Auswirkungen“, sagt er. Allein schon durch das gesonderte Treppenhaus seien die Wohnungen und die Fahrzeughalle der Feuerwehr räumlich voneinander getrennt. Dass Nachbar Bekir Ciftci bei der Feuerwehr niemanden angetroffen hat, bestätigt Grasl. Die beiden hauptamtlichen Feuerwehrmänner seien nur montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr anwesend. Und die von ihm gewünschte Bereitschaft an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 6 bis 18 Uhr könne er bislang nicht anordnen. „Das Projekt liegt momentan auf Eis“, sagt Grasl.

Einsatz vor der eigenen Haustür: Die Feuerwehr musste am Sonntag im Feuerwehrhaus löschen, nachdem im Wohnzimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war. © Feuerwehr Starnberg

Hintergrund: Die beiden angedachten Dienstwohnungen für den Bereitschaftsdienst seien noch nicht saniert, die Gelder dafür in den städtischen Haushaltsberatungen gestrichen worden, erklärt Grasl. Auch eine Entschädigung für die Bereitschaftsdienste sei noch nicht vereinbart. „Wir sind momentan nicht die schnellste Feuerwehr“, gibt der Kommandant zu. Das werde auch zur Sprache kommen, wenn der Feuerwehrbedarfsplan an diesem Donnerstag dem Stadtrat in einer Sondersitzung (19 Uhr, Landratsamt) vorgestellt werde. Dennoch sei auch am Sonntag die vorgeschriebene Hilfsfrist von zehn Minuten eingehalten worden. „Wir waren sieben Minuten nach der Alarmierung vor Ort“, sagt Grasl. Insgesamt seien 35 Kameraden aus Starnberg und Söcking im Einsatz gewesen.