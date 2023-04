„Apostelfunktion“ für den Fisch

Von: Tobias Gmach

So schmackhaft ist heimischer Fisch: Fischwirtschaftsmeister Walter Strohmeier, LfL-Präsident Stephan Sedlmayer, LFV-Präsident Prof. Albert Göttle, LFV-Geschäftsführer Dr. Sebastian Hanfland und Fischerei-Institutsleiter Dr. Helmut Wedekind (v.l.). © Michael Schönwälder

Fische aus Starnberger oder Ammersee sind für die tägliche Ernährung geeignet – es muss nicht Fisch aus aller Welt sein. Landesfischereiverband und Landesanstalt für Landwirtschaft luden deswegen Politiker und Verwaltungsvertreter nach Starnberg ein – zum Filetieren und Fischessen.

Starnberg – Die Nachricht zum Jahreswechsel, dass es in Münchner Kindertagesstätten ab September keinen oder zumindest deutlich weniger Fisch geben soll, hat sowohl den Bayerischen Landesfischereiverband (LFV) als auch die Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) aufgeschreckt. Auch deshalb luden sie gemeinsam zu einem Kurs mit dem Namen „Heimischer Fisch als innovatives, regionales und nachhaltiges Nahrungsmittel“ ein – und zwar ins Institut für Fischerei nach Starnberg.

LfL-Präsident Stephan Sedlmayer begrüßte am Mittwoch eine „sehr illustre Gästeschar“. LFV-Präsident Prof. Albert Göttle nannte die zwölf eingeladenen Kursteilnehmer „Multiplikatoren“, die künftig in einer „Apostelfunktion“ besser über den heimischen Fisch und seine Vorzüge aufklären sollten. Vertreter der Staatskanzlei, aus dem Münchner Stadtrat, anderer Verbände und zum Beispiel der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger waren nach Starnberg gekommen – auch, um Fische selbst unter Anleitung der lokalen Fischwirtschaftsmeister Walter Strohmeier und Lars Müller zu filettieren und zu enthäuten.

Das wesentliche Anliegen der Organisatoren: Für Sushi, ausgefallene Fischbowls, knusprige grätenfreie Filets oder klassische Räucherfilets müssen keine Tiere durch die weite Welt transportiert werden. Für Gerichte, die Kita-Kindern bedenkenlos vorgesetzt werden können, reiche es auch, Renken nachhaltig aus Starnberger oder Ammersee zu fischen. Oder Hechte und Forellen aus Flüssen und Bächen. Die „grätenfreien Karpfenchips“ dienten in der LfL-Pressemitteilung als Symbolbild. Genannt wurden aber auch die bei Kindern beliebten Fischstäbchen.

Die Landesanstalt verwies auch auf den Gesundheitsaspekt, auf wertvolles Eiweiß und den hohen Anteil an hochwertigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, der in Süßwasserfischen stecke. „Spezielle Fettsäuren gelten als besonders wichtig für die menschliche Ernährung, sie erfüllen wichtige Aufgaben bei der Entwicklung und Funktion des Gehirns“, so die Mitteilung. Vor allem für Kinder und Jugendliche sollte Fisch deshalb integraler Ernährungsbestandteil sein. „Selbstverständlich muss Fisch auf dem wöchentlichen Speiseplan in Kantinen und anderen Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung stehen“, forderte LfL-Präsident Sedlmayer.

Einen Abstecher nach Japan machte Jürgen Schmid beim Kurs am Mittwoch – allerdings, um zu erklären, dass Sushi auch mit Huchen oder Hecht schmeckt. Und er hatte ein Gläschen mit Kaviar vom Hecht mitgebracht. Schmid: „Hechtlaich schmeckt gut und kräftig und ist einfach von hier.“