Arbeiten auf der Zielgeraden: Kreuzungsbereich Petersbrunner Straße bis Mittwoch fertig

Bald rollt der Verkehr wieder: Die Stadt Starnberg ist zuversichtlich, dass die Baustelle an der Kreuzung Gautinger/Leutstettener und Petersbrunner Straße ab Mitte kommender Woche der Vergangenheit angehört.

Starnberg – Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich, die restlichen Bauarbeiten an der Petersbrunner Straße bis kommenden Mittwoch, 7. Oktober, abgeschlossen zu haben. Das teilte Rathaussprecherin Lena Choi am Donnerstag mit. Demnach wurden die Petersbrunner Straße und der östliche Teil der Kreuzung mit Gautinger Straße und Leutstettener Straße am Mittwoch fertig asphaltiert. Dieser Bereich kann wieder für den Verkehr freigegeben werden. Dadurch wird die Petersbrunner Straße vorübergehend bis zum Ende der Baumaßnahme noch mal zur Einbahnstraße in Richtung Moosstraße.

Was nun noch erledigt werden muss, sind Fräs- und Asphaltierungsarbeiten im westlichen Teil der Kreuzung, der dafür auch gesperrt werden muss. Diese Arbeiten erfolgen nachts zwischen 20.30 und 6 Uhr. Ein Abbiegen in die Leutstettener Straße ist während dieser Sperrzeiten nicht möglich. Die Busse aus Richtung Leutstetten und Berg weichen über die B 2 und dann über die Leutstettener Straße zum Bahnhof Nord aus. Tagsüber ist der Kreuzungsbereich beschränkt befahrbar. In der Nacht von Montag, 5. Oktober, auf Dienstag, 6. Oktober ab 20.30 Uhr muss der Kreuzungsbereich zur Leutstettener Straße wegen des Aufbringens der Deckasphaltschicht wieder gesperrt werden. Diese Arbeiten dauern bis Dienstag, 6 Uhr. Die Markierungsarbeiten erfolgen bei laufendem Verkehr am Dienstag.

„Somit werden die von der Stadt Starnberg durchgeführten Arbeiten im Kreuzungsbereich rechtzeitig fertig, sodass der am Mittwoch, 7. Oktober, beginnende Schienenersatzverkehr nicht beeinträchtigt ist“, erklärt Choi.