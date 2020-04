Mehr Arbeitslose, tausende Kurzarbeiter

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Starnberg ist im April als Folge der Corona-Krise deutlich gestiegen - auf 3,0 Prozent. Die Zahl der Kurzarbeiter liegt bei mehr als 13 000.

Starnberg - Die Corona-Krise hinterlässt massive Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Wie die Agentur für Arbeit am Donnerstag bekanntgab, ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Starnberg von 2,5 Prozent im März auf 3,0 Prozent im April gestiegen. 2024 Personen hatten keinen Job, das sind 339 Arbeitslose mehr als im März und 440 mehr als vor einem Jahr. Die Quote im April 2019 lag bei 2,4 Prozent. Der Anstieg im Landkreis fällt aber im Vergleich mit den Nachbarkreisen eher moderat aus.

Deutlich gesunken sei das Angebot an offenen Stellen. Im April 2020 waren laut Agentur 793 freie Arbeitsstellen gemeldet, 118 Stellen weniger als im März 2020 und 165 weniger als im April des Vorjahres. Lediglich 85 der insgesamt 793 Stellen wurden durch die Arbeitgeber im April neu gemeldet.



Eine normalerweise kaum beachtete Zahl ist die der Kurzarbeiter. Wie aus einer Übersicht der Weilheimer Agentur für Arbeit, zu der Starnberg gehört, hervorgeht, waren im April 13 125 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein Jahr zuvor waren es 15. Im März 2020 hatte die Agentur bereits fast 2000 Kurzarbeiter registriert. „So eine hohe Anzahl an angemeldeter Kurzarbeit gab es im Agenturbezirk Weilheim noch nie, auch nicht zu Zeiten früherer Wirtschaftskrisen“, heißt es in einer Mitteilung bezogen auf die Kreise Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Fürstenfeldbruck und Landsberg.

Kurzarbeit dient dazu, Mitarbeiter zu halten, wenn eine Flaute herrscht. Die Bundesregierung hat die Regelungen wegen der Corona-Krise gelockert.

