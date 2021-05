Zu wenig Impfstoff: Auch ohne Priorisierung bleiben Probleme

Der Druck steigt

von Simon Nutzinger schließen

Ab morgen ist die Impfpriorisierung in Arztpraxen in Bayern aufgehoben. Wer nun aber denkt, dass dadurch jeder sofort an einen Impftermin kommt, der irrt. Die Hausärzte im Landkreis sehen Probleme auf sich zukommen.

Landkreis – Mit einem Trugschluss räumt Dr. Katharina Klein sogleich auf: „Dass ab Donnerstag die Impfpriorisierung aufgehoben wird, bedeutet leider nicht, dass jetzt jeder in die Praxis kommen kann und sofort geimpft wird“, stellt die Hausärztin aus Tutzing klar. Dafür fehle es schlichtweg nach wie vor an ausreichend Impfdosen. So hat Klein für diese Woche rund 50 Dosen Biontech und Astrazeneca auf Lager. Auf ihrer Warteliste stehen aber allein für eine Biontech-Impfung knapp 500 Personen. Immerhin sei die Zahl der Interessenten für Astrazeneca deutlich geringer. „Da haben wir die Liste schon ganz gut abgearbeitet“, sagt Klein. Wer nichts dagegen habe, sich den zeitweise umstrittenen Impfstoff spritzen zu lassen, habe womöglich also auch kurzfristig die Chance auf einen Termin.

Prinzipiell will Katharina Klein in ihrer Praxis allerdings auch weiterhin nach Priorisierung impfen. „Wir befinden uns immer noch in der Prio-2-Liste, da werde ich jetzt keinen gesunden 50-Jährigen einem 75-Jährigen mit Vorerkrankungen vorziehen“, betont sie. Sie hofft, dass sich ihre Patienten nach wie vor auch parallel in den Impfzentren anmelden. „Nur so kommen wir insgesamt voran.“

Dr. Felizitas Leitner aus Weßling: „Der Druck auf uns Hausärzte steigt“

Dr. Felizitas Leitner teilt die Bedenken ihrer Kollegin. „Der Druck auf uns Hausärzte steigt ohne die Priorisierung“, sagt die Ärztin mit Praxis in Weßling. Sie habe großes Verständnis, dass nun jeder schnellstmöglich geimpft werden wolle, um etwa in den lange ersehnten Urlaub zu fahren. Allerdings könne ihr Team eben nur das verimpfen, was an Impfdosen vorhanden sei. Abhilfe könnten ihr zufolge die Betriebsärzte schaffen. „Wenn viele Erwachsene mittleren Alters an ihren Arbeitsplätzen geimpft würden, wäre das für uns eine deutliche Erleichterung.“

Grundsätzlich positiv sieht das Ende der Priorisierung Dr. Markus von Rebay. „Ein bürokratisches Hindernis fällt weg“, sagt der Arzt aus Gilching. Er hätte diesen Schritt schon länger vollzogen. Natürlich weiß auch er, dass es insgesamt mehr Impfdosen braucht, um den Wunsch nach einem Impftermin für alle zu erfüllen. Ab morgen könne er zumindest selbst bestimmen, welcher Patient wann und mit welchem Impfstoff geimpft werden soll. „Als Arzt kann ich so etwas schon richtig einschätzen“, sagt er. „Diese Regelung finde ich deutlich besser.“

Dr. Richard Aulehner hat Impf-Warteliste mit etwa 1000 Personen

Eine Impf-Warteliste mit etwa 1000 Personen darauf existiert in der Kraillinger Gemeinschafts-Hausarztpraxis von Dr. Richard Aulehner. „Rund 300 davon haben wir bereits abgearbeitet, es kommen aber jeden Tag zehn bis 15 neue Anmeldungen“, sagt er. Seine Gemeinschaftspraxis müsse bei ihren Bestellungen stets angeben, welche Dosen für Erst- und Zweitimpfungen gedacht sind. Bei denen für Erstimpfungen gab es bereits Kürzungen. Die Priorisierungsfreigabe für Biontech ab Donnerstag „ändert also nicht viel“, sagt Aulehner. Die Praxis arbeite weiter konsequent die Warteliste ab. Der Impfstoff von Astrazeneca gehe „zäher weg, wird aber vor allem von jungen Leuten durchaus nachgefragt“, berichtet er.

Der Arzt ist auch im Gautinger Impfzentrum tätig. „Dort haben wir etwas mehr Impfdosen, ansonsten ist die Lage ähnlich. Derzeit haben wir einen Stau, da es sehr viele Zweitimpfungen gibt, aber weniger Erstimpfungen“, sagt Aulehner. Wichtige Unterschied sei, dass im Impfzentrum die Priorisierung bleibe.