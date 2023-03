Auf der Hut vor Zecken: Gilchinger Apotheker fordert Zulassung für FSME-Impfung

Von: Tobias Gmach

Vor Zecken gewarnt wird vor allem im Wald. Denn dort halten sich die Blutsauger, die Krankheiten wie die Frühsommer-Meningoenzephalitis und die Lyme-Borreliose übertragen, bevorzugt auf. © Patrick Pleul

Die Zeckenzeit steht vor der Tür, auch im Landkreis, der seit 2018 FSME-Risikogebiet ist. Die Nachfrage nach Beratung und Aufklärung über das Virus sind laut Gesundheitsamt seither gestiegen. Dr. Stefan Hartmann, bundesweiter Lobbyist aus Gilching, kämpft unterdessen für die Impfung in Apotheken.

Landkreis – Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erstmals den Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck und auch die Stadt München als Risikogebiete für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) eingestuft. Starnberg besitzt diesen Status bereits seit 2018. Damit ist der Landkreis endgültig eingekesselt – ohnehin ist fast ganz Bayern FSME-Risikogebiet, mit Ausnahme der Städte Augsburg und Schweinfurt. Die Sorgen vor Zeckenbissen sind bei vielen Menschen groß: Die Blutsauger übertragen das Virus, das gerade bei älteren Erwachsenen zu Hirnhautentzündungen und bleibenden neurologischen Schäden führen kann. „Seit der Einstufung als Risikogebiet sind Anfragen zu Beratung und Aufklärung gestiegen“, heißt es auf Nachfrage aus dem Gesundheitsamt. Wichtig zu wissen ist aber auch: 2022 gab es im Landkreis vier FSME-Fälle, in den Jahren zuvor waren es jeweils zwei und einer.

Die genannten Fälle wurden der Behörde zwischen Juni und November gemeldet. Heuer erreichte sie noch keiner. Was nicht heißt, dass noch keine Zecken aktiv waren. Ein Feldafinger fing sich in den warmen ersten Januartagen eine ein, wie er dem Merkur meldete (wir berichteten). Die Tierchen machen sich ab etwa sieben Grad auf Wirtssuche – je wärmer, desto höher das Risiko, dass sich eine festbeißt. Die Blutsauger halten sich vor allem in Wäldern, hohem Gras, Gebüsch oder feuchtem Laub auf.

Ebenfalls relativ selten, aber häufiger als zu FSME-Infektionen, kommt es nach Zeckenbissen zur Gelenk- und Muskelentzündung Lyme-Borreliose: 45 Fälle wurden im Landkreis 2019 registriert, 2020 waren es 34, 2021 17 und 19 im vorigen Jahr. Nur einer von ihnen trat im Herbst, genau gesagt im November 2022, auf – die restlichen im Juni, Juli und August.

Dr. Stefan Hartmann, Apotheker und Verbandschef aus Gilching, fordert, dass Impfungen gegen FSME in Apotheken zugelassen werden. © privat

Dr. Stefan Hartmann treibt die gefährlichere der beiden Erkrankungen, FSME, in diesen Tagen um. Er betreibt nicht nur vier Apotheken in Gilching, er ist auch Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK), der die Interessen von mehr als 10 000 Apotheken vertritt. Hartmann fordert von der Bundespolitik, das Impfen gegen FSME in Apotheken zuzulassen. Seine Argumente: Arztpraxen würden entlastet, das Angebot sei besonders niederschwellig. „Apotheker haben beim Beratungsthema Zecken viel Erfahrung und können im richtigen Moment, etwa beim Kauf von Repellentien oder Zeckenzangen auf die Impfung hinweisen und auch direkt impfen“, sagt Hartmann.

Der Gilchinger bedauert es sehr, dass Apotheken in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern bisher nur gegen Grippe und Covid-19 Vakzine verabreichen dürfen. Letzteres sei in der Pandemie überhaupt erst möglich geworden. Den Grund für die Zurückhaltung der Politik sieht er in der starken Ärztelobby. Die Mediziner „an der Basis“ haben nach Hartmanns Eindruck nicht die Befürchtung, dass ihnen die Apotheker etwas wegnehmen wollen. „Wir sitzen doch alle in einem Boot“, sagt er. In den Räumen seiner Gilchinger St.-Vitus-Apotheke ließen sich die Impfungen problemlos abwickeln. „Wir haben in der Pandemie so viel gelernt.“

FSME-Impfquote laut RKI in Bayern bei 23 Prozent

Bei 23 Prozent liegt die FSME-Impfquote laut RKI in Bayern. „Die Impfquoten in den Risikogebieten sind nach wie vor unzureichend“, heißt es im aktuellen Epidemiologischen Bulletin. Empfohlen wird die Spritze – drei Dosen bewirken laut RKI einen 97-prozentigen Schutz von drei bis fünf Jahren – allen Menschen, die sich viel in der Natur aufhalten.

Den Risikostatus wird der Landkreis Starnberg übrigens so schnell nicht los. Einmal vergeben, gilt er mindestens 20 Jahre. Ausschlaggebend für die Einstufung ist die Fallzahl in Fünf-Jahres-Intervallen. Sie muss in einem der definierten Zeiträume „signifikant höher“ liegen als die erwartete Inzidenz von 1 pro 100 000 Einwohner. Auch wenn es in umliegenden Kreisen auffallend viele Infektionen gab, ist der Sprung in die Risikogruppe möglich.

„Belastbare Prognosen“, wie die Zeckensaison 2023 verlaufen könnte, kann das Starnberger Gesundheitsamt nicht machen. Es verweist auf die von Jahr zu Jahr verschiedenen klimatischen Verhältnisse. Seit einigen Jahren ist jedenfalls spürbar, dass die Saison wegen milder Temperaturen zu Jahresbeginn früher startet.

