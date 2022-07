Auf Drängen von Ex-Bürgermeisterin: Mehr Parkplätze in Starnbergs Innenstadt

Von: Tobias Gmach

Bewirtschaftete Parkplätze soll es bald hinter dem Bayerischen Hof in Starnberg geben (Symbolfoto). © picture alliance

Autofahrer können in Starnberg künftig hinter dem Bayerischen Hof parken. Dass es so kommt, daran hat Eva Pfister, ehemalige Bürgermeisterin und mittlerweile Stadträtin, ihren Anteil.

Starnberg – Etwa 20 bis 25 zusätzliche Parkplätze stehen bald in der Starnberger Innenstadt zur Verfügung – und zwar hinter dem Bayerischen Hof. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig entschieden. Hintergrund war ein Antrag von Eva Pfister (BMS). Die Fläche ist über den VHS-Parkplatz zu erreichen.

Zunächst wollte die Stadtverwaltung nur etwa 15 Parkplätze, auf denen Autos bisher kostenlos stehen können, mit Parkautomaten versehen. Der daran anschließende, weitläufigere Bereich hinter dem Bayerischen Hof sollte gesperrt bleiben. In einer E-Mail am Tag der Sitzung schrieb Pfister an Rathaus-Geschäftsleiter Ludwig Beck und Bürgermeister Patrick Janik: „Die von der Verwaltung vorgetragenen Argumente sind nicht nachvollziehbar. Der gesamte Parkplatz wurde noch bis vor Kurzem vom Pächter des Bayerischen Hofs betrieben. Weder hindern derzeit übermäßiger Bewuchs noch freiliegende Stromkabel eine Benutzung des gesamten Bereichs, wie eine Ortsbesichtigung ergab.“ Diese Argumente hatte die Stadtverwaltung angeführt.

Der hintere Teil des Parkplatzes verfüge über ein bewegungsgesteuertes Flutlicht, „das sicher aktiviert werden kann“, so Pfister weiter. Im Gegensatz dazu sei der VHS-Parkplatz, der jetzt schon bewirtschaftet wird, überhaupt nicht beleuchtet. Die Stadt verzichte „ohne schlüssige Begründung“ auf Einnahmen und darauf, Parkraum in der Innenstadt zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung gab Pfister recht und änderte kurz vor der Sitzung die Beschlussvorlage. Somit werden nun 35 bis 40 gebührenpflichtige Stellplätze ausgewiesen.

Wie auf dem VHS-Parkplatz gilt dort der Tarif der Zone Innenstadt – montags bis samstags von 9.30 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr. Die erste halbe Stunde ist kostenlos, eine Stunde kostet zwei Euro, für zwei Stunden zahlen Autofahrer vier Euro. Länger als zwei Stunden dürfen sie dort nicht stehen.