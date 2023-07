Schwimmer bringen Schiffe in Bredouille

Von: Michael Stürzer

Es wird naturgemäß eng, wenn die Ausflugsschiffe an den Stegen landen, so wie hier die MS Seeshaupt gestern Nachmittag in Starnberg. Für Schwimmer kann es lebensgefährlich sein, sich dort aufzuhalten. © Andrea Jaksch

Die Bayerische Seenschifffahrt hat sowohl auf dem Starnberger See als auch auf dem Ammersee massive Probleme mit unvernünftigen Schwimmern. Immer öfter können Schiffe aus Sicherheitsgründen an Stegen nicht anlegen. Geschäftsführer Michael Grießer appelliert an die Badenden, die Stege zu meiden.

Starnberg/Stegen – Immer häufiger können Schiffe der Bayerischen Seenschifffahrt an Stegen an Ammer- und Starnberger See nicht mehr anlanden, weil sich Schwimmer im Bereich der Stege aufhalten. Die Kapitäne entscheiden dann, aus Sicherheitsgründen weiterzufahren. Das Problem ist nicht neu, derzeit wegen der warmen Temperaturen aber massiv. Schifffahrtsgeschäftsführer Michael Grießer warnt eindringlich vor Leichtsinn – und appelliert an die Badenden, die Stege zu meiden, wenn sich ein Schiff nähert.

Die Regelungen der Bayerischen Schifffahrtsordnung sind in diesem Punkt eindeutig. In Paragraf 55 Absatz 3 heißt es: „Im Umkreis von 100 m um Anlegestellen der Fahrgastschifffahrt ist das Baden und Sporttauchen außerhalb öffentlicher Badeplätze nur soweit gestattet, als die Schifffahrt dadurch nicht behindert wird.“ Heißt übersetzt: Kommt ein Schiff, darf niemand in der Nähe des Steges schwimmen. In der Praxis sieht das ganz anders aus, denn seit Jahren kämpft die Schifffahrt mit vornehmlich jungen Badenden, die gerne von den Stegen in den See springen oder dort herumschwimmen. Das ist jedoch lebensgefährlich.

Derzeit seien die Probleme an beiden großen Seen massiv, sagt Grießer im Gespräch dem Starnberger Merkur. Sind Schwimmer am Steg im Wasser, entscheidet der jeweilige Schiffsführer. „Die Kapitäne müssen oft vorbeifahren, um die Schwimmer nicht zu gefährden.“ Denn: Gerade von den großen Schiffen wie der MS Starnberg oder der Utting aus sind Schwimmer nur schwer zu erkennen – oft nur der Kopf im Wasser. Fährt ein Schiff am Steg vorbei, sind die Personen unzufrieden, die dort ein- oder aussteigen wollen. Und für die Besatzungen ist es immer eine schwierige Situation – schließlich will niemand einen Schwimmer verletzen. „Das muss alles nicht sein“, findet Grießer.

Betroffen sind alle Anlegestellen, vor allem aber Breitbrunn, Bernried und auch die Starnberger Seepromenade mit dem Dampfersteg. Und der Bereich am Starnberger Bucentaurpark direkt neben der Werft sowieso – dort ist Baden aber genau deswegen grundsätzlich verboten. In früheren Jahren hat die Schifffahrt schon mal Stege dauerhaft nicht angefahren, so Possenhofen.

Manche Schwimmer meinen es gut mit der Schifffahrt und halten sich beim Anlegen unter dem Steg auf, womöglich weil sie glauben, dort nicht im Weg zu sein. Das ist ein hochgradig gefährlicher Irrtum: „Da schieben 300 bis 500 Tonnen am Steg“, sagt Grießer. Und die können die Poller schon mal verrücken – und Menschen einquetschen. Deswegen sollte sich keinesfalls jemand unter einem Steg aufhalten, wenn ein Schiff kommt.

Unvernünftig und gedankenlos sei das Verhalten mancher Schwimmer, und es sind nicht nur junge Burschen. So habe es in Seeshaupt einen Fall gegeben, dass ein Kind in den Bereich des Dampferstegs schwamm, als ein Schiff kam – und die Eltern vom Ufer aus zusahen. Der Schiffsführer konnte die Situation entschärfen, weil er das Kind rechtzeitig gesehen hatte, und wartete, bis es weit genug entfernt war. Es gibt aber Grießer zufolge auch andere Extremfälle: So sprang am Starnberger See ein Bub vom Steg auf die gerade anlegende MS Bernried, lief über das Deck und sprang vom Schiff in den See. „Womöglich eine Mutprobe“, sagt der Geschäftsführer.

Er appelliert an Badende, sich wirklich von Stegen fernzuhalten, wenn ein Schiff kommt, und am besten aus dem Wasser zu gehen. „Sicherheit geht vor“, begründet er das Abdrehen der Dampfer, wenn sich Schwimmer gefährlich nah an einem Steg aufhalten, „wir müssen dann leider vorbeifahren“.

Die Seenschifffahrt hat ähnliche Probleme am Tegernsee, etwa im Bereich des dortigen Bräustüberls – dort kommt noch der Faktor Alkohol dazu. Am Königssee hingegen trifft das Phänomen so gut wie gar nicht auf. Das liegt zum einen an den deutlich geringeren Wassertemperaturen in dem Gebirgssee – gestern gerade einmal 19,5 Grad, zum Vergleich: Der Starnberger See hatte 24 Grad – und damit weniger Badenden, aber auch an der Tatsache, dass die Badegelände dort weit weg von den Anlegestellen sind.