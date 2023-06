Neuer Wirt auf Gut Rieden: Aus der Bundesliga in die Gastronomie

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Eine der schönsten Aussichten auf den Starnberger See haben die Gäste der „Taverna blu“ auf Gut Rieden, die Manos Krontiris (l., mit Christos Loules) übernommen hat. © Andrea Jaksch

Manos Krontiris führt seit einigen Wochen das Restaurant auf Gut Rieden mit griechischem Flair. Dabei kommt er ursprünglich aus einer anderen Branche.

Starnberg – Mediterrane Aromen kitzeln seit wenigen Wochen die Nasen der Gäste des Restaurants auf Gut Rieden. Manos Krontiris hat die Gastronomie auf dem Gelände des Golfplatzes hoch über dem Starnberger See übernommen. Seit April beherrschen griechische Spezialitäten die Speisenkarte. „Taverna blu“, so der Name des Lokals, ist ein Familienbetrieb, und der Chef kommt aus einer ganz anderen Branche.

Krontiris, der als Sohn griechischer Eltern vor 40 Jahren in Hannover zur Welt kam, ist kein gelernter Gastronom. Zunächst hat er sein Geld als Profifußballer verdient. Mit dem Ballsport startete er als Jugendlicher bei Hannover 96. Tennis Borussia Berlin sowie Borussia Dortmund, wo er vier Jahre dem Bundesligakader angehörte, Alemannia Aachen, 1860 München, Rot-Weiß Oberhausen, Unterhaching und die DJK Rosenheim waren weitere Stationen. Beim TSV Grafing beendete er 2018 seine Karriere und war dann dort als Trainer im Jugendbereich tätig. Nebenbei betrieb er eine Sportgaststätte.

Seine Partnerin Vaia Liouliou stammt aus einer griechischen Gastronomenfamilie, der in Nürnberg und Amberg Restaurants gehörten. Mit ihr lebt Manos Krontiris zusammen. Zur Familie gehören vier Kinder, zwei Mädchen und zwei Buben im Alter von 17, 16 und 14 Jahren, das Nesthäkchen ist gerade einmal dreieinhalb Jahre jung.

Weil die Familie das „Mykonos blu“ am Dietlhofer See bei Weilheim führt, wurden Manos und seine Frau, wie er sagt – die formelle Hochzeit soll demnächst folgen –, auf die Suche der Gutseigentümerfamilie Stürzer nach einem neuen Pächter für das Restaurant aufmerksam. Die Bewerbung hatte Erfolg. Manos Krontiris ist der Geschäftsführer. Sein Schwager zählt mit zum Team, ebenfalls die Schwiegermutter und seine Vaia, die im Bedarfsfall ebenfalls mit aushelfen kann.

Team legt großen Wert auf Service

Großen Wert legt der Gastronom auf den Service. „Damit wollen wir neben den Erzeugnissen aus der Küche bei unseren Gästen punkten“, erklärt der Chef. Neben einem Barmann beschäftigt er vier Kellner, sechs Mitarbeiter zählt die Küchen-Crew: „Es sind Fachkräfte, die zum Teil schon seit vielen Jahren in der Branche tätig sind.“ Sie stammen aus Griechenland, „die meisten sogar aus derselben kleinen Ortschaft“. Warme Küche gibt es in der „Taverna blu“ täglich (außer montags) von 11 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 22 Uhr – sonntags und an Feiertagen durchgehend von 11 bis 22 Uhr.

Aktuell legt das Restaurantteam auch werktags keine offizielle Mittagspause ein. „Wir testen noch, wie sich die Besucherströme entwickeln“, erklärt Krontiris. Mittags können die Gäste aus einer mengen- und preisreduzierten Karte wählen. Bifteki, Suvlaki, Gyros, Kalbsleber, Kalamari, Lachs- oder Zanderfilet und gemischte Fischplatte kosten zwischen 8,50 und 15,90 Euro. Auf der ab 17 Uhr gültigen großen Karte kosten die Hauptgerichte zwischen 12,90 (Fleischküchle mit Reis, Zaziki und Salat) und 28 Euro (Oktopus mit frischem Gemüse und Salat). Die meisten Fleisch- und Fischgerichte holen sich ihre Röstaromen vom Grill. Die Weine stammen ausschließlich aus griechischen Lagen, Biere gibt es aus Kaltenberg, drei davon frisch aus dem Fass.