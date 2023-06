Aus der Weite in die Enge eines Möbelstücks

Hinter den Tüchern ist etwas zu sehen: Die Künstlerin Manuela Hartel hat den „Schaukasten 4“ so gefüllt. © Andrea Jaksch

Wie bin ich verortet? Wo höre ich auf? Wo fängt die Welt an? Darum geht es in der Kunst von Manuela Hartel, die sie in diesem Monat im „Schaukasten 4“ im Museum Starnberger See vorstellt. Es war die vorläufig letzte Vernissage der Ausstellungsreihe, die – und das ist die gute Nachricht – weitergehen wird. Neue Termine und Künstler der Reihe sind aber noch nicht bekannt.

Starnberg - Diesmal hat Elisabeth Carr als eine der vier Kuratorinnen die Künstlerin auserwählt, die – wie Manuela Hartel über sich selbst sagt – „normalerweise“ nur in großen Räumen oder in der freien Natur auftritt. „Was kann ich hier in der Enge machen? Werde ich da selbst ganz eng?“ Es waren essenzielle Ängste, mit denen sie sich plötzlich konfrontiert sah, als sie eingeladen wurde, im „Schaukasten 4“ eigene Arbeiten zu präsentieren. „Beängstigend“ sei es auch gewesen, gab sie bei der Ausstellungseröffnung zu, zumal sie immer schon und vor allem bei ihren Reisen „Weite und Erhabenheit“ gesucht und wohl auch gefunden hat. Nachzuvollziehen sind aber auch die Fragen, die sich bei ihr dann in den Vordergrund drängten. „Wie fühlt man sich, wenn man immer nur in der Weite ist? Würde man sich auflösen?“

„Weite in die Enge bringen“ – darum geht es nun in ihrer Arbeit. „Auch im Alltag“, fügt sie mit Bestimmtheit hinzu und irgendwie kam ihr auch entgegen, dass sie, die immer in großen Formaten gearbeitet hat, sich mal einschränken musste. „Das kann sehr positiv sein“, sagt sie. „Enge“, so weiß sie heute nach der Starnberger Erfahrung, „ist auch eine Herausforderung, die einen sich entwickeln lässt“, ein Nadelöhr. „Man zwängt sich durch und dann geht es weiter.“ Es braucht also Enge für den Durchbruch und für eine eigene Weiterentwicklung.

Manuela Hartel hat Medienkunst studiert. Keine Überraschung also, dass sie mit zahlreichen Videoinstallationen und Performances auch für Oper und Theater, ihr räumliches Denken entwickeln und vervollkommnen konnte. Mit Elisabeth Carr hat sie schon beim Echolot-Festival zusammengearbeitet. Im Schlosspark Kempfenhausen waren ihre Installationen zu sehen.

Der „Schaukasten 4“, ein Möbelstück aus dem 19. Jahrhundert, war eine Herausforderung für die Künstlerin und hat sie in eine „körperliche Konzentration“ katapultiert. Aus dem Möbel hat sie eine Art Flimmerkasten gemacht, einen Zauberkasten, der dem Betrachter neue Dimensionen eröffnet, der im Inneren neue Räume öffnet, Grenzen sprengt und den beengten Raum zu einem Universum weitet. Die dort installierten Tücher und Stoffe nehmen wandelbare Formen an, auch von dem, was sie zu verdecken scheinen, man kann durch sie hindurchsehen, sie verwandeln sich in architektonische Installationen und eröffnen neue Welten. „Sie verschränken Zeit und Raum“, wie Museumsleiter Benjamin Tillich sagte.

„Narrowness“

(übersetzt Enge) ist im Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5) zu sehen zu den Öffnungszeiten, Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 11 bis 18 Uhr.

ASTRID AMELUNGSE-KURTH