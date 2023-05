EMS Berg läuft auf Grund: Drei Schiffe auf Starnberger See fallen auf einmal aus

EMS Berg läuft auf Grund, MS Starnberg treibt gegen Mole

Von: Tobias Gmach

Auf der Hellinganlage ruht die EMS Bayern derzeit. Zwei Schrauben wurden beim Berühren des Grunds im Bereich der Roseninsel deformiert. © Bayerische Seenschifffahrt

Es ist eine Pannenserie, wie es sie lange nicht gegeben hat: Das Elektroschiff EMS Berg lief am Montag nahe der Roseninsel auf Grund, am Donnerstag fielen dann auch noch die beiden größten Schiffe auf dem Starnberger See aus.

Update Freitag, 12. Mai, 9.22 Uhr: Die Pechsträhne der Seenschifffahrt am Starnberger See geht weiter. Die MS Starnberg konnte bis Donnerstagabend zwar repariert werden und sollte zu einer Charterfahrt für eine Firmenveranstaltung auslaufen, doch trat ein neuer Defekt auf. Als das Schiff aus dem Hafen fuhr, versagte die Kupplung, der Katamaran ließ sich nicht mehr steuern und trieb gegen die Mole des BYC nebenan. Am Schiff sei kein Schaden entstanden, erklärte Michael Grießer, Geschäftsführer der Schifffahrt, am Freitagmorgen. Man versuche mit Hochdruck, Ersatzteile zu bekommen. Der Steg wurde beschädigt. Der Schaden an der „Seeshaupt“ konnte bis Freitagmorgen behoben werden, sie fährt wieder. Die „Bernried“ ist auch fit und fährt Charterfahrten. DIe EMS Berg ist wegen des Schadens an der Schraube weiter an Land und wird es auch noch eine Weile bleiben. In jedem Fall reduziert die Schifffahrt den Linienverkehr am Freitag und am Wochenende.



Starnberg – Eine richtige Pechsträhne hatte die Schifffahrt am Starnberger See in diesen Tagen. Gleich drei Schiffe fielen mit technischen Problemen aus, darunter die beiden größten: die MS Starnberg und die MS Seeshaupt. Das Eletroschiff EMS Berg, das erst seit 2021 im Einsatz ist, wird laut der Schifffahrt wohl erst wieder in ein bis zwei Wochen auslaufen können. Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt, kann die aktuelle Situation kaum fassen: „Schiffsausfälle kommen immer wieder vor, doch normalerweise sind sie über die Saison verteilt“, sagte er im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

EMS Berg läuft auf Grund: Drei Schiffe auf Starnberger See fallen auf einmal aus

Das dürfte es tatsächlich schon lange nicht mehr gegeben haben: Ab Starnberg entfielen am Donnerstag gleich vier Linienfahrten. Die Schifffahrt teilte im Laufe des Tages auf ihrer Homepage die Linien mit, die ab Tutzing noch fuhren. Die Ausfälle seien „völlig unerwartet“ geschehen. Zumal die an Ostern gestartete Saison noch jung ist und die Boote über die Wintermonate gewartet und überholt wurden. Darauf wies auch Grießer hin.

Das 56 Meter lange Flaggschiff am Starnberger See, der Katamaran Starnberg, verließ den Hafen am Donnerstag erst gar nicht. Beim alltäglichen Routine-Check am Morgen bekam der Kapitän eine Fehlermeldung im Bereich der Elektronik. Grießer erklärt: „Es wird geprüft, ob die Schiffspropeller zu 360 Grad drehbar sind. Die Prüfung wurde vom System abgebrochen. Daher sind wir aus Sicherheitsgründen nicht gefahren.“ Hinter dem Problem stecke wohl ein defektes Relais.

Beschädigt: Die Schiffsschrauben wurden zu einem Reparateur nach Norddeutschland geschickt. © Bayerische Seenschifffahrt

Drei Schiffe auf Starnberger See fallen auf einmal aus - EMS Berg läuft auf Grund

Auch die MS Seeshaupt funktionierte am Donnerstag nicht, wie sie eigentlich soll. Geschäftsführer Grießer spricht von einem „plötzlichen Leistungsabfall“. Der Kapitän habe daraufhin gewendet und sei zurück in den Hafen nach Starnberg gefahren. Am heutigen Freitag werde sich ein Techniker des Motorenherstellers dem Problem widmen, sagte Grießer. Und er versicherte am Donnerstagnachmittag: In der Werft arbeite man mit Hochdruck daran, dass an diesem Freitag wieder mehr Fahrten stattfinden können.

Sicher ausfallen werden am Wochenende die Kurzrundfahrten um 11.45 und um 13.05 Uhr ab Starnberg. Alternativen sind die nördliche Rundfahrt ab 13.20 Uhr oder die einfache Fahrt nach Tutzing um 11.35 Uhr. Der Hintergrund: Die EMS Berg war bereits am Montag auf Grund gelaufen. Zwei Schrauben sind deformiert. Die Schifffahrt schickt sie zu einem Reparateur nach Norddeutschland, das Schiff ruht derweil auf der Hellinganlage. Der Zwischenfall ereignete sich ausgerechnet nahe der Roseninsel, wo das Wasser besonders seicht ist. Wegen eines Hydraulikproblems driftete das Elektroschiff ab und berührte den Grund.

