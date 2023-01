Aus Frauenbund wird Söckinger Ulrichs-Kreis

Von: Peter Schiebel

Ein Hoch auf den Söckinger Ulrichs-Kreis: Die Gäste des Neujahrsempfangs am Sonntag im Pfarrsaal von St. Ulrich stießen auf die neue Verbindung an, umrahmt von der Hochberghauser Klarinettenmusi. Mit dabei waren die Pfarrer Dr. Bruno Kasongo (l.), Dr. Tamas Czopf (r.) und Dr. Andreas Jall (2.v.r.) sowie Vorsitzende Renate Hartmann und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Michael Zink. © Andrea jaksch

Der Söckinger Zweigverein des Katholischen Frauenbunds hat sich aufgelöst und den Söckinger Ulrichs-Kreis gegründet, in dem auch Männer zugelassen sind. Das war aber nur ein Grund.

Söcking – Was andernorts vielleicht Trauer und Trübsal heraufbeschwören würde, soll in Söcking ein fröhlicher Neuanfang voll Zuversicht werden. Am Donnerstag hat sich der Zweigverein Söcking des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) aufgelöst. Am Sonntag traf sich an seiner Stelle der Söckinger Ulrichs-Kreis im Pfarrsaal von St. Ulrich zum Neujahrsempfang. Dessen Ziel ist es, für interessierte Söckinger ein buntes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen – explizit auch für Männer.

Der Söckinger Frauenbund hatte sich im Jahr 1987 gegründet, die letzten 32 Jahre war Renate Hartmann dessen Vorsitzende. Und sie will gegenüber dem Starnberger Merkur nichts schönreden. „Das Durchschnittsalter lag im vegangenen Jahr bei 76 Jahren“, sagt sie. „Mehr als die Hälfte der Mitglieder kann aus gesundheitlichen oder anderen persönlichen Gründen nicht mehr an Veranstaltungen teilnehmen. Und jüngere Frauen haben kein Interesse an einer festen Mitgliedschaft.“ Jahrelange Bemühungen des Vorstandes, daran etwas zu ändern, seien ins Leere gelaufen, gibt Hartmann zu.

Bereits seit Längerem gab es Überlegungen, an der Struktur etwas zu ändern. In der Jahresversammlung im März vergangenen Jahres habe sie die anwesenden Mitglieder gefragt, wie stark sie denn an dem Verband hängen würden, erklärt Renate Hartmann. Fast alle hätten mit „gar nicht“ geantwortet. Also standen die Zeichen auf Auflösung und Neubeginn.

Nur sechs Mitglieder wollten beim Frauenbund bleiben

Im Lauf der folgenden Monate hätten fast alle der zu dem Zeitpunkt rund 80 Mitglieder ihre Mitgliedschaft gekündigt. Wer gerne im KDFB bleiben wollte, dem empfahl Hartmann, sich einem anderen Zweigverein anzuschließen oder die 39 Euro Jahresgebühr an den Diözesanverband in Augsburg zu überweisen. Sechs Frauen hätten sich dafür entschieden. Sie trafen sich am vergangenen Donnerstag mit Renate Hartmann, um die Auflösung des Söckinger Zweigvereins formal zu beschließen. Der Beschluss sei einstimmig gefallen, berichtet Hartmann. Das Protokoll gehe nun an den Diözesanverband, der die weiteren Schritte erledigen müsse.

Sie macht keinen Hehl daraus, dass es aus Reihen der Mitglieder auch Kritik am Kurs des Verbandes auf Bundes-, Landes- und Diözesanebene gegeben habe, beispielsweise was den Umgang mit der Laienbewegung Maria 2.0 betreffe. Wichtiger sei aber das Programmangebot des Zentralverbandes gewesen, mit dem viele nichts hätten anfangen können. „Nachtwanderungen über zwanzig Kilometer, Nachtgebete oder Nachtwallfahrten macht keine über 70 mehr mit“, sagt Hartmann und betont: „Was aber immer gut angenommen wird, sind Angebote des Vereins vor Ort. Gemeinschaft, soziale Projekte, Feiern und Gottesdienste sind hoch im Kurs.“ Und weiter: „Wir wollen einfach normal katholisch bleiben, gemeinsam feiern, Geselligkeit genießen und keine Kirchenpolitik betreiben.“

So war die Gründung des Ulrichs-Kreises die logische Folge. Er hat keine starren Strukturen und erhebt keine Beiträge. „Wenn wir Auslagen haben, stellen wir ein Schweinchen auf oder lassen einen Korb rumgehen, das funktioniert“, sagt Renate Hartmann, die sich federführend um die Organisation kümmert, aber auch auf Mitstreiter hofft. Einmal im Monat soll es eine Veranstaltung in Söcking geben. Die nächste ist für Rosenmontag, 20. Februar, 14.30 Uhr, geplant: ein lustiger Nachmittag im Pfarrsaal. Vom Pfarrgemeinderat gibt es Unterstützung: „Der Ulrichs-Kreis ist ein echter Gewinn für die Pfarrei“, erklärt Vorsitzender Michael Zink. Gerade auch die Einbeziehung von Männern und Jugendlichen und die Distanz zum zentralen Verband, dessen Entwicklung teilweise für Irritationen gesorgt habe, ermöglichten eine positive Zukunft in einer bisher schon sehr lebendigen Gemeinschaft.