Ausschuss dreht Brunnen Wasser ab

Von: Peter Schiebel

Teilen

Selbst als sie noch lief, war die Wasserwand an der Bastion auf dem Kirchplatz ein Streitobjekt. Nun wird sie stillgelegt. © ike

Was hat man sich gestritten in Starnberg über den Kirchplatz und die Brunnen dort, vor allem um die Wasserwand an der sogenannten Bastion. Damit hat es sich nun.

Starnberg – Rund zehn Jahre nach der Umgestaltung des Kirchplatzes wird der oberen Brunnenanlage, der sogenannten Bastion, endgültig das Wasser abgedreht. Der Bauausschuss des Stadtrats hat am Donnerstagabend mit 8:4 Stimmen beschlossen, die Wasserwand außer Betrieb zu nehmen. Die beiden anderen Wasserspiele im unteren Teil des Kirchplatzes – Wellenbecken und Marienbrunnen – sind davon nicht betroffen.

Die Initiative war von Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl ausgegangen. Der CSU-Stadträtin waren die laufenden Kosten der Anlage zu hoch. Bereits Anfang des Jahres hatte die Stadtverwaltung eine Auflistung vorgelegt, wonach für die gesamte Brunnenanlage – Bastion, Wellenbecken, Marienbrunnen – in den vergangenen zehn Jahren gut 99 000 Euro für Wartungs- und mehr als 47 000 Euro für Reparaturarbeiten ausgegeben wurden. „Das ist für mich unverhältnismäßig hoch“, sagte Kammerl, zumal die Bastion in ihren Augen ohnehin nicht funktionsfähig sei. Es gebe ein massives Algenproblem, gegen das mit sehr starkem Chloreinsatz vorgegangen werde, was wiederum zu Schäden am Brunnen führe.

Bald Kletterpflanzen statt Wasserplätschern?

Statt der Wasserwand solle ein Rankgerüst mit einer blühenden Kletterpflanze die Bastion verschönern, schlug Kammerl vor. Und das eingesparte Geld solle die Stadt lieber in den Brunnen am Rondell vor dem Bayerischen Hof stecken – „der ist historisch wertvoll“.

Große Gegenrede erntete Kammerl im Ausschuss nicht. Lediglich Josef Pfister (BMS) erklärte, dass der Kirchplatz „in Anbetracht aller Umstände super“ sei. „Wasser ist das belebende Element, es soll bitte weiter fließen“, sagte er. Pfister sei „der erste Nicht-Architekt“, den er treffe, der so über den Kirchplatz rede, entgegnete Bürgermeister Patrick Janik, der im Herzen der Stadt „in puncto Gemütlichkeit noch Luft nach oben“ sieht. „Wir sollten uns grundsätzlich mal Gedanken über den Kirchplatz machen“, sagte er und schlug einen fraktionsübergreifenden Arbeitskreis vor.

Arbeitskreis soll neue Ideen für den Platz entwickeln

Dieser soll nun zusammen mit Anliegern und Geschäftsleuten Ideen für den Kirchplatz entwickeln. Die Bildung des Arbeitskreises beschloss der Bauausschuss bei nur einer Gegenstimme (Franz Heidinger, BLS). Im Zuge der Gespräche soll auch geklärt werden, inwieweit die Urheberschaft des Architekten berücksichtigt werden muss, erklärte Janik. Zu dieser Frage lasse sich die Stadt auch anwaltlich beraten.