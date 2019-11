Deutschlandweit außergewöhnlich: Das sind die Regeln der Bürgerversammlung in Starnberg

Erstmals gilt die Satzung zur Bürgerversammlung in Starnberg. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Starnberg – Eine Bürgerversammlung, wie sie am kommenden Montag ab 18.30 Uhr in der Starnberger Schlossberghalle stattfindet, ist eine Chance: vor allem für die Bürger, die ihre Wünsche und Fragen loswerden können. Aber auch für Bürgermeisterin Eva John: Die Gelegenheit, direkt zu vielen Starnbergern zu sprechen, kommt nicht allzu oft. Die Ausgabe 2019 steht unter besonderen Vorzeichen: Es gibt Spielregeln. Denn erstmals gilt die Bürgerversammlungssatzung, die der Stadtrat im vergangenen Sommer beschlossen hat. Eine deutschlandweit sehr außergewöhnliche Maßnahme.

Der wohl wesentlichste Punkt steht in Paragraf 2.3: Eine Bürgerversammlung sei „in erster Linie ein Podium für die Bürger, um ihnen Gelegenheit zum Meinungsaustausch zu Anträgen, Anfragen, Anliegen und Anregungen oder zur Diskussion örtlicher Probleme zu geben“. Alle sollen mitmachen können: Für Hörgeschädigte gibt es Kopfhörer, Gehörlosen steht erstmals ein Schriftdolmetscher zur Verfügung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Starnberger Satzung im Überblick.

Wer darf an der Bürgerversammlung teilnehmen?

Die Satzung listet zehn Personengruppen auf. An Nummer eins stehen Deutsche oder EU-Bürger, die den Starnberger Stadtrat wählen dürfen. Aber auch alle anderen Einwohner wie Minderjährige und nicht wahlberechtigte Ausländer dürfen kommen. Genau wie Gewerbetreibende und Freiberufler mit Sitz oder Arbeitsplatz in Starnberg. Wer seinen Zweitwohnsitz in der Stadt hat oder dort Grund oder Immobilien besitzt, ist ebenfalls teilnahmeberechtigt. Dazu kommen Vertreter örtlicher Organisationen (Vereine, Elternbeiräte oder Bürgerinitiativen) oder juristische Personen, die „im eigenen Namen“ teilnehmen und nicht dazu beauftragt wurden. In der Satzung folgen Beamte und Angestellte der Stadt, aktuelle und ehemalige Stadträte, Ex-Bürgermeister und Ehrenbürger, Vertreter der Rechtsaufsichtsbehörde sowie von Presse und Medien.

Welche Papiere sollte man dabei haben?

Den Personalausweis, um teilnehmen und abstimmen zu können. Die Bürgermeisterin kann einen Nachweis der Berechtigung verlangen also eben den Ausweis oder bei Firmen- und Immobilienvertretern Einträge aus dem Gewerbezentralregister, Handelsregister oder Grundbuch.

Wie läuft die Versammlung ab?

Den Ablauf darf eine Satzung laut Gesetz nicht vorschreiben. Sie enthält deshalb Empfehlungen für Tagesordnung und Ablauf. John soll sich bei Begrüßung, Rechenschaftsberichten und der Erklärung des Prozederes (Wortmeldungen, Antragstellung, Abstimmung) möglichst kurz fassen (maximal 45 Minuten), damit die Bürgeranliegen nach der Pause nicht zu spät und zu kurz kommen. Erst nach der Frage- und Antragsrunde sollen Berichte der Stadt folgen. Dabei soll sich die Bürgermeisterin auf 30 Minuten beschränken. Davor wird eine weitere Pause empfohlen.

Wer darf sprechen und Anträge stellen?

Wahlberechtigte Starnberger aber auch alle anderen Einwohner. Bis zu einer Gesetzesänderung zum 1. April 2018 durften sich lediglich Erstere zu Wort melden – die anderen nur nach einem Beschluss der Versammlung. Übrigens: Stadträte haben die gleichen Rechte wie „Gemeindeangehörige“. Sie dürfen wegen ihres Amtes nicht benachteiligt werden. „Juristische Personen“ sind vom Rede- und Mitberatungsrecht ausgeschlossen. Vertreter von Einrichtungen und Organisationen (siehe „Wer darf teilnehmen?“) dürfen sich auf Antrag und nach Mehrheitsbeschluss äußern.

Wer ein Anliegen oder einen Antrag vorbringen will, muss davor einen Wortmeldebogen ausfüllen. Diese werden verteilt, können aber auch – genau wie die komplette Satzung – online auf der Stadt-Homepage runtergeladen werden. Mitarbeiter der Verwaltung sortieren die Bögen in der Schlossberghalle nach Sachthemen und Relevanz. Was viele betrifft oder bedeutend für den städtischen Haushalt ist, soll zuerst beraten werden.

Ist die Redezeit beschränkt?

Nein, das ist rechtlich nicht zulässig. Die Satzung empfiehlt fünf Minuten pro Wortbeitrag eines redeberechtigten Teilnehmers pro Thema.

Wer darf abstimmen?

Abstimmen dürfen nur die wahlberechtigten Starnberger. Die Satzung unterscheidet zwischen Gemeindebürgern (Wahlberechtigte) und Gemeindeeinwohnern. Letztere dürfen aber, wie erwähnt, mitberaten und auch Anträge stellen. Die Stimmkarten (grün für Ja, rot für Nein) gibt es im Eingangsbereich. Auszählen darf John nicht selbst, das übernimmt der zweite Bürgermeister oder ein Vertreter.

Was passiert mit den Empfehlungen der Bürgerversammlung?

Beschlüsse der Bürgerversammlung zu Anträgen sind keine unmittelbar geltenden Entscheidungen, sondern Empfehlungen an den Stadtrat. Der muss sich allerdings innerhalb von drei Monaten damit beschäftigen. Fällt ein Beschluss dazu, wird der Antragsteller schriftlich darüber informiert. Die Stellungnahme liegt dann auch im Rathaus aus. Die angenommenen Anträge und Beschlüsse werden dort im Wortlaut inklusive Abstimmungsergebnis veröffentlicht und ortsüblich bekannt gemacht.

