Ausstellung: Revolution wirkt bis heute

100 Jahre nach der Revolution zeichnet das Museum Starnberger See die Ereignisse in Starnberg nach - und erinnert an die Opfer.

Starnberg – Mit der Revolution und dem Ende der Monarchie in Bayern und in Deutschland vor 100 Jahren sei vieles von dem durchgesetzt worden, was heute in einer modernen Gesellschaft als selbstverständlich angesehen werde. „Die Bürgerinnen und Bürger wollten ein besseres Leben“, sagte Starnbergs dritte Bürgermeisterin Iris Ziebart am Donnerstagabend bei der Eröffnung der Ausstellung „Revolution in der Provinz“ im Museum Starnberger See. Die Ausstellung, die sich auf die Zeit des Umsturzes zwischen November 1918 und der Niederschlagung im Frühjahr 1919 bezieht, ist noch bis 12. Mai zu sehen.

Es sei den Menschen seinerzeit nicht nur um Wahlrecht und Parlamentarismus gegangen, auch um Meinungs- und Redefreiheit. Die Errungenschaften von damals seien heute Grundlage des sozialen, demokratischen Rechtsstaates. Die Ausstellung zeichne den Weg nach bis zum blutigen Ende in Starnberg, als Truppen im April 1919 Starnberg einnahmen. Damals seien mehr als 20 Menschen umgekommen, nicht nur Mitglieder der „roten Armee“, sondern auch normale Bürger. In Wangen, erinnerte Ziebart, sei eine Frau erschossen worden – angeblich, weil sie einen roten Schal getragen habe. Für sie stehen in Wangen mehrere Materl, an die Wangenerin wird auch in der Ausstellung erinnert. Für die Opfer von 1919 gibt es auf dem Friedhof Hanfelder Straße eine Gedenktafel, die einst die Stadt angebracht hatte. Sie sei, sagte Ziebart, vor einigen Jahren restauriert worden. Bei der Ausstellungseröffnung berichtete der Historiker Dr. Paul Hoser von den Ereignissen in Starnberg und Mün-chen – ihm kam der Titel der Ausstellung bekannt vor. Kein Wunder: Er hatte vor 20 Jahren ein Buch dieses Titels herausgegeben.

Die Ausstellung mit einigen Originalexponaten aus der damaligen Zeit ist chronologisch aufgebaut und bietet einige Originalquellen, zeigt Uniformen, Bücher und Fotografien aus dieser Zeit.

„Revolution in der Provinz“: Zu sehen im Museum Starnberger See (Possenhofener Straße 5) bis 12. Mai 2019 zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr.