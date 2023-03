Ludwigs letzte Tage im Museum

Von: Peter Schiebel

Teilen

Um den von vielen bis heute verehrten Ludwig II. dreht sich eine sechsmonatige Sonderausstellung, die im Herbst im Museum Starnberger See beginnen soll. © Frank Leonhardt

Was geschah zwischen dem 10. und dem 13. Juni 1886 in Starnberg, am See und drumherum? Dieser Frage geht das Museum Starnberger See im Herbst nach. „Ludwig II. – Die letzten Tage des Königs“ lauter der Titel einer Sonderausstellung, mit der sich kürzlich auch der Kulturausschuss des Stadtrats beschäftigt hat.

Starnberg – Die zuständige Amtsleiterin im Rathaus, Sarah Buckel, spricht von einem „Leuchtturmprojekt“. SPD-Stadtrat Tim Weidner freut sich bereits auf „ganz andere Besucherzahlen“ im Museum Starnberger See. Und Museumsleiter Benjamin Tillig gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den Plänen erzählt: In diesem Herbst zeigt das Heimatmuseum an der Possenhofener Straße die Ausstellung „Ludwig II. – Die letzten Tage des Königs“.

Dabei geht es um den Zeitraum zwischen dem 10. Juni 1886, als eine elfköpfige Kommission Ludwig in Neuschwanstein verhaften wollte, und dem 13. Juni 1886, als der König unter bis heute ungeklärten Umständen im Starnberger See vor Berg zu Tode kam. Mit ihm starb damals auch der Arzt Bernhard von Gudden, der maßgeblich an dem Gutachten beteiligt war, das Ludwig eine Geisteskrankheit bescheinigte.

Was genau am 13. Juni 1886 im Starnberger See geschah, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. © Tobias Hase

„Wir werden diese Tage auf einem relativ kleinen Raum sehr attraktiv darstellen“, verspricht Tillig im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Die Ausstellung wird im Untergeschoss des Museumsgebäudes konzipiert – dort, wo im Frühjahr/Sommer 2018 mit der Ausstellung über Bayerns letzten König Ludwig III. auch „die bislang beste Sonderausstellung“ des Museums stattgefunden hatte, wie Tim Weidner in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses des Stadtrats die Schau bezeichnete. Geplant sind vier großformatige Darstellungen im Maß sieben mal drei Meter und aufwendige Illustrationen, fast so ähnlich wie Bühnenbilder. „Man geht quasi durch die letzten Tage Ludwigs hindurch“, sagt Tillig über das Konzept. In der Vorlage der Stadtverwaltung für die Kulturausschusssitzung war die Rede von „Durchgängen und Durchsichten“. Und: „In Anlehnung an die gebauten und geträumten Fantasiewelten Ludwigs sollen die Stellwände in Gänze mit Illustrationen versehen werden, die jeweils Ort, Umstände und Stimmung eines konkreten Tages aufnehmen“.

Warum sich das Museum ausgerechnet heuer, ohne jedes Jubiläum, dem Märchenkönig widmet? „Wir wollen einen eigenen Aspekt finden“, sagt Tillig und verweist auf die räumliche Nähe der Ereignisse. „Wir gehen der Frage nach, was war und ist für uns an dieser Geschichte spezifisch?“ So soll sich die Sonderausstellung zum Beispiel mit der Frage beschäftigen, wie die Menschen damals die Ereignisse mitbekamen. In Jubiläumsjahren – beispielsweise anlässlich des 180. Geburtstags Ludwigs im Jahr 2025 – bestehe für das Starnberger Museum die Gefahr, in einer Flut von Veranstaltungen unterzugehen, unter anderem auch deshalb, weil es nur über drei Original-Exponte im Zusammenhang mit Ludwig verfügt, darunter ein Abguss der Totenmaske des Monarchen. „Wir versuchen aber noch, weitere Objekte für die Ausstellung zu bekommen“, sagt Tillig und ist zuversichtlich: „Ich glaube, dass es super wird.“

Das erhofft sich auch der Kulturausschuss. Auf Antrag von SPD-Stadtrat Weidner, seiner Fraktionskollegin Christiane Falk und Anke Henniger (FDP) hat der Ausschuss dem Museum einstimmig ein Budget von 17 250 Euro für die Sonderausstellung genehmigt für Gestaltung, Honorar wissenschaftlicher Begleiter, Gestaltung von Werbematerialien und dergleichen. Darüber hinaus hat sich der Ausschuss für längere Öffnungszeiten ausgesprochen. So hat das Museum während der für sechs Monate geplanten Ludwig-Ausstellung mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Außerhalb der Sonderausstellung hat der Ausschuss dagegen die Öffnungszeiten mittwochs bis freitags auf die Zeit von 11 bis 14 Uhr reduziert. Zusätzlich zu montags ist das Museum nun auch dienstags geschlossen. Bislang hatte es an sechs Tagen in der Woche von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Allerdings hat die Stadt aus Kostengründen nur eine von zwei frei gewordenen Stellen wieder besetzt.