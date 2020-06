Ausstellung stellt Objekte in ihren Kontext: Erst Recherche fördert „ein unsägliches Bild“ zutage

Im Museum Starnberger See hat eine neue Ausstellung eröffnet. Die will die Geschichte hinter den Beständen erzählen. Und die hat es gleich beim ersten Objekt in sich.

Starnberg – Wann und wie die lebensgroße Frauenfigur aus Gips ins Starnberger Stadtarchiv gekommen ist, ist unklar. Dazu gibt es schlichtweg keine Dokumente. Wahrscheinlich ist jedoch, dass sie nach dem Tod des Künstlers, vielleicht als Schenkung seiner Witwe, ihren Weg dorthin gefunden hat.

Auf den ersten Blick wirkt die an manchen Stellen etwas ramponierte Plastik klassisch schön, ganz dem griechischen Ideal entsprechend. Doch die bräunliche Farbe, die laut Expertenmeinung aufgebracht wurde, um weitere Abgüsse von ihr zu fertigen, steht geradezu für die Figur.

Museumsteam nimmt Skulptur genauer unter die Lupe

Denn fast versteckt auf der Sockelplatte findet sich der Vermerk „Schmid-Ehmen 1939“. Das bewog das Team des Museums Starnberger See dazu, sich etwas genauer mit dem Objekt zu befassen. Die Ergebnisse der Recherche präsentieren sie nun als Texte und Bilder an der Wand des Bildersaals des Museums, in dessen Mitte die für die Ausstellung namensgebende Frau aus Gips steht. Im Zuge der Nachforschungen ergab sich laut Museumsleiter Benjamin Tillig „ein unsägliches Bild“ – das Bild ihres Erschaffers Kurt Schmid-Ehmen.

Plastik wohl Vorstufe für größeres Werk auf Reichsparteitagsgelände

Schmid-Ehmen, geboren 1901 in Torgau, galt als „der Adlermacher“. Sein wohl bekanntestes Werk: der Reichsadler mit dem umkranzten Hakenkreuz darunter. Er hing „überall da, wo das Regime es eben wollte“, so Tillig. An der Feldherrnhalle, der Reichskanzlei, auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Die Adler habe „wohl ziemlich alle“ Schmid-Ehmen geschaffen, ergänzt Kunsthistorikerin Katja Sebald.

Sein erster offizieller Auftrag nach dem Kunststudium in München: das Ehrenmahl für die Gefallenen des Hitlerputsches 1923 an der Feldherrnhalle. „Von da an ging Schmid-Ehmens Karriere steil bergauf“, erklärt Museumsleiter Tillig. In einer Gruppe aus vier Figuren, die als überlebensgroße Bronzefiguren den von Albert Speer geschaffenen Goldenen Saal auf dem Reichsparteitagsgelände zieren sollten, gebe es eine Figur, „die der Frau aus Gips verblüffend ähnlich sieht“, sagt Tillig. Die Figur im Museum Starnberger See ist wohl eine Vorstufe des Monumentalwerks.

Bildhauer nach Einstufung als „minderbelastet“ weiter in rechten Vereinigungen aktiv

Auf dem Gelände in Nürnberg endete auch Schmid-Ehmens Karriere, zumindest symbolisch, mit der Sprengung seines goldenen Hakenkreuzes, das über dem Areal thronte. Er ging, nachdem er trotz seiner langjährigen SA-Mitgliedschaft von einer Spruchkammer als „minderbelastet“ eingestuft wurde, 1947 nach Starnberg, wo er weiterhin in Kreisen verkehrte, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurden. Schmid-Ehmen starb 1968.

Frau aus Gips erster Teil einer Reihe

Die Frau aus Gips ist der Auftakt einer Ausstellungsreihe, in der das Museum je ein Objekt aus seiner Sammlung samt seiner Geschichte vorstellen will. Was als nächstes gezeigt wird, steht noch nicht fest. Gleichzeitig ist die Präsentation auch der Beginn des „Stunde Null Lab“. Damit will das Museum 75 Jahre nach Kriegsende laut Sebald zeigen, dass es diese in der Kunst 1945 – anders als in der Gesellschaft – gegeben habe. Deswegen stellt es der Frau aus Gips ein Werk des abstrakten Malers Rupprecht Geiger gegenüber.

Die Ausstellung selbst soll laut Tillich auch Anstoß sein, „dass man sich die Objekte, die man besitzt, ganz genau anschaut“. Die Frau aus Gips ist noch bis Mitte November zu sehen: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.