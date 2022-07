Auszeichnung für die besten Absolventen

Stolze Staatspreisträger: Rupert Biber vom Landratsamt brachte die Urkunden für die Berufs- und Berufsfachschüler mit. Schulleiter Martin Brouer (hinten r.) freute sich über die hohe Zahl der Geehrten, von denen nicht alle bei der Übergabe dabei sein konnten. © aj

Eine besondere Anerkennung haben die besten Absolventen der Berufsschule und der Berufsfachschule des Staatlichen Beruflichen Zentrums Starnberg erhalten. Ihnen wurde von der Regierung von Oberbayern der Staatspreis für hervorragende Schulleistungen verliehen. 67 Schüler, exakt zehn mehr als im Vorjahr, erhielten diese Ehrung für einen Notenschnitt von mindestens 1,5.

Starnberg - 13 dieser Schüler, davon zehn junge Frauen und drei junge Männer, haben sogar einen Notenschnitt von 1,0 erreicht. Für diese überragende Leistung gab es zu der Staatspreisurkunde noch 75 Euro. 60 der Geehrten waren Berufsschüler, die Ausbildungen als Fachangestellte für Medizin, Zahnmedizin und Verwaltung, als Bank-, Büro-, Veranstaltungs-, Sport- und Fitness-, Industrie- und Einzelhandelskaufleute oder als Fischwirt absolviert haben. Die breite Spanne der Ausbildungen, aus denen Preisträger hervorgingen, mache besonders stolz, teilt das Berufsschulzentrum mit. Jeder verliehene Preis spreche nicht nur für die individuellen Leistungen, sondern auch für die Wissensvermittlung am Staatlichen Beruflichen Zentrum Starnberg.

Nicht nur für Berufsschüler gab es Auszeichnungen, sondern auch für sieben besonders gute Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpflege, die ebenfalls einen Staatspreis erhielten. Die Urkunden für alle 67 Preisträger wurden, sofern die Empfänger auch zugegen waren, am vergangenen Freitag im Rahmen der Entlassfeier für die Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpflege übergeben, die diese in der Hirschanger-Turnhalle zusammen mit den Absolventinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik feierten. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Rupert Biber, Mitarbeiter im Landratsamt, in Stellvertretung für Landrat Stefan Frey.

Für die besten Absolventen der Fachakademie ist kein Staatspreis vorgesehen. Anerkennung für starke Leistungen sprachen ihnen die Lehrer im Rahmen der Abschlussfeier aus. Vier Schülerinnen haben die Ausbildung an der Akademie in diesem Jahr mit einem Notendurchschnitt von mindestens 1,22 abgeschlossen.

