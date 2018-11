Streit unter Autofahrern eskaliert

Ein Streit unter sich zwei begegnenden Autofahrern auf der Mühlbergstraße in Starnberg eskalierte am Donnerstagvormittag.

Starnberg–Handgreiflich endete gestern ein Streit auf der Mühlbergstraße in Starnberg, weil der eine Autofahrer den anderen nicht durchlassen wollte. Es war etwa 8.20 Uhr, als eine 61 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo aus Starnberg kurz vor einer Rechtskurve nicht an einem entgegenkommenden Pkw vorbeifahren konnte. Dieser fuhr nach ihren Angaben „zu mittig“, berichtet die Polizei.

Die Frau fühlte sich im Recht, blieb stehen und stieg aus. Weil „das Gespräch“ offenkundig erfolglos blieb, geschah – nichts. Schließlich stieg auch der andere Fahrer aus. Er sei auf sie zugegangen, habe sie am Hals gepackt und gegen einen Zaun gedrückt. So fest, dass seine Beifahrerin ihn habe auffordern müssen, sie loszulassen, gab die 61-Jährige bei der Polizei an. Ein dritter Fahrer soll die Szene mit dem Handy festgehalten haben. Als die Starnbergerin ängstlich in ihr Auto eilte und am Ende doch zurücksetzte, passierten die anderen.

Da sie sich weder Automarke noch Farbe oder Kennzeichen gemerkt hat, sucht die Polizei zur Klärung des Streits nun nach einem zirka 38 Jahre alten, 1,74 Meter großen, schlanken Mann mit Dreitagebart und dunkelgrauen zurückgekämmten Haaren. Der Fahrer des dritten Pkw war etwa 70 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hatte kurze graue Haare, trug eine Brille und einen Anzug. Hinweise unter der Rufnummer (0 81 51) 36 40.