„Autofreier Sonntag“ ohne Starnberg

Von: Peter Schiebel

Autofreie Sonntage gibt es immer mal wieder. Starnberg wird sich daran am 11. September nicht beteiligen. (Symbolbild) © dpa

Die Stadt Starnberg wird sich nicht an der landkreisweiten Aktion „Autofreier Sonntag“ am 11. September beteiligen. Die Innenstadt komplett zu sperren, sei „eher schwierig“, sagt die Stadtverwaltung.

Starnberg – Die Stadt Starnberg wird sich nicht an der landkreisweiten Aktion „Autofreier Sonntag“ am 11. September beteiligen. Das hat der Ferienausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen – und damit einen Beschluss des Stadtratsausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität von vor sechs Wochen einkassiert. Die Entscheidung jetzt fiel mit acht gegen fünf Stimmen. Für die Aktion am letzten Feriensonntag sprachen sich lediglich die Grünen, das BMS und CSU-Stadtrat Rudolf Zirngibl aus.

Vor allem die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Patrick Janik an der Spitze hatte ihre Bedenken, was eine Umsetzung des Juli-Beschlusses betraf. Der war damals durch einen spontanen Antrag von Dr. Franz Sengl (Grüne) in der Sitzung zustande gekommen und umfasste eine Sperrung der kompletten Innenstadt für Autos. Hatte die Verwaltung lediglich vorgeschlagen, die Wittelsbacherstraße im Zuge des „Autofreien Sonntags“ zu sperren, so sprach sich der Ausschuss auf Sengls Vorstoß hin für deutlich mehr aus. Lediglich Ludwig Jägerhuber (CSU) war seinerzeit dagegen.

Die Innenstadt zu sperren, halte die Verwaltung „aufgrund der Kurzfristigkeit für eher schwierig“, sagte Janik nun. Er hatte an der Sitzung im Juli nicht teilgenommen.

In einer ausführlichen Sitzungsvorlage führte die Verwaltung nun eine ganze Reihe von Problemen an. Demnach habe es am 2. August einen ersten Abstimmungstermin mit Landratsamt, MVV und Polizeiinspektion Starnberg bezüglich der verkehrlichen Auswirkungen gegeben. „Nach der Abstimmung kommen alle Fachstellen zu dem Ergebnis, dass eine Sperrung der Innenstadt theoretisch möglich wäre, aber dass die Sinnhaftigkeit und Außenwirkung der Maßnahme kaum zu vertreten wäre“, heißt es in der vom Verkehrsexperten im Rathaus, Jakob Bauer, verfassten Vorlage. „Zudem entsteht ein erheblicher planungstechnischer Aufwand, der unverhältnismäßig erscheint.“

Insgesamt zehn Punkte listete das Papier auf, darunter den Wegfall von 450 Parkplätzen allein in den Parkhäusern Stadtmarkt und See-Arkaden sowie auf dem P-&-R-Parkplatz am Bahnhof See, die Nichterreichbarkeit ihrer Wohnungen für Anlieger, die an diesem Tag aus dem Urlaub kommen, und eine nicht vorhandene Sonderregelung für die Zufahrt der ÖPNV-Busse. Zudem würden Einrichtungen von der Innenstadt abgeschnitten, die bislang nie von solchen Aktionen betroffen gewesen sein, darunter das BRK und die evangelische Kirche. Der Taxistand müsste vollständig verlegt werden, die Schifffahrt sei nur noch mit S-Bahn und Regionalbahn zu erreichen, hinzu käme ein erheblicher Personaleinsatz, um die Sperren zu kontrollieren, ganz abgesehen vom Aufwand für das Aufstellen von Schildern und dergleichen. Darüber hinaus gebe es im Rathaus keinerlei Kapazitäten, um in der Kürze der Zeit ein attraktives Alternativprogramm auf die Beine zu stellen. Janiks Haltung war klar: „Ich würde davon abraten.“

Auch von reiner Symbolpolitik hielt der Bürgermeister nichts. „Um Autofahrer zu ärgern, haben wir dieses Jahr genug auf dem Zettel“, sagte er mit Blick auf die temporäre Umgestaltung des Bahnhofplatzes unter dem Namen „See and the City“. Ganz ähnlich äußerten sich Verkehrsreferent Dr. Thorsten Schüler (UWG) und Tim Weidner (SPD). Er erkenne zwar den ideologischen Nutzen von autofreien Sonntagen an, sagte Schüler. „Aber noch einmal Straßen zu sperren vor dem Hintergrund ,See and the City‘ halte ich für schwer vermittelbar.“

Für die Teilnahme am „Autofreien Sonntag“ plädierte dagegen Eva Pfister (BMS) – und das mit Verve. Die Sitzungsvorlage beinhalte lediglich Argumente gegen die Aktion, kritisierte sie. Dabei sei mit Blick auf die Energiekrise klar: „Wenn wir jetzt keinen Grund haben, daran teilzunehmen, dann weiß ich auch nicht.“ Es brauche auch keine Begleitveranstaltungen, um ein Zeichen zu setzen. Die ablehnende Haltung der Stadtverwaltung finde sie „gesellschaftlich gesehen ganz kritisch“. Bei den autofreien Sonntagen in den 1970er-Jahren sei das alles noch viel einfacher möglich gewesen.

Auch Grünen-Stadtrat Sengl versuchte, noch zu retten, was nicht mehr zu retten war. Wenn schon nicht die ganze Innenstadt sperren, dann wenigstens die Wittelsbacherstraße, wie die Verwaltung im Juli noch vorgeschlagen hatte, sagte er. Doch auch dafür gab es keine Mehrheit im Ferienausschuss. Klare Worte fand CSU-Stadtrat Jägerhuber. Der Antrag im Juli sei aus der Hüfte geschossen worden, ohne die Konsequenzen zu überlegen, sagte er. „Dabei hätte sich jeder Stadtrat das bei seiner Entscheidung zur Grundlage machen können.“

Im nächsten Jahr will die Stadt am „Autofreien Sonntag“ aber teilnehmen – dann mit genügend Vorbereitung und nach Möglichkeit im Zusammenhang mit der Aktion „Starnberg bewegt“. Das beschloss der Ferienausschuss einstimmig.

Kritik übte das Rathaus zudem am Landratsamt. Der vom Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck initiierte „Autofreie Sonntag“ sei wohl auch innerhalb der Kreisbehörde nicht ausreichend kommuniziert worden, weswegen es zu einem „internen Informationsdefizit“ gekommen sei, hieß es in der Beschlussvorlage. Die erste Vorabinformation dazu sei im Rathaus erst am 23. Juni eingegangen.