E-Autos: Landkreis Starnberg weiter in den Top 10 - aber Zurückhaltung beim Kauf

Von: Tobias Gmach

Zwischen E-Auto und Diesel: Jens Krieger, Verkaufsleiter im Autohaus Brunner in Wangen, hat bei beiden Fahrzeugtypen Geschäftseinbußen registriert. © Dagmar Rutt

Benziner und Dieselautos werden weniger im Landkreis, das Elektro-Geschäft floriert – auch im bundesweiten Vergleich – weiterhin. Doch weil die staatlichen Prämien sanken und die Preise stiegen, sind die Kunden seit Anfang des Jahres etwas zurückhaltender geworden.

Landkreis – Die Beobachtung mag mit dem Wohlstand, aber auch mit einer ökologischen Sicht auf die Welt zusammenhängen: Verhältnismäßig viele Landkreis-Bewohner fahren Elektro-Auto. Mit dem Anteil von 3,3 Prozent am Gesamt-Pkw-Bestand liegt die Region nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamts (KBA) deutschlandweit in den Top 10. Nachbarlandkreise wie Bad Tölz-Wolfratshausen, Fürstenfeldbruck oder Weilheim-Schongau können da nicht ganz mithalten. Stadt und Landkreis München schon, genau wie der Kreis Landsberg oder die Landkreise im Raum Stuttgart. Einsamer Spitzenreiter ist übrigens Wiesbaden mit 7,8 Prozent.

Wie das Landesamt für Statistik dieser Tage berichtete, waren zum 1. Januar 2023 im Landkreis Starnberg 2993 Autos mit reinem Elektroantrieb gemeldet. 2021 waren es noch 1071. Geht man von einer Steigerungsrate von knapp 50 Prozent pro Jahr aus, würden 2030 schon rund 60 500 E-Autos durchs Fünfseenland fahren – natürlich ein rein fiktives Szenario, das künftige politische Entscheidungen und technische Entwicklungen außer Acht lässt.

Bund zahlt nur noch 4500 statt 6000 Euro zum E-Neuwagen

Dass der Trend zur E-Mobilität nicht ungebremst ist, registrierte Jens Krieger in den vergangenen Jahren. Sprach der Verkaufsleiter beim Autohaus Brunner in Wangen 2021 noch von der Hälfte der verkauften Neuwagen, schätzt er den E-Auto-Anteil mittlerweile auf 30 bis 40 Prozent. „Die Leute sind zurückhaltender geworden“, sagt Krieger. Seine Erklärung: weniger Prämien vom Staat, teurere Preise der Hersteller. Seit Beginn des Jahres zahlt der Bund nur noch 4500 statt vorher 6000 Euro zum elektrischen Neuwagen dazu. Und wer etwa einen Peugeot E-208 least, sei erst mit 400 statt mit bislang 250 Euro pro Monat dabei. Ein weiteres Problem aus Kriegers Sicht: „Die Ladeinfrastruktur wächst nicht so schnell wie sie müsste.“

Laut Alois Moser, Geschäftsführer im Autohaus Ortner in Starnberg, ist der Trend zum E-Auto zwar weiter deutlich, aber auch er berichtet von Geschäftseinbußen in letzter Zeit. Preis- und Zinssteigerungen, weniger Förderung: Moser nennt die klassischen Faktoren. Die Elektromobilität mit dem Verkaufsschlager VW ID.3 mache circa ein Drittel aus, 2021 sei sie noch bei etwa 40 Prozent des Umsatzes gelegen. Allgemein sagt der Geschäftsführer über seine (potenziellen) Kunden: „Es wird zugewartet. Viele hoffen, dass das Zinsniveau nicht dauerhaft so hoch bleibt.“

Meiste E-Antriebe in Wörthsee, wenigste in Tutzing

Im Landkreis sind laut KBA in Wörthsee die meisten Autos mit Elektro-Antrieb gemeldet (6,8 Prozent). In dieser Statistik sind die Plug-in-Hybride inkludiert, also Verbrenner mit zusätzlichem Elektromotor. Hinter Wörthsee folgen Inning und Krailling (je 6,5), Schlusslicht ist Tutzing mit nur vier Prozent (siehe Grafik). Laut Autohändler Krieger werden Plug-in-Hybride wegen steuerlicher Vorteile vorwiegend als Dienstwagen angeschafft. 2102 sind im Landkreis gemeldet, etwa 600 mehr als noch 2022.

Die Zahl der Benziner, die mit insgesamt 52 978 den größten Anteil (59 Prozent) ausmachen, sank 2022 zum zweiten Mal in Folge. Bei Diesel-Fahrzeugen ist bereits seit 2017 eine rückläufige Entwicklung zu beobachten. Der aktuelle Bestand: rund 28 000 Pkw, etwa 1000 weniger als noch vor einem Jahr. Jens Krieger, den Peugeot-Verkaufsleiter aus Wangen, überraschen diese Zahlen nicht. Auch seine Verkäufe gehen zurück. Die Leute treibe um, dass sie wegen des sukzessiven Diesel-Fahrverbots bald nicht mehr nach München fahren zu dürfen.

