AWISTA entscheidet sich gegen gelbe Tonne

Von: Stefan Reich

Das wird es im Landkreis Starnberg vorerst nicht geben: Das Kommunalunternehmen AWISTA hat sich auch aufgrund einer Kundenbefragung gegen die Einführung einer gelben Tonne entschieden. © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Im Landkreis Starnberg wird vorerst keine gelbe Tonne für Verpackungsabfall eingeführt. Die Zustimmung zu dem Sammelsystem nimmt offenbar ab. Das ergab eine Kundenumfrage des AWISTA.

Starnberg – Für viele Landkreisbürger ist er ein Ärgernis, der Plastikmüll, der durch die Landschaft weht, wenn mal wieder Wind oder wilde Tiere die gelben Säcke am Straßenrand aufgerissen haben. Die gelbe Tonne als mögliche Alternative zum bisherigen Sammelsystem für Verpackungen wird es im Landkreis aber weiterhin nicht geben. Der Verwaltungsrat des landkreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs AWISTA beschloss am Mittwoch, vorerst nicht auf die Einführung der gelben Tonne hinzuwirken. Bei der Entscheidung spielte laut Vorstand Christian Wufka auch ein verändertes Stimmungsbild in der Bevölkerung eine Rolle.

Im März und April hatten in einer Umfrage unter 1000 volljährigen Landkreisbürgern nur noch 39,2 Prozent mit „Ja, auf jeden Fall“ oder „Eher ja“ auf die Frage geantwortet, ob der Landkreis den gelben Sack durch die gelbe Tonne ersetzen sollte. 45,3 Prozent sprachen sich explizit gegen die Einführung aus. In der vorigen Kundenzufriedenheitsumfrage 2018 waren noch 63 Prozent dafür gewesen. Vor allem jüngere Befragte zwischen 18 und 39 Jahren seien für die Einführung der gelben Tonne, heißt es in der Auswertung. Die Ablehnung nehme mit dem Alter der Befragten zu.

Neue Entscheidung frühestens in drei bis vier Jahren

„Wir wissen auch nicht, woher diese Veränderung kommt“, sagte Wufka am Donnerstag bei einem Pressegespräch. „Wir können nur vermuten, dass es sich zum Teil damit erklärt, dass die Qualität der Säcke besser geworden ist und sie vielleicht nicht mehr so oft aufreißen.“ Weil es zudem keinen klaren politischen Auftrag gebe, habe der AWISTA-Verwaltungsrat beschlossen, für die nächste Ausschreibungsperiode von 2025 bis 2027 nicht auf den für den Landkreis zuständigen Betreiber der Dualen Systeme zuzugehen mit dem Anliegen, die gelbe Tonne einzuführen.

Für die Entsorgung von Verpackungen ist nicht das Kommunalunternehmen AWISTA zuständig. Der Einzelhandel zahlt für jede verkaufte Verpackung eine Gebühr an die sogenannten Dualen Systeme. Das bekannteste ist der Grüne Punkt. Welches der zwölf Systeme für ein Gebiet zuständig ist, wird alle paar Jahre neu ausgelost. Im Landkreis Starnberg war es für Verpackungen, mit Ausnahme von Glas, bis vor Kurzem die Reclay Group, inzwischen ist es die Belland-Vision GmbH. Die Systeme wiederum beauftragen Dienstleister mit Abholung der von Verbrauchern gesammelten Verpackungen, im Fall Starnberg aktuell das Unternehmen Remondis. Die Art, wie die Verpackungen gesammelt werden, also über Wertstoffinseln, im gelben Sack oder in der gelben Tonne, kann der AWISTA mit den Dualen Systemen aushandeln oder über eine – unter Umständen gerichtlich durchzusetzende – Rahmenvorgabe bestimmen.

Kunden sind mit AWISTA höchst zufrieden

Für die Jahre 2025 bis 2027 wird der AWISTA keine Umstellung anstreben. Vor der Ausschreibungsperiode 2028 bis 2031 solle es aber erneut eine Abfrage geben, kündigte Wufka an, voraussichtlich im Zuge der nächsten Kundenzufriedenheitsbefragung in fünf Jahren.

Die aktuelle Befragung hat auch ergeben, dass viele Landkreisbürger weiter großen Wert auf den gedruckten und jährlich per Post zugestellten Abfallkalender legen. „Wir werden ihn beibehalten, auch wenn das jährlich einen hohen fünfstelligen Betrag kostet“, sagte Wufka. 54 Prozent der Befragten antworteten auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, den Kalender nur noch digital zu erhalten, mit „Nein“. Mit dem AWISTA insgesamt zufrieden sind 95 Prozent, 70 Prozent sogar sehr zufrieden. Neun von zehn Befragten finden den zweiwöchigen Abholrhythmus genau richtig.