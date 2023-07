AWISTA schaut anonym in die Restmülltonnen

Analyse diese Woche in vier Orten

Für eine Restmüll-Analyse werden in vier Orten diese Woche die grauen Tonnen nicht normal geleert, sondern speziell abgeholt. Die Analyse erfolge anonym, betont das Kommunalunternehmen AWISTA.

Landkreis – Das Kommunalunternehmen AWISTA wird in dieser Woche Woche (17. bis 21. Juli) in Frieding, Seefeld, Feldafing und Gauting in Restmülltonnen schauen, um eine Sortieranalyse zu erstellen. Diese soll belastbare Daten über den Restmüll erbringen und Rückschlüsse, was nicht gut läuft und wie man es verbessern kann.

„Die Analysen und Probenahmen erfolgen anonym und nicht haushaltsbezogen. Das Trennverhalten der einzelnen Haushalte wird nicht überprüft. Mit der Durchführung der Analyse wurde das auf Abfall, Umwelt und Energie spezialisierte Witzenhausen-Institut beauftragt“, teilte das Kommunalunternehmen mit.

In den genannten Gemeinden und Ortsteilen werden die Tonnen in den beiden Wochen nicht wie üblich mit den bekannten Müllfahrzeugen eingesammelt bzw. geleert. Der Abfall wird mit dem AWISTA eigenen LKW und den Kollegen des AWISTA Starnberg KU eingesammelt. Bei Fragen: (0 81 51) 2 72 60.