Dem Durchstich der Petersbrunner Straße in Starnberg steht nichts mehr im Wege. Das Staatliche Bauamt und die Eigentümer des Grundstücks Münchner Straße 31 haben sich geeinigt, das Wohnhaus kann abgerissen werden.

Starnberg – „Der Grunderwerb ist vollzogen. Wir können jederzeit auf das Grundstück zugreifen.“ Ganz unaufgeregt verkündet Herwig Ludwig, der Projektleiter für den B 2-Tunnel beim Staatlichen Bauamt Weilheim, eine Nachricht, die in den vergangenen Jahren von interessierter Seite immer wieder emotionalisiert wurde. Es geht um das Grundstück Münchner Straße 31 in Starnberg – jene 624 Quadratmeter große Fläche mit Garten, Wohnhaus, Gewerbeeinheit, Garage und Schuppen, die für den Durchstich der Petersbrunner Straße benötigt wird.

Bekanntlich bildet die Petersbrunner Straße im Zusammenhang mit dem Tunnelprojekt künftig die maßgebliche Erschließung für das Starnberger Gewerbegebiet. Aus der bisherigen Sackgasse wird perspektivisch eine Staatsstraße. Dafür erforderlich ist eben jenes Grundstück, das bis vor kurzem noch in Privatbesitz war. Das Haus muss für den Durchstich abgerissen werden.

Die Behörden hätten die Eigentümer enteignen können

Theoretisch hätten die Behörden die Eigentümer sogar enteignen können – so hatten es Richter vor vielen Jahren festgelegt. So weit ist es nun aber nicht gekommen, wie Ludwig im Gespräch mit dem Starnberger Merkur betont. „Ein solches Grundstück wird gekauft und entschädigt“, beschreibt er das allgemeine Vorgehen, ohne auch nur ansatzweise ins Detail zu gehen. „Das ist ein sehr interner Vorgang.“ Verantwortlich für Geschäfte dieser Art sei die Grunderwerbsabteilung beim Staatlichen Bauamt.

In den Verhandlungen scheint also gelungen zu sein, was der frühere Leiter der Weilheimer Behörde, Michael Kordon, bereits im Februar 2017 anlässlich des Tunnel-Beschlusses des Stadtrats gesagt hatte: „In fast allen Fällen gelingt es uns, die Grundstücke freihändig zu erwerben. Eine Enteignung schwebt immer im Raum, trifft aber sehr selten die Realität.“ Nach Informationen des Starnberger Merkur sollen die bisherigen Eigentümer bereits ausgezogen sein.

Den Durchstich plant das Bauamt für Ende 2019

Den Durchstich der Petersbrunner Straße plant das Staatliche Bauamt für Ende dieses Jahres. Bis dahin will die Stadt mit dem Umbau der Straße bis zur Kreuzung Gautinger Straße fertig sein. Wie berichtet, wird der Straßenraum inklusive Parkplätzen, Gehwegen und Radweg komplett neu geordnet. Mit den vorgeschalteten Arbeiten – Verlegen der Gasleitung und der Wasserleitung – wurde bereits begonnen. Die Straßenarbeiten sollen Anfang Mai starten, erklärt Bürgermeisterin Eva John. Die Ausschreibung sei gelaufen – „wir werden bald vergeben können“.

Die Baustellenlogistik erfordert Stadtverwaltung, Baufirmen und Anliegern einiges ab, schließlich soll der Betrieb in den ansässigen Unternehmen während der Bauzeit möglichst reibungslos weiterlaufen. „Wir takten es so, dass eine permanente Zufahrt zu den Grundstücken gewährleistet ist“, sagt John. Sobald die Baufirma beauftragt sei, werde das genaue Prozedere besprochen. Die Kosten für die Arbeiten sind mit 3 Millionen Euro veranschlagt, die sich Freistaat und Stadt teilen. Für den städtischen Anteil von 1,5 Millionen Euro sind hohe staatliche Zuschüsse in Aussicht gestellt.