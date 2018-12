B2-Tunnel: Mega-Aufgabe für Feuerwehr Starnberg

Für die Feuerwehren wird der B 2-Tunnel eine enorme Herausforderung – und womöglich teuer. Kommandant Markus Grasl nimmt kein Blatt vor den Mund.

Starnberg – Das echte Leben liefert manchmal die besten Beispiele: Am Montagmorgen ging an der Mühlbergstraße ein Mercedes in Flammen auf, wohl wegen eines technischen Defekts. In acht Jahren hätte der Pkw gerade im Tunnel sein können, als die Flammen aus dem Motorraum schlugen.

Genau dieses Szenario ist es, dass die Feuerwehren umtreibt und das es zu bewältigen gilt. Dazu liegen inzwischen mehrere Gutachten vor, über die Experten und der Starnberger Kommandant Markus Grasl am Montagabend in einer mehrstündigen Präsentation den Stadtrat in Kenntnis setzten.

Kurzfassung: Es gibt enorm viel zu tun in den nächsten Jahren, und enorm viel zu investieren.

Die Stadt hatte die International Fire Academy (IFA), ein bei Tunnelbränden weltweit anerkanntes Institut aus der tunnelreichen Schweiz, beauftragt, Vorschläge zur Einsatztaktik bei einem Brand im B 2-Tunnel zu machen. Gutachter Christian Brauner und seine Kollegen bilden Feuerwehrleute aus aller Welt aus und nutzen zugleich deren Erfahrungen. Bessere Experten hätte die Stadt nicht finden können. Als Top-Experte gilt auch Dr. Dirk Schneider, der die Frage der Aufzüge und einer Löschanlage untersucht hat, am Montag aber nicht anwesend war. Dritter Fachmann ist Kommandant Grasl, der als so genannter federführender Kommandant für alle acht Wehren im Stadtgebiet spricht. Wichtige Fragen zur Sicherheit im Tunnel:

Wie sicher ist der B 2-Tunnel für Starnberg?

Sicher, betonte der Leiter des Staatlichen Bauamts Weilheim, Uwe Fritsch. Es sei schlecht, wenn einige den Eindruck erweckten, es werde ein „Zweite-Wahl-Tunnel“ gebaut, der Einschränkungen habe. Man baue nach den gültigen Sicherheitsvorschriften der RABT und werde sich für Verbesserungen im Interesse der Stadt nach Kräften einsetzen, betonte Fritsch. Grasl wollte eine Trennwand zwischen den Fahrspuren im Tunnel, die wegen des Planfeststellungsbeschlusses nicht möglich ist. Nach Einschätzung Brauners ist ein Tunnel sicherer als die freie Strecke, Brände seien sehr selten. Dafür sind Brände im Tunnel umso gefährlicher.

Was hat es mit den Aufzügen auf sich?

Die sechs Notausstiege haben Treppenhäuser über in einem Fall mehr als 30 Meter, was Grasl zufolge zwölf Stockwerken entspricht. Die Feuerwehr und für sie die Stadt fordern Feuerwehraufzüge, die im Einsatzfall von der Feuerwehr bedient werden und die zum Material- und Personaltransport genutzt werden sollen – und zur Rettung von Menschen aus dem Tunnel. Grasl hält sie für unverzichtbar, was durch Schneiders Gutachten untermauert wird.

Auch IFA-Gutachter Brauner stellt klar: „Sie brauchen diese Aufzüge.“ Denn: Für den Einsatz im Tunnel bei einem Brand müssen alle Kräfte mit zwei Flaschen auf dem Rücken in den Einsatz, was hoch anstrengend ist. Im Tunnel selbst ist eine Wegstrecke von 300 Meter gerade so zu schaffen (so genannte Eindringtiefe) – sind die Männer und Frauen vorher schon weit gelaufen, könnte das zu anstrengend werden. Das Staatliche Bauamt, sagte Tunnel-Projektleiter Herwig Ludwig in der Sitzung, werde die Gutachten zu diesem Punkt wie zu allen anderen mit einem eigenen Gutachten beraten und sich bis Ende Januar eine Meinung bilden, die es dann mit der Stadt diskutieren will. Ob die Behörde für oder gegen Aufzüge ist, ließ er offen – der Bund als Bauherr sieht diese Systeme normalerweise in Tunneln nicht vor, sie gehören nicht zur Standardausstattung.

Bekommt der Tunnel eine Löschanlage?

Das ist noch ungewiss – für die Brandbekämpfungsanlage (BBA) gilt dasselbe wie für die Aufzüge: Sie ist nicht Standard, der Bund bezahlt sie nicht. Ob er für den B 2-Tunnel eine Ausnahme macht, ist offen. Ludwig erklärte, diese Frage soll ebenso wie die der Aufzüge im Frühjahr geklärt werden. Brauner hält eine BBA für erforderlich und war überrascht, dass sie nicht fest eingeplant ist – er war davon ausgegangen. „Eine BBA gibt mehr Zeit, macht den Feuerwehreinsatz aber nicht überflüssig“ – und sie spare weder Personal noch Ausrüstung bei den Feuerwehren. Eine BBA kann einen Brand jedoch klein halten.

Das Gefährliche sei der Rauch, der sich in einem Tunnel schneller ausbreitet als der Mensch fliehen kann. Schnelles Löschen und den Rauch zu stoppen, um die Menschenrettung zu unterstützen, ist daher ein Ziel. Die Selbstrettung, sagte Brauner, habe enge Grenzen.

Was bedeutet ein Brand für die Wehren?

Eine enorme Belastung, auch seelisch, und ein hohes Risiko. Das Ausmaß hänge vom Standort ab: Mit dem Wind im Rücken könne man ganz gut arbeiten – aber auf der anderen Seite eines Feuers sei es die Hölle, sagt Brauner. Mit einem Wohnhausbrand sei das nicht vergleichbar – dort sei der Rettungstrupp wenige Meter entfernt, im Tunnel unter Umständen mehrere hundert Meter. Sie müssen dann Routine beweisen, die sie sonst nie brauchen – beispielsweise, mit dem Ellbogen an der Wand entlang zu gehen, wenn sie im Rauch nichts sehen. Das muss alles gelernt und geübt werden. Die Belastung lasse sich durch Technik und Organisation aber ein Stück weit reduzieren. Vieles, sagt Brauner, sei eine Frage der exakten Planung – die sei aufwändig, aber nötig.

Wie liefe ein Einsatz im Tunnel ab?

Ein Szenario: Ein Pkw brennt mitten im Tunnel. Nach den Vorschläge von IFA und den Überlegungen Grasls würde die Starnberger Feuerwehr übers Nordportal anfahren mit zunächst drei Fahrzeugen innerhalb der Hilfsfrist von zehn Minuten ab Notrufeingang, die Feuerwehr Söcking von Süden. Voraussetzung: Die Maisinger-Schlucht-Straße zwischen Söcking und Neusöcking wird geöffnet für die Feuerwehr und mit einer ferngesteuerten Schranke versehen, die an die Notfallsysteme des Tunnels gekoppelt ist. Zudem muss die Brücke für 18-Tonnen-Löschfahrzeuge ertüchtigt werden. Das will Grasl unabhängig vom Tunnel.

Je ein Fahrzeug fährt zu den nächstgelegenen Notausstiegen, um Löschtrupps dort in den Tunnel zu schicken. Diese Einsatzstärke mit den entsprechenden Kräften wäre wohl bei jedem Unfall im Tunnel nötig.

Was brauchen die Feuerwehren?

Vor allem eines: Personal. Brauner hat für einen Pkw-Brand im Tunnel einen Personalbedarf von 60 Mann errechnet, davon 48 mit Atemschutzgeräten. Derzeit kommen die Feuerwehren Starnberg und die Ortsteile tagsüber auf schätzungsweise acht, erklärte Kommandant Grasl. Das Personal muss intensiv und speziell für Tunneleinsätze ausgebildet werden, sinnvollerweise auch bei der IFA, die eine einzigartige Übungsanlage hat.

Die 60 Mann sind allein für den Einsatz im Tunnel nötig, denn Brauner rät, von allen Seiten anzugreifen – je ein Löschfahrzeug von beiden Seiten, dazu zwei weitere, deren Besatzungen über die Notausgänge in den Tunnel eindringen und löschen. Weitere Kräfte sind für Verkehrslenkung und dergleichen erforderlich. Grasl zufolge müsse die Stadt frühzeitig mit der Umsetzung beginnen und auch Vereinbarungen mit Nachbargemeinden schließen, deren Feuerwehren mitalarmiert werden müssen – und die Stadt müsse deren Sonderausrüstung und Ausbildung bezahlen. Die Wehren im Stadtgebiet, vor allem Starnberg und Söcking, müssen besser ausgestattet werden – mit Spezialfahrzeugen wie Lüfter-Lkws, Atemschutz und einigem mehr. Kosten sind nicht bekannt.

Braucht Starnberg eine Berufsfeuerwehr?

Nein – die gibt es erst ab 100.000 Einwohnern. Angestellte Feuerwehrleute sind aber wahrscheinlich. Brauner sieht keine zwingende Notwendigkeit, die Einsatzkräfte anzustellen – in Baden-Württemberg würden Tunnel wie jener in Starnberg durchaus von freiwilligen Wehren abgesichert, die entsprechend ausgerüstet und ausgebildet seien. Grasl pocht auch nicht auf angestellte Feuerwehrleute, doch werde man wegen der Starnberger Verkehrsverhältnisse – lange Anfahrtswege zum Gerätehaus – und der vielen Pendler nicht darum herumkommen. Das nennt sich dann Ständige Wache.

Die derzeit angestellten vier Gerätewarte sind übrigens keine angestellten Feuerwehrleute. Er wies den Stadtrat auch auf die Möglichkeit hin, Bedienstete und zur Not Bürger zum Feuerwehrdienst zu verpflichten. Grasls Zukunftskonzept enthält dazu Eckpunkte wie die Stationierung eines Löschfahrzeuges am Betriebshof; das Papier will er dem Stadtrat schon lange vorstellen. Das soll im Januar geschehen.

Die Experten aus der Schweiz, die auch Feuerwehrleute aus New York und Asien ausbilden, haben für Tunneleinsätze diverse Taktiken entwickelt. Dazu gehört der Einsatz von Blindenstöcken – ein ausgebildeter Feuerwehrmann kann mit ihnen Autos und Menschen ausfindig machen, auch wenn er im Rauch nichts erkennen kann.

Wie viel Zeit bleibt zur Vorbereitung?

Keine, ist Markus Grasl überzeugt. „Wir müssen gestern damit anfangen“, sagte er im Stadtrat. Es geht um Personalgewinnung, Ausbildung, Planung, Beschaffungen. Und es geht nicht nur um den Tunnel, auch um das Gewerbegebiet Schorn – deswegen taucht in Grasls Überlegungen auch ein neues Gerätehaus im Starnberger Gewerbegebiet auf, das die Wehr näher an Schorn brächte. Details dazu und zu anderen Erfordernissen soll der Feuerwehrbedarfsplan erweisen, der wohl Anfang kommenden Jahres im Entwurf vorliegen soll. Die Entscheidungen über BBA und Aufzüge sollen bis Mitte 2019 fallen; die ebenso wichtige Frage der Zufahrten und Aufstellflächen wird im Arbeitskreis BOS von Bauamt, Stadt, Feuerwehren, Rettungsdiensten und anderen besprochen. Dieser Arbeitskreis wird allgemein als sehr hilfreich und konstruktiv gelobt.

Die Erweiterung der Aufstellflächen übrigens wäre nach dem Planfeststellungsbeschluss nicht nötig, weil die Straße dafür ausreiche, sagte Herwig Ludwig. Beispiel: der Pfarrhof. Die offizielle Feuerwehrzufahrt hatte sich bei einem Ortstermin als faktisch untauglich erwiesen, weil Ludwig ein Löschfahrzeug hochfahren ließ und das nur nach Rangieren ankam. Es gehe um Optimierungen, es sei keine Alibi-Veranstaltung.

Kommandant Grasl riet dem Stadtrat, sich um die Baustellenwache zu bewerben. Darunter versteht man eine Art Werksfeuerwehr für die Baustelle. Grasl erhofft sich, falls die Stadt diese Aufgabe übernimmt, eine frühzeitige Kenntnis von Baustelle und Bauwerk, Vorteile bei der Ausbildung und dass die Feuerwehr mit dem Tunnel mitwächst. Entschieden wurde darüber noch nicht.