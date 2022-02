Starnberg hofft auf neue Gehwege zum Nulltarif

Von: Peter Schiebel

Baumfällungen an der B 2 haben gestern begonnen. Bis Ende des Monats werden im Bereich der Bahnbrücke Rodungen vorgenommen. Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts werden als Ausgleich an anderen Stellen Ersatzpflanzungen vorgenommen. © Andrea Jaksch

Eines der großen Projekte im Zusammenhang mit dem Bau des B 2-Tunnels in Starnberg ist die neue Bahnbrücke über die Bundesstraße auf Höhe des McDonalds’s. Das alte Bauwerk muss ersetzt werden, weil die B 2 an der Stelle durch das Nordportal des Tunnels breiter wird als es bisher der Fall ist.

Starnberg - Die neue Bahnbrücke in Starnberg über das Nordportal des Tunnels wird deutlich breiter. Sie muss auf 24,50 Meter aufgeweitet werden, damit die insgesamt sechs Fahrspuren und die Gehwege genügend Platz haben. Als vorbereitende Maßnahme hat das Staatliche Bauamt Weilheim gestern mit Baumfällungen in dem Bereich begonnen.

Bis Ende der Woche sollen die Arbeiten stadtauswärts zwischen Brücke und Uhdestraße sowie stadteinwärts vor dem Gaßner-Hochhaus abgeschlossen sein. Die Rodungen sind nötig, um heuer in dem Bereich Leitungen, sogenannte Sparten, verlegen zu können, ehe die Deutsche Bahn im kommenden Jahr die Brücke erneuern will.

In dem Zusammenhang hat sich der Stadtrat am Montagabend mit der neuen Brücke oder genauer: mit den Gehwegen untendrunter beschäftigt. Aufgrund von Gesetzen auf Bundes- und Landesebene muss sich die Stadt nämlich unter gewissen Voraussetzungen an den Kosten für die Herstellung der Gehwege beteiligen. In der aktuellen Planung geht es um drei Meter breite Gehwege, an denen sich die Stadt nach einer komplizierten Formel mit rund 273 000 Euro beteiligen müsste. Das sind übrigens 766 000 Euro weniger als ursprünglich errechnet. Und in Verwaltung und Stadtrat gibt es sogar die leise Hoffnung, ganz ohne Beteiligung hinzukommen – dann nämlich, wenn die Breite auf 2,50 Meter und damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite für Geh- und Radwege reduziert wird.

Einstimmig beauftragte der Stadtrat die Verwaltung deswegen, die wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Änderung zu prüfen und das Ergebnis anschließend wieder den Gremien vorzulegen. Er folgte damit einer Empfehlung des Bauausschusses aus dessen Sitzung in der vergangenen Woche.