Bäumchen-Reste entfernt, vorerst keine Neupflanzung

Da stand mal eine Hainbuche: Zwölf der Bäume an der Possenhofener Straße wurden von Unbekannten abgeschlagen. Die Stadt erstattet Anzeige. © Andrea Jaksch

Das Abschlagen von einem Dutzend Hainbuchen an der Possenhofer Straße ist inzwischen ein Fall für die Polizei. Starnbergs Stadträte müssen sich ebenfalls wieder mit den umstrittenen Bäumchen befassen.

Starnberg – Die abgesäbelten Hainbuchen an der Possenhofener Straße in Starnberg werden vorerst nicht ersetzt. Das erklärte Rathaussprecherin Lena Choi am Dienstag nach Rücksprache mit Bürgermeister Patrick Janik. Wie berichtet, sind zwölf der noch recht kleinen Bäume in den vergangenen Wochen abgeschlagen worden, die Stadt hat Anzeige erstattet.

Die Pflanzung der Bäume ist ein Stück aus der Starnberger Politikgeschichte, und es ist nicht unbedingt ein Ruhmesblatt. Die Anwohner waren fast geschlossen gegen die Pflanzung, die dennoch erfolgte ohne Gremienbeschluss – und einen Rattenschwanz von Diskussionen in städtischen Gremien zur Folge hatte. Letztlich blieben sie stehen – bis vor Kurzem. Ein Unbekannter hatte zwölf der Bäume abgeschlagen, womöglich mit einer Machete oder ähnlichem. Starnbergs Polizeichef Bernd Matuschek bestätigte am Dienstag den Eingang der Strafanzeige gegen unbekannt wegen Sachbeschädigung. Nun werde die Polizei ermitteln. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Bereits vor einigen Jahren waren die Hainbuchen angegangen worden, damals wurden Triebe abgeschnitten.

Mäharbeiten scheinen es nicht gewesen zu sein

Einige Anwohner vermuten, dass die Bäume eher versehentlich einer Mähaktion zum Opfer gefallen sein könnten. Wer dort mähen lässt, ist das Staatliche Bauamt Weilheim, weil die Possenhofener Straße eine Staatsstraße ist. Zuletzt sei dort im Mai und Juni gemäht worden, heißt es aus der Behörde, in den vergangenen Wochen jedoch nicht.

Bleibt die Frage, was nun passiert. Die Stadt hat durch den Bauhof die Reste der Hainbuchen entfernen lassen – „aus optischen Gründen“, wie Lena Choi erklärte. Was künftig auf dem Hang wachsen soll, will Bürgermeister Janik mit den Stadträten besprechen. In einer der nächsten Sitzungen des Umweltausschusses soll das Thema auf die Tagesordnung. Nächster geplanter Termin ist am 12. Oktober. (ike)