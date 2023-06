Blitz schlägt in Baum ein, Wasserrettungseinsatz auf dem Wörthsee

Ein Blitz setzte in Percha einen Baum in Brand; die Spitze musste abgesägt werden. © Jürgen Römmler

Die ersten Gewitter der angekündigten Front sind am Abend über den Landkreis Starnberg hinweggezogen. Die Feuerwehren hatten es mit vielen umgestürzten Bäumen zu tun.

Update 23. Juni, 14.30 Uhr: Inzwischen hat die Kreisbrandinspektion Starnberg eine erste Bilanz gezogen. Es gab 29 Alarmierungen - die Einsatzzahl dürfte deutlich höher liegen. Dazu gehörte auch die Räumung einer S-Bahn in Weßling, die nach einem Sturmschaden am Stromabnehmen liegengeblieben war. In Starnberg schlug ein Blitz neben der Hochschule für den öffentlichen Dienst ein, was zu einem Feueralarm führte. Einsatzkräfte mussten die ganze Schule durchsuchen, um festzustellen, dass es ein Fehlalarm war.

Starnberg - Kurz vor 19 Uhr krachte es mächtig im Landkreis Starnberg: Die vom DWD angekündigten Gewitter sind angekommen. Über den Kreis bildete sich eines wie aus dem Nichts binnen weniger als 20 Minuten - das zeigt das Regenradar. Und es war ein schweres: Wegen dieses Unwetters rief der Wetterdienst die Unwetterwarnstufe 5 aus, die höchste. Der Landkreis war aber eher am Rand betroffen, schwerer wütete das Unwetter im Landkreis München. Binnen 25 Minuten fielen dort mehr als 20 Liter Regen je Quadratmeter. Stellenweise hagelte es auch, aber zumeist leicht - die Körner waren aber kirschgroß. Auch im westlichen Landkreis zog ein Gewitter drüber.

Unwetter in Bayern: Baum trifft vorbeifahrendes Auto

Zwar liegen noch keine genauen Angaben vor, doch mussten zahlreiche Feuerwehren wegen umgestürzter Bäume ausrücken. Einige Straßen waren blockiert. Auf der M4 zwischen Gauting und Neuried traf ein Baum ein vorbeifahrendes Auto, das dem Baum aber standhielt. Die Feuerwehr Neuried besetigte den Stamm und kümmerte sich um die Insassen. Über schwere Vorfälle oder Verletzte lagen zunächst keine Angaben vor. Die S8 konnte zwischen Herrsching und Seefeld nicht fahren - witterungsbedingt, wie die Bahn meldete. Inzwischen ist auch der Abschnitt von Gilching bis Seefeld betroffen.

In Percha schlug ein Blitz während eines Gewitters in einen rund 25 Meter hohen Baum an der Berger Straße ein, der in Brand geriet. Die Feuerwehr Percha löschte die Flammen. Um den Baum genauer zu begutachten, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Starnberg nachgefordert. Da der Baum im Bereich des Blitzeischlags beschädigt wurde, musste das Stück oberhalb des Einschlages von der Drehleiter aus mit der Motorsäge abgetragen werden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Berger Straße immer wieder voll gesperrt werden, was erhebliche Rückstaus Richtung Berg und Starnberg verursachte.

Wasserretter auf dem Wörthsee im Einsatz

Auch auf dem Wasser gab es Einsätze. So meldete Oliver Jauch, Sprecher der Kreiswasserwacht Starnberg, das mehrere Melder zu Beginn eines Unwetters zwei Boote in Not auf dem Wörthsee gesehen hatten. Die Wasserwacht Wörthsee, deren Station gerade besetzt war, fuhr sofort raus und entdeckte ein Boot schnell – die Insassen waren wohlauf und brauchten keine Hilfe, um ans Ufer zu kommen. „Um die eigenen Besatzungsmitglieder nicht unnötigen und unabwägbaren Risiken auszusetzen, wurde die Suche wegen der extrem widrigen Bedingungen zwischenzeitlich unterbrochen. Ein zweites Boot war zu diesem Zeitpunkt nicht zu sehen. Nachdem das Unwetter etwas nachgelassen hatte, wurde die Suche wieder aufgenommen. Hierbei konnten weder die ehrenamtlichen Helfer der Wasserwacht noch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr weitere Boote auf dem See ausmachen, so dass der Einsatz gegen 20 Uhr beendet wurde“, erklärte Jauch. Die meisten Rettungskräfte konnten auf der Anfahrt abdrehen.

Die Vorwarnung vor den Unwetter gilt noch die ganze Nacht bis gegen 4 Uhr am Freitagmorgen. Nach Mitternacht sollen die Unwetter aber an Stärke verlieren.

