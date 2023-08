Bahn bietet 550 Personen Umzug an

Wegen Baustelle in Starnberg

Die Deutsche Bahn hat rund 550 Anwohnern aus dem Bereich rund um die zu erneuernde Bahnbrücke das Angebot gemacht, während der Bauarbeiten zumindest zeitweise anderweitig zu übernachten. Das erklärt eine Sprecherin auf Anfrage des Starnberger Merkur.

Starnberg – Dass die Deutsche Bahn Anwohnern der Brückenbaustelle an der B 2 das Angebot macht, während der Arbeiten zumindest zeitweise anderweitig zu übernachten, war bereits seit einigen Wochen bekannt. Nun steht auch die Zahl der Starnberger fest, die sich auf Kosten des Konzerns eine Ausweichunterkunft suchen dürfen „Wir haben rund 550 Personen angeschrieben“, teilt eine Sprecherin auf Anfrage des Starnberger Merkur mit. Auf der Westseite der Bahnstrecke betrifft das Menschen, die an der Gradstraße, der Leutstettener Straße, der Rheinlandstraße und der Ferdinand-Maria-Straße wohnen, auf der Ostseite geht es um Haushalte am Seilerweg, an der Uhdestraße und an der Perchastraße. Hinzu kommt auch ein Teilbereich der Münchner Straße (B 2).

„Die Anwohnerinnen und Anwohner haben abhängig von der Bauphase und der jeweiligen Entfernung maximal Anspruch auf 13 Nächte (also die komplette Bauzeit, Anm. d. Red.), im geringsten Fall besteht Anspruch auf zwei Nächte“, erklärt die Sprecherin. Grundlage dafür ist ein Lärmgutachten, dass die Deutsche Bahn als Bauherrin hat erstellen lassen.

Wie viele der 550 angeschriebenen Personen auch tatsächlich ihre Wohnungen verlassen, steht noch nicht fest. „Die Abrechnung wird erst nach der Bauphase erfolgen“, sagt dazu die Bahnsprecherin. Dafür ist die Höhe der Kosten bekannt, die der Konzern bezahlt. Es sind pro Nacht 150 Euro für ein Doppelzimmer und 110 Euro für ein Einzelzimmer. Weitere Erstattungen neben den Übernachtungskosten übernimmt die Bahn nicht. Wer während der Bauphase nicht umziehen will, erhält eine monetäre Erstattung für die Unannehmlichkeiten. Das sind nach Angaben der Sprecherin 75 Euro pro Nacht und Person. Alles in allem dürften auf die Bahn damit Kosten im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrag zukommen.

Arbeiten auch in der Nacht

Vor allem der Abriss der bestehenden Bahnbrücke aus dem Jahr 1960 ist mit großem Lärm verbunden. Herwig Ludwig vom Staatlichen Bauamt Weilheim hatte bereits vor einiger Zeit erklärt, dass Pressluftmeißel und Abrissbagger zum Einsatz kommen, um das meterdicke Stahlbetonbauwerk zu entfernen. Dabei müsse auch nachts gearbeitet werden, um die Sperrung von Bahnstrecke und B 2 zeitlich auf das notwendige Maß zu reduzieren, hieß es.

Wie berichtet, ist die Bundesstraße im Bereich der Bahnbrücke zwischen 24. August und 6. September gesperrt. Die Umleitung erfolgt je nach Fahrtrichtung und Fahrtziel über Leutstettener Straße, Gautinger Straße, Moosstraße und Petersbrunner Straße. Die Bahnlinie zwischen Gauting und Tutzing ist zwischen 27. August und 4. September unterbrochen.