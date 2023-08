Bahnbrücke: 650 Tonnen unterwegs

Die alte Brücke wurde am Montagmorgen ausgebhoben, der Abriss der Widerlager hat begonnen. © Andrea Jaksch

Die Tage der alten Eisenbrücke über die Münchner Straße in Starnberg sind gezählt: Am Montagmorgen begann der Abriss des Bauwerks. Auf der Umleitung gibt es nach wie vor zwar bisweilen Stau, aber keinen Verkehrskollaps.

Starnberg – Schon am frühen Mittwochvormittag standen die ersten Zaungäste an den Absperrungen an der Münchner Straße – einige technik-interessierte Starnberger wollten sehen, wie die alte Bahnbrücke ausgehoben wird. Dafür waren in der Nacht mehrere große Autokräne in Stellung gebracht worden, die die Brückenteile rasch aus den alten Widerlagern, den Brückenfundamenten, geholt hatten. Das sollte eigentlich um 6 Uhr morgens beginnen und vier Stunden dauern – um 8 Uhr waren die Teile aber schon weggehoben und lagen auf der Fahrbahn. Die Metallelemente werden zerlegt und, soweit möglich, recycelt. Unmittelbar danach begannen Spezialisten mit Baggern damit, die Widerlager abzureißen. Diese Arbeiten werden sich voraussichtlich bis Dienstag hinziehen – und ziemlich laut werden. Unter anderem deswegen hat die Bahn mehr als 500 Anwohnern angeboten, während der Arbeiten umzuziehen (wir berichteten).

Die Technik-Interessierten kommen dann ab Mittwoch wieder auf ihre Kosten, wenn laut Zeitplan der Bahn die ersten Elemente der neuen Brücke angeliefert werden, natürlich per Schwertransport. Ebenfalls ab Mittwoch sollen die beiden neuen Widerlager, die neben der alten Brücke gebaut worden waren, mit einer sogenannten Verschubbahn an ihre endgültige Position gezogen. Das passiert mit etwa fünf Stundenkilometern – die Widerlagen wiegen schließlich rund 650 Tonnen pro Stück. Der Zeitplan steht, erklärte ein Bahn-Sprecher auf Anfrage, und sieht für Donnerstagvormittag den Einhub der neuen Stahlträger vor. Anschließend werden Schotter, Schwellen und Schienen aufgebracht und installiert, ebenso die Oberleitung.

Es folgen bis einschließlich Sonntag, 3. September, weitere Restarbeiten. Die Sperrung der Bahnlinie dauert, wie berichtet, bis 4. September, gegen 4 Uhr. Zum Berufsverkehr sollen also wieder S-Bahnen fahren. Die Sperrung der Münchner Straße wird zwei Tage später, am 6. September, aufgehoben.

Ampel ist umprogrammiert

Manche wundern sich über Aussagen des Staatlichen Bauamts oder der Polizei, dass die Umleitung gut funktioniere – wenn sie selbst im Stau stehen. Oliver Jauch, Verkehrssachbearbeiter der Polizei, bleibt bei seiner Einschätzung, stellt aber fest, dass es manchmal zunächst ohne ersichtlichen Grund zu Staus kommt, und zwar in beiden Richtungen. Da reicht manchmal ein Lieferfahrzeug, das einparkt. Wenn es sich einmal staut, löse sich das in der Regel schnell wieder auf. Am Montagmorgen beispielsweise reichte der Stau zeitweise bis zur Söckinger Straße zurück – kurz danach floss der Verkehr ohne Probleme.

Die Ampel an der Einmündung der Moos- in die Petersbrunner Straße ist am Samstag wie geplant umprogrammiert worden, die Schleife in der Fahrbahn abgeschaltet, erklärte Florian Sendl vom Staatlichen Bauamt. Die Schleife, die auf Fahrzeuge an der Einmündung reagierte, hatte dazu geführt, dass die Ampel für den Verkehr auf der Petersbrunner Straße häufig rot zeigte – das hinderte den Verkehrsfluss. Am Montagabend wollten Fachleute die Ampel noch einmal durchchecken. Die Tests sollten nicht während des Tages durchgeführt werden.