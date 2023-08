Streckensperrungen: Bahnfahrer brauchen Geduld

Für den Einschub bereit: Die Widerlage der neuen Brücke sind bereits fertig und werden nach Abriss der alten ab 27. August eingeschoben. Die Bahnstrecke ist deswegen gesperrt. © Andrea Jaksch

In wenigen Tagen beginnt für Bahn- und Busnutzer in Starnberg und Autofahrer eine schwere Zeit: Die Bahnbrücke an der Münchner Straße wird erneuert. Zu Wochenbeginn hat die Deutsche Bahn AG auf die Regelungen in den einzelnen Abschnitten hingewiesen – wer nach Mühchen will, muss sich umstellen.

Starnberg – Auf der Baustelle an der Münchner Straße herrscht gewissermaßen die Ruhe vor der Hektik: In acht Tagen beginnt die heiße Phase des Neubaus. Die neue Brücke ist schon in Teilen fertig: Die Widerlager aus Stahlbeton, die Verankerungen auf beiden Seiten, stehen bereit, um später anstelle der alten Brücke eingeschoben zu werden. Der Überbau kommt per Schwertransport. Die neue Brücke, so teilte die Bahn AG zu Wochenbeginn mit, werde eine Druchfahrtshöhe von 4,5 Meter haben und eine Breite von 26,3 Metern. Grund für den Neubau ist der B 2-Tunnel, denn statt der vier Spuren wie derzeit werden es mehr zum Nordportal auf Höhe der Leutstettener Straße sein und Geh- und Radwege. Laut Bahn wird die Sperrung der B 2 im Abschnitt zwischen Leutstettener und Gautinger Straße von Donnerstag, 24. August, bis voraussichtlich 6. September dauern (wir berichteten).

Bei S-Bahn und Regionalzügen gelten andere Sperrungszeiten:

Montag, 21. August bis Montag, 4. September, Regionalzüge: Es fahren in dieser Zeit keine Züge der Werdenfelsbahn (Regionalzüge) zwischen München Hauptbahnhof und Starnberg. Als Ersatz fahren Busse ohne Halt zwischen Pasing und Tutzing –im Halbstundentakt, in den Morgen- und Abendstunden im Stundentakt. „Weil die Ersatzbusse platzbedingt nicht in Starnberg halten können, steigen die Fahrgäste in Tutzing vom Zug in die Ersatzbusse um. Insgesamt sind 29 Busse und drei Radltransporter im Einsatz. Die Werdenfelsbahn fährt aber ab Tutzing noch weiter bis Starnberg. Wer nur bis Starnberg fahren muss, kann also in Tutzing in der Bahn bleiben“, heißt es in der Mitteilung der Bahn.

Montag, 21., bis Sonntag, 27. August, S-Bahn: Die S 6 zwischen Pasing und Gauting fährt in dieser Zeit nicht. Grund ist nicht die Baustelle in Starnberg, sondern eine ähnliche Baustelle an der Paosostraße in Pasing. In dieser Zeit sei ein Ersatzverkehr zwischen Westkreuz und Gauting eingerichtet. Von Pasing zum Westkreuz könnten Fahrgäste die planmäßigen Züge der S 8 nutzen, so die Bahn. Zudem bestehe weiter der reguläre S-Bahnverkehr zwischen Gauting und Tutzing im normalen Takt.

Sonntag, 27. August bis Montag, 4. September, S-Bahn: In dieser Zeit laufen die Arbeiten in Starnberg, also der Abriss der alten Brücke, das Einschieben der neuen und die Neuverlegung der Gleise. Die S 6 fährt daher zwischen Gauting und Tutzing nicht. „In dieser Zeit ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Gauting und Starnberg eingerichtet. Pro ersetzter S-Bahn-Fahrt sind jeweils zwei Zwölf-Meter-Busse im Einsatz“, heißt es bei der Bahn. Die Busse halten in Starnberg an der Bahnhofstraße zwischen der Wittelsbacher- und der Theresienstraße (Rondell). Am Bahnhof könnten die Fahrgäste in die Werdenfelsbahn umsteigen, die zwischen Starnberg und Tutzing (und dann weiter) fährt und zusätzlich in Feldafing und mindestens einmal pro Stunde in Possenhofen und somit an allen S-Bahn-Stationen zwischen Tutzing und Starnberg halte. Die Station Starnberg Nord fahre der Ersatzverkehr aufgrund der Verkehrssituation nicht an – genau vor dem Bahnhof Nord verläuft die Umleitungsstrecke für den Fahrzeugverkehr für die gesperrte B 2, weswegen dort mit Staus zu rechnen ist.

In der Praxis bedeuten die Sperrungen im Bahnverkehr, dass sich die Fahrzeiten nach München erheblich verlängern – im Vergleich zu einer baustellenlosen Zeit. Beispiel: Mit der S 6 braucht man normalerweise keine 40 Minuten zum Münchner Marienplatz. Derzeit ist es eine knappe Stunde, weil die Stammstrecke in München gesperrt ist und man ab Pasing umsteigen muss. Während der Streckensperrungen ab kommendem Montag würde sich eine Fahrt auf der S 6 deutlich verlängern, weswegen die Bahn und der MVV passende Alternativen empfehlen: Von Starnberg mit einem X-Bus entweder nach Wolfsratshausen zur S 7 oder nach Gilching zur S 8. Um den Ersatzverkehr in München kommt man allerdings nicht herum.

Von Starnberg nach Gauting und ins Würmtal kommt man zuerst noch normal mit der S-Bahn bis Gauting, während der Arbeiten in Starnberg mit dem Bus ab Starnberg See.

Von Starnberg Richtung Süden und nach Tutzing kommt man relativ normal mit den Regionalzügen. Ein S-Bahn-Pendelverkehr ist übrigens zwischen Starnberg und Tutzing nicht möglich, was vor allem technische und organisatorische Gründe hat. Denn: Die Züge auf dem Südabschnitt der S 6 wären vom Rest des S-Bahn-Netzes abgeschnitten, können also weder gewartet oder gar repariert noch gereinigt werden.

Die Ersatzfahrpläne der Werdenfelsbahn und der S 6 werden in die Auskunftsmedien der Deutschen Bahn eingearbeitet und sind dort für die Fahrgäste abrufbar, betont die Bahn. Die Wege von Bus zu Bahn würden vor Ort ausgeschildert. Zu baubedingten Fahrplanänderungen könnten sich Fahrgäste auch unter bauinfos.deutschebahn.com/bayern informieren. Fragen zur Werdenfelsbahn beantwortet das Team des Kundendialogs der DB Regio Bayern unter (089) 20 35 50 00. Die S-Bahn München informiert im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen über die Details. Für Fragen stehe der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter (089) 55 89 26 65 zur Verfügung.

Reichlich Änderungen gibt es, wie berichtet, auch bei den Bussen. So entfällt die Linie 903 komplett zwischen 24. August und 6. September. Die 901 und 902 fahren den Bahnhof Nord überhaupt nicht mehr, das erledigt die X970 im 20-Minuten-Takt, teilt der MVV mit. Beide Linien sowie die 904, 961 und 975 beginnen/enden am Bahnhof See. Die Haltestelle Moosstraße wird daher in Richtung Stadtmitte nicht bedient. Auf der 982 entfallen bei fast allen Fahrten die Abschnitte zum Waldspielplatz und zurück. Details stehen auf www.mvv-muenchen.de. In der Auskunft sind die Änderungen berücksichtigt.

Die Sperrung der Münchner Straße (B 2) unterscheidet sich von den Sperrungen der Bahnlinie. Die Straße ist vom Donnerstag, 24. August, morgens bis voraussichtlich am Mittwoch, 6. September, abends gesperrt. Die Hauptumleitung erfolgt, wie berichtet, über die Leutstettener, Petersbrunner und Gautinger Straße. Darauf geht der Starnberger Merkur kurz vor der Vollsperrung nochmals im Detail ein.