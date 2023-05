Hohe Zinsen und Kosten: Bange Blicke in der Baubranche

Von: Andrea Gräpel, Tobias Gmach, Laura Forster, Hanna von Prittwitz

Noch kommen Bauunternehmer aus dem Landkreis einigermaßen über die Runden. Doch angesichts der hohen Zinsen und Preise machen sie sich große Sorgen ums Geschäft.

Landkreis – Gestiegene Zinsen und hohe Baukosten – auch im Landkreis Starnberg bekommen Baufirmen die Veränderungen am Markt zu spüren. Und auch die Statistik spricht eine deutliche Sprache: Laut Landratsamt sank die Zahl der Verfahren, wozu Baugenehmigungen, Vorbescheide und sogenannte Freisteller zählen, von 373 im ersten Quartal 2021 auf 337 (erstes Quartal 2022) und schließlich 329 (erstes Quartal 2023). Zu Grundstücksverkäufen gibt es für das erste Quartal 2023 nur eine grobe Schätzung – rund 250 geschlossene Verträge. Vor einem Jahr waren es rund 313.

Herbert Strobl, Geschäftsführer der Rogorsch & Strobl Bauunternehmung aus Rothenfeld, berichtet auf Anfrage: „Im letzten Jahr waren wir auf ein Dreivierteljahr ausgebucht.“ Jetzt gebe es dagegen nur noch ein Vierteljahr Vorlauf. „Aktuell wird es gewaltig weniger.“ Zum Beispiel, weil der Einbau von Wärmepumpen um einiges teurer geworden sei, „da zögern einige“, so Strobl.

Handwerker seien nach wie vor schwer zu bekommen. „Die arbeiten ja immer noch den Restbestand weg, der sich angestaut hat“, sagt Strobl. Er bekomme immer noch Anfragen von Firmen aus dem weiteren Umland. „Da sieht es mit Handwerkern nach wie vor schlecht aus.“ Deutlich verschlechtert habe sich die Angebotslage. Wo vor einiger Zeit bei einer Ausschreibung noch drei Firmen ein Angebot abgegeben hätten, seien es heute zwölf. Immerhin würden die Materialpreise wieder zurückgehen, eine Ausnahme sei die Zementindustrie: „Die spinnt. Da hat es einen riesen Ruck gegeben.“ Der sei wiederum auf die hohen CO2-Steuern zurückzuführen und die gestiegene Autobahnmaut. Ganz zu schweigen von den steigenden Lohnkosten. „Anständige Firmen machen jede Lohnrunde mit. Du willst deine Leute ja auch gut bezahlen.“

Unternehmen bestätigen: Baugeschäft rückläufig

Roswitha Dosch von der Dosch GmbH in Hechendorf beobachtet die Gesamtlage kritsich, auch wenn es für ihr Unternehmen gut laufe. „Aber wir geben viel mehr Angebote ab“, sagt sie. Eine Zeit lang hätte das Unternehmen dafür überhaupt keine Kapazitäten gehabt. Es habe sich bewährt, auf alternative Energien wie Wärmepumpen zu setzen. Für heuer sei die Firma sehr gut ausgelastet. „Wir sind aber auch sehr hinterher“, betont Dosch. Nach wie vor sei das Interesse groß an schlüsselfertigen Bauprojekten. „Die Leute wollen sich um nichts mehr kümmern müssen.“ Insgesamt glaubt sie nicht, dass sich die Situation der Baubranche wieder entspannt. „Es wird nicht besser. Für uns heißt das: Man muss dranbleiben und sorgfältig arbeiten.“

Auch der Starnberger Unternehmer Anton Sedlmaier merkt die Schwierigkeiten der Branche. „Das Geschäft ist ein bisschen rückläufig. Wie sehr, das kristallisiert sich aber erst im Laufe des Jahres heraus.“ Derzeit hätten er und seine 26 Mitarbeiter noch genug Arbeit, doch die neuen Aufträge würden deutlich weniger. Sedlmaier: „Ich mache mir Sorgen, wie sich das alles entwickelt.“

Bei der Breitbrunner Firma Kaindl richten sich Richard und Katherine Kaindl auf eine weniger gute Auftragslage ein. „Noch läuft alles gut, wir haben gut zu tun. Ab nächstem Jahr wird es nicht mehr so aussehen“, sagt Katherine Kaindl. Das Familienunternehmen ist seit 97 Jahren am Ammersee ansässig und wird mit derzeit 30 Festangestellten in dritter Generation geführt. Die Kaindls arbeiten daran, dass sich daran auch bei weniger Aufträgen nichts ändert. Sie kalkulierten die schlechtere Auftragslage nach den guten Jahren schon jetzt ein, damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben können, versichert die Chefin.

Wir haben gravierende Umbrüche. In der Branche hat sich der perfekte Sturm zusammengebraut.

Mit Entlassungen oder Kurzarbeit reagieren musste auch Ulrich Greimel noch nicht, der in Breitbrunn 30 Leute im Bausektor beschäftigt. Allerdings könne er solche Schritte künftig nicht definitiv ausschließen. Der Obermeister der Bauinnung Garmisch-Weilheim-Starnberg sagt: „Wir haben gravierende Umbrüche. In der Branche hat sich der perfekte Sturm zusammengebraut.“ Gerade in der kritischen Situation mit Inflation und stark erhöhten Finanzierungskosten habe der Staat Fördergelder auslaufen lassen oder reduziert. Vorher seien Bauherren laut Greimel auch ohne so manchen Zuschuss klargekommen. „Und jetzt, wo wir sie bräuchten, sind sie weg. Der Staat müsste eigentlich Konjunkturschwankungen abpuffern – das tut er aber nicht.“

Die Krux für Greimel als Unternehmer: „Wir verlangen mehr, es bleibt aber weniger hängen.“ Und er sieht die Gefahr, dass das Personal der Branche in der Krise – wie in der Gastronomie während Corona – den Rücken kehren und nicht mehr zurückkehren könnte. Greimel appelliert an die Politik und ihre Maßnahmen: „Wir brauchen Planbarkeit.“ hvp, gma, grä, lf